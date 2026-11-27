उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में इन दिनों विरासत गलियारे के आसपास पिंक और केसरिया रंग में सजी इमारतें स्थानीय लोगों और राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. खास तौर पर मस्जिद के पिंक रंग में नजर आने और विरासत गलियारे के केसरिया रंग में सजने से इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदली दिखाई दे रही है. इस नए रंग-रूप को देखने और अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए सड़क से गुजरने वाले लोग और युवा यहां रुककर सेल्फी व रील्स बना रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग इस बदलाव पर किसी भी तरह की राजनीति न होने की बात कह रहे हैं.

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रंगों के नए स्वरूप ने इलाके को दी अलग पहचान

विरासत गलियारे के आसपास बदले हुए रंग-रूप को लेकर शहरवासियों के बीच खासी चर्चा हो रही है. इमारतों की बाहरी बनावट और पिंक रंग का मेल इस पूरे इलाके को एक अलग पहचान देता नजर आ रहा है. दिन के उजाले में इन इमारतों का रंग और भी निखर कर सामने आता है. स्थानीय लोग इसे शहर के बदलते स्वरूप से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस बदलाव को लेकर अपनी अलग-अलग राय भी जाहिर कर रहे हैं.

सेल्फी लेने और रील्स बनाने उमड़ रहे युवा

इस इलाके में पहुंचने वाले युवा और अन्य राहगीर अपने मोबाइल फोन से सेल्फी लेने के साथ-साथ वीडियो और रील्स भी शूट कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने के लिए लोग अलग-अलग एंगल से तस्वीरें और वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं. इस तरह विरासत गलियारे का यह नया रंग-रूप लोगों के बीच आकर्षण का बड़ा विषय बन गया है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि यह नया नजारा शहर की स्थानीय पहचान और पर्यटन को किस तरह प्रभावित करता है.

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रंग को लेकर न हो किसी तरह की सियासत

इमारतों के इस बदले हुए रंग-रूप के बीच स्थानीय निवासियों की सबसे बड़ी अपील यही है कि इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीति न की जाए. यहां के लोगों का स्पष्ट कहना है कि रंगों को लेकर सियासत करना समाज और शहर के लिए गलत दिशाएं तय करता है, इसलिए इस बदलाव को सकारात्मक रूप में ही देखा जाना चाहिए.

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