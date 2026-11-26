2024 में बिहार की नीतीश कुमार सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने में जिन विधायकों के पाला बदलने से मदद मिली थी, अब उन्हीं के परिवारों से जुड़े दो बड़े नाम जेल लौटने की तैयारी में हैं. चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. वहीं, नीलम देवी के पति अनंत सिंह की जमानत भी रद्द हो चुकी है. दोनों को अदालत के आदेश के बाद जेल लौटना है.

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12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की NDA सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था. इससे पहले नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर NDA में लौट आए थे. विश्वास मत के दौरान RJD के तीन विधायक - प्रह्लाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी - सत्ता पक्ष के साथ आ गए थे. इन विधायकों के समर्थन से सरकार को बहुमत साबित करने में मदद मिली थी.

चेतन आनंद शिवहर से RJD विधायक थे. उनके पिता आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. वहीं, नीलम देवी मोकामा से RJD विधायक थीं. उनके पति अनंत सिंह बिहार की राजनीति के चर्चित नेताओं में शामिल हैं. अब करीब ढाई साल बाद इन दोनों परिवारों की चर्चा जेल वापसी को लेकर हो रही है.

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आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई रद्द

26 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई का आदेश रद्द कर दिया. बिहार सरकार ने 2023 में जेल नियमों में बदलाव किया था. इसी बदलाव के बाद आनंद मोहन को रिहाई मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में किए गए इस बदलाव को असंवैधानिक करार दिया. अदालत ने आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है. यानी अब उन्हें जेल लौटना होगा.

अनंत सिंह की जमानत भी रद्द

अनंत सिंह को मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया. बेटी शिवांगी की शादी में शामिल होने के लिए उन्हें अस्थायी राहत मिली थी.

बदले राजनीतिक रिश्ते

इस बीच अनंत सिंह और नीलम देवी के राजनीतिक रिश्ते भी बदल गए. अक्टूबर 2026 में JDU ने दोनों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. पार्टी ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था.

RJD नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक जरूरत के हिसाब से बाहुबली नेताओं को जेल से बाहर निकालती है और जरूरत खत्म होने पर वापस जेल भेज देती है.

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इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा उलटफेर दिखता है. 2024 में जिन विधायकों के पाला बदलने से NDA सरकार को बहुमत साबित करने में मदद मिली थी, अब उनके परिवारों से जुड़े आनंद मोहन और अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जेल लौटना है. दोनों मामलों में जेल वापसी का फैसला अदालत ने किया है.

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