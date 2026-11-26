बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी पटना जिले के नदवां गांव में धूमधाम से संपन्न हुई. इस शाही शादी में राजनीति, भोजपुरी सिनेमा और समाज के कई बड़े चेहरे पहुंचे. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की परफॉर्मेंस की हुई, जिन्होंने अपने गानों और डांस से पूरे माहौल को रंगीन बना दिया.

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पवन सिंह की धमाकेदार परफॉर्मेंस

पवन सिंह स्टेज पर आते ही मेहमानों का उत्साह देखते ही बन गया. उन्होंने अपने लोकप्रिय गाने ‘इश्क और प्यार का मजा लीजिए’ से शुरुआत की और फिर एक-एक गाने से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. उनके डांस और स्टेज प्रेजेंस को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही. पावर स्टार ने अपनी मौजदूगी से हर शादी में रौनक लगा दी.

अनंत सिंह की बेटी की शादी में भोजपुरी सितारों के अलावा मोहब्बतें फिल्म की एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी ने भी शिरकत की. पवन सिंह ने स्टेज से उनका वेलकम किया. प्रीति की खूबसूरती देखकर पवन सिंह का दिल खुशी से गदगद हो गया और वो उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके. पवन सिंह ने एक्ट्रेस को देखकर कहा- खूबसूरत तो आप हैं. प्रीति ने कहा कि बहुत-बहुत शुक्रिया.

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पवन सिंह ने कहा कि देखिए क्या है संवाला और गोरा से नहीं होता है. चेहरे पर पानी होना चाहिए. भगवान देखिए किसी को किसी संवारते हैं. दिल जब टूट जाता है ना तो ही पवन ये गाता है.

इसके बाद प्रीति झंगियानी ने 'मोहब्बतें' के लोकप्रिय गाने पैरों में बंधन पर डांस किया. प्रीति झंगियानी और पवन सिंह को एक ही मंच पर देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. कमेंट सेक्शन में फैंस दोनों स्टार्स के लिए चियर कर रहे हैं.

बता दें कि शिवांगी सिंह और ऋषिकेश की शादी में लाखों लोग पहुंचे. नदवां गांव पूरी तरह शादी के जश्न में बदल गया. भारी भीड़ के चलते आसपास की सड़कों पर लंबा जाम लग गया और कई लोग दूर से इस भव्य आयोजन को देखने पहुंचे.

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