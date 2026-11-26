बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद उनके बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. चेतन आनंद ने पिता को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें उस गुनाह की सजा दी गई है, जो उन्होंने किया ही नहीं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बिहार सरकार के जेल नियमों में किए गए संशोधन को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं.

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चेतन आनंद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी उन्हें कुछ घंटे पहले ही मीडिया के माध्यम से मिली है. जब तक वह अपने अधिवक्ता से पूरी जानकारी नहीं जुटा लेते, तब तक इस मामले में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा. उन्होंने कहा, "पूरा बिहार जानता है कि मेरे पिता निर्दोष हैं. उन्हें उस गुनाह की सजा दी गई, जो उन्होंने किया ही नहीं."

चेतन आनंद ने 1994 में तत्कालीन गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में गवाही का हवाला देते हुए कहा कि पूरे मुकदमे में दो ही प्रत्यक्ष गवाह थे. एक दिवंगत डीएम जी कृष्णैया के ड्राइवर और दूसरे उनके बॉडीगार्ड.

चेतन के मुताबिक, दोनों ने अदालत में आनंद मोहन की घटनास्थल पर मौजूदगी से इनकार किया था. चेतन आनंद ने अपने पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बिहार सरकार के जेल नियमों में हुए बदलाव को लेकर कई सवाल उठाए हैं.

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उन्होंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से कैसे मुकर सकती है? आनंद मोहन को 2007 में निचली अदालत से सजा हुई थी. ऐसे में सजा के समय लागू प्रावधानों के बजाय बिहार सरकार का 2016 में लाया गया कानून उन पर कैसे लागू हो सकता है?

चेतन आनंद ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कानून में बदलाव सिर्फ आनंद मोहन को जेल भेजने के लिए किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीतीश सरकार द्वारा 2023 में जेल मैन्युअल में किए गए संशोधन से लाभ पाने वाले सभी लोगों को दोबारा जेल जाना पड़ेगा?

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में नीतीश सरकार ने कानून में एकरूपता लाने के लिए 2023 में कारा हस्तक में संशोधन किया था. चेतन आनंद ने अपने पोस्ट में इस पूरे मामले को लेकर षड्यंत्र की आशंका भी जताई. उन्होंने कहा कि अगर यह महज एक षड्यंत्र है तो इसका समय रहते माकूल जवाब दिया जाएगा.

हालांकि, उन्होंने आनंद मोहन के समर्थकों और चाहने वालों से अनुशासन और शालीनता बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि सभी लोग आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करें. चेतन आनंद ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बिहार भर के प्रमुख लोगों और नौजवान साथियों की आपात बैठक बुलाई है. यह बैठक 28 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे पटना में होगी.

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