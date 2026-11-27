पाकिस्तान के कराची में छह मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. शुक्रवार को मलबे से तीन और शव निकाले गए. हादसे में घायल 14 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह इमारत बुधवार को कराची की एडमिनिस्ट्रेशन हाउसिंग सोसाइटी में गिरी थी. हादसे के बाद से बचाव दल लगातार मलबा हटाने में जुटे हैं.

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रेस्क्यू 1122 के एक प्रवक्ता ने बताया कि मौके पर दो बचाव टीमें अब भी काम कर रही हैं. उनकी कोशिश मलबे में दबे लोगों को निकालने की है. उन्होंने कहा कि यह साफ नहीं है कि हादसे के वक्त इमारत में कितने लोग मौजूद थे. हालांकि, मलबे में कुछ और शव होने की जगहों का पता चला है और उन्हें निकालने का काम जारी है.

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इमारत मालिकों के खिलाफ FIR

पुलिस ने इमारत के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की है. उन पर आरोप है कि उन्होंने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया और मंजूर किए गए बिल्डिंग प्लान का पालन नहीं किया. इमारत का मालिक और बिल्डर बुधवार से ही फरार हैं.

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सिंध प्रांत की सरकार ने लापरवाही के आरोप में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के प्रमुख को भी हटा दिया है. मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इमारत के आसपास अवैध निर्माण को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. हादसे के बाद कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसी सोसाइटी में बन रही 14 और इमारतों को सील कर दिया है. इन्हें अवैध बताया गया है और गिराने की बात कही गई है.

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कराची में पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे

कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 20 साल में अवैध निर्माण और जर्जर इमारतों के गिरने की 45 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं. इनमें कम से कम 160 लोगों की मौत हुई है. मार्च 2020 में गोलिमार के रिजविया सोसाइटी में पांच मंजिला इमारत गिरने से 27 लोगों की जान गई थी. जून 2020 में लियारी के खड्डा मार्केट में ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी.

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