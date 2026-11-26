बिहार के दो बाहुबली नेता आनंद मोहन और अनंत सिंह दिसंबर में जेल जा सकते हैं. आनंद मोहन गुरुवार शाम मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी में शामिल हुए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई को असंवैधानिक ठहराते हुए एक महीने के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है. वहीं, अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड में 4 दिसंबर 2026 तक आत्मसमर्पण करना होगा. दोनों नेताओं को अलग-अलग मामलों में अदालत से राहत और झटके मिले हैं, लेकिन अब दोनों की जेल वापसी तय मानी जा रही है.

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आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने उनकी समयपूर्व रिहाई को असंवैधानिक करार दिया है. अदालत ने बिहार सरकार की ओर से जेल नियमों में किए गए संशोधन के आधार पर आनंद मोहन को दी गई रिहाई को रद्द कर दिया. इसके साथ ही उन्हें एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है. अगर आनंद मोहन तय समय सीमा में सरेंडर नहीं करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

डीएम हत्याकांड में काट रहे थे उम्रकैद

आनंद मोहन को 1994 में बिहार के गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. इस मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, बिहार सरकार ने जेल नियमों में संशोधन कर उनकी समयपूर्व रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था. इसी संशोधन के आधार पर साल 2023 में आनंद मोहन जेल से बाहर आए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए उनकी रिहाई की अधिसूचना रद्द कर दी है.

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रिहाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहाई देने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. आनंद मोहन के मामले में अदालत ने पांच कानूनी सवाल भी किए हैं. उनकी रिहाई को चुनौती देते हुए जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने मांग की थी कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द की जाए और उन्हें दोबारा जेल भेजा जाए. आनंद मोहन और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रिहाई के फैसले को उचित बताया था, लेकिन अदालत ने इस मामले में सरकार के फैसले को कानून के अनुरूप नहीं माना.

अनंत सिंह को बेटी की शादी के लिए मिली थी राहत

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत और झटका दोनों मिल चुके हैं. दुलार चंद यादव हत्याकांड में आरोपी अनंत सिंह को पहले 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन उनकी ओर से अदालत में पेश वकील ने दलील दी कि 25 नवंबर 2026 को उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी है. परिवार में शादी की तैयारियां और मांगलिक कार्यक्रम होने की वजह से आत्मसमर्पण के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा गया था. अदालत ने इस मांग पर विचार करते हुए सरेंडर की समयसीमा बढ़ाकर 4 दिसंबर 2026 कर दी थी.

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दुलार चंद यादव हत्याकांड में आरोपी हैं अनंत सिंह

अनंत सिंह अक्टूबर 2025 में हुए दुलार चंद यादव हत्याकांड में आरोपी हैं. इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में उन्हें जमानत दी थी. हालांकि, पीड़ित परिवार की ओर से दुलार चंद यादव के पोते ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को फिलहाल निलंबित कर दिया. अदालत ने कहा कि जमानत देते समय अपराध की गंभीरता और अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज करीब 67 आपराधिक मुकदमों की पृष्ठभूमि पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया था.

पुलिस को चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस और संबंधित जांच अधिकारी को दुलार चंद यादव हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने और पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने साफ किया है कि जांच की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद मामले पर दोबारा सुनवाई की जाएगी. अनंत सिंह को अदालत की ओर से मिली मोहलत के दौरान बेटी शिवांगी सिंह की शादी और पारिवारिक रस्मों में शामिल होने का मौका मिला. अब उन्हें 4 दिसंबर 2026 तक संबंधित जांच अधिकारी या अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा.

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