बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता की सफेद महिंद्रा थार चर्चा में है. इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले घोड़े और घुड़सवार के लिए नई थार SUV इनाम में रखी गई थी. लेकिन भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से फाइनल मुकाबला नहीं हो सका. ऐसे में सवाल है कि आखिर यह चमचमाती थार किसे मिलेगी?



अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां (लदमा) में 25 नवंबर को घुड़दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई थी. इसमें बिहार के अलावा दूसरे राज्यों और नेपाल से भी घोड़े और घुड़सवार पहुंचे थे. प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे. शुरुआती मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल राउंड भी हुआ, लेकिन फाइनल से पहले ही मैदान में हालात बिगड़ने लगे जिसकी वजह से फाइनल मुकाबले को 26 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था.

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26 नवंबर को भी नहीं हो सका फाइनल



25 नवंबर को घुड़दौड़ के दौरान भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया. कई लोग पेड़ों, गाड़ियों और बिजली के हाईटेंशन टावरों पर चढ़ गए. सुरक्षा को देखते हुए 25 नवंबर को फाइनल मुकाबला टाल दिया गया और इसे 26 नवंबर के लिए रखा गया. हालांकि, 26 नवंबर को भी फाइनल रेस नहीं हो सका क्योंकि अधिकांश घोड़े जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे वह शादी समापन के साथ ही वापस लौट गए.



इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में पहले पुरस्कार के तौर पर सफेद रंग की नई महिंद्रा थार रखी गई थी. दूसरे स्थान पर आने वाले को बाइक और तीसरे स्थान पर रहने वाले को स्कूटर दिया जाना था. फाइनल मुकाबला नहीं होने के कारण अभी तक किसी आधिकारिक विजेता की घोषणा नहीं हुई है. सफेद थार भी आयोजकों के पास ही मौजूद है.

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मुकेश सवार और 'वैशाली एक्सप्रेस' की भी चर्चा



इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ घोड़ों और घुड़सवारों के थार जीतने के दावे किए जा रहे हैं. वैशाली के घुड़सवार मुकेश सवार और उनके घोड़े 'वैशाली एक्सप्रेस' के नाम की भी चर्चा है. 'बारूद' समेत कई दूसरे घोड़ों को लेकर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं मगर इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

अब किसे मिलेगी सफेद थार?



जब तक फाइनल मुकाबला पूरा नहीं होता और आयोजक आधिकारिक घोषणा नहीं करते, तब तक यह पता नहीं चलेगा कि आखिर वह सफेद थार गाड़ी किसने जीती . अब सबकी नजर इस बात पर है कि नदवां की इस चर्चित घुड़दौड़ का फाइनल मुकाबला कब होगा और सफेद महिंद्रा थार आखिर किस घुड़सवार को मिलेगी?

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