ठंड शुरू होते ही लोग रजाई, हीटर और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन सोचिए रात को बिस्तर पर जाते ही आपकी चादर और कंबल पहले से गर्म मिलें. इसके लिए आपको कमरे में हीटर चलाने की भी जरूरत न पड़े. यही काम करता है Heated Blanket. हालांकि, इसे खरीदने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, क्योंकि बिजली से चलने वाले इस कंबल में आग लगने और स्किन जलने का खतरा भी हो सकता है.

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सर्दियों में रात को बिस्तर पर जाना कई लोगों के लिए आसान नहीं होता. कमरे में ठंड हो तो रजाई के अंदर जाने के बाद भी काफी देर तक शरीर को गर्माहट नहीं मिलती. दिसंबर और जनवरी के दौरान यह परेशानी और बढ़ जाती है. ऐसे में लोग रूम हीटर, ब्लोअर और गर्म पानी की बोतल जैसे विकल्प इस्तेमाल करते हैं.

लेकिन अब बाजार में एक ऐसा ऑप्शन्स भी मौजूद है, जो सीधे आपके बिस्तर को गर्म कर सकता है. इसे हीटेड ब्लैंकेट या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कहा जाता है. देखने में यह नॉर्मल कंबल जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर खास तरह की बिजली की तारें लगी होती हैं. बिजली मिलने पर ये तारें गर्म होती हैं और धीरे-धीरे पूरे कंबल को गर्म कर देती हैं.

इसका इस्तेमाल कई देशों में सर्दियों के दौरान किया जाता है. भारत में भी ऑनलाइन बाजार में ऐसे कंबल उपलब्ध हैं. लेकिन क्या यह सामान्य कंबल से बेहतर है? क्या इसे पूरी रात चालू रखकर सो सकते हैं? और क्या इससे बिजली का बिल भी कम आता है? इन सवालों को समझना जरूरी है.

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आखिर क्या होता है Heated Blanket और कैसे करता है काम?

हीटेड ब्लैंकेंट कोई नॉर्मल कंबल नहीं है. इसके अंदर पतली हीटिंग वायर लगी होती हैं. जब इसे बिजली से जोड़ा जाता है तो इन तारों में करंट बहता है और वे गर्म होने लगती हैं. यही गर्माहट कंबल के कपड़े तक पहुंचती है.

इसमें आमतौर पर एक कंट्रोलर दिया जाता है, जिसकी मदद से आप गर्मी का स्तर कम या ज्यादा कर सकते हैं. कुछ मॉडल में अलग-अलग तापमान सेटिंग और टाइमर भी मिलता है. वहीं कुछ महंगे मॉडल में ऑटो शट-ऑफ का फीचर होता है, जो तय समय के बाद कंबल को अपने आप बंद कर देता है.

बाजार में इसके दो तरह के डिजाइन मिलते हैं. पहला Under Blanket होता है, जिसे गद्दे और बेडशीट के बीच बिछाया जाता है. यह सोने से पहले बिस्तर को गर्म करने के काम आता है. दूसरा Over Blanket होता है, जिसे सामान्य कंबल की तरह शरीर के ऊपर ओढ़ा जाता है. यानी इसका काम पूरे कमरे को गर्म करना नहीं, बल्कि आपके सोने की जगह को गर्म रखना है.

क्या इससे रूम हीटर की जरूरत खत्म हो सकती है?

यह इस डिवाइस का सबसे दिलचस्प पहलू है. नॉर्मल रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करता है. इसका मतलब है कि कमरे में मौजूद हवा और आसपास की जगह को गर्म करने के लिए भी बिजली खर्च होती है.

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इसके उलट हीटेड ब्लैंकेंट सीधे बिस्तर को गर्म करता है. इसलिए अगर आपकी जरूरत सिर्फ सोते समय गर्माहट पाने की है तो यह रूम हीटर के मुकाबले कम बिजली खर्च करने वाला विकल्प हो सकता है.

उदाहरण के लिए, अगर आपको सिर्फ रात में बिस्तर गर्म रखना है तो पूरे कमरे में घंटों हीटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सोने से पहले कंबल चालू कर सकते हैं और बिस्तर गर्म होने के बाद उसे बंद कर सकते हैं.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हीटेड ब्लैंकेट हर सिचुएशन में हीटर की जगह ले सकता है. अगर आपका कमरा बहुत ठंडा है और आपको बैठने या काम करने के दौरान भी गर्माहट चाहिए तो यह कमरे को गर्म नहीं करेगा. इसलिए दोनों उपकरणों का काम अलग-अलग है.

क्या हीटेड ब्लैंकेंट पूरी रात चालू रखकर सो सकते हैं?

यह सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है. आखिर जिस कंबल के अंदर बिजली की तारें लगी हों, उसे पूरी रात चालू रखकर सोना कितना सुरक्षित है? इसका जवाब कंबल की क्वालिटी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करता है.

नए और अच्छे क्वालिटी वाले हीटेड ब्लैंकेट में टेंप्रेचर कंट्रोल करने का सिस्टम होती है. कुछ मॉडल में टाइमर और ऑटो शट-ऑफ भी मिलता है. इससे जरूरत से ज्यादा गर्म होने का खतरा कम किया जा सकता है.

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फिर भी सबसे बेहतर तरीका यही है कि सोने से करीब 20 से 30 मिनट पहले कंबल चालू करके बिस्तर गर्म कर लें और सोने से पहले उसे बंद कर दें. अगर कंपनी ने किसी खास मॉडल को कम टेंप्रेचर पर लगातार इस्तेमाल करने की परमिशन दी है तो उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए.

पुराने, खराब या बिना सही टेंप्रेचर कंट्रोल वाले कंबल को पूरी रात चालू रखना जोखिम भरा हो सकता है. इसके अंदर की वायर खराब होने पर कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा गर्मी पैदा हो सकती है.

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