बड़े पर्दे पर जब शोर-शराबे और भारी-भरकम 'एक्शन फिल्मों' के बीच सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' लेकर आते हैं, तो वह सबसे पहले अपने शांत, घरेलू और इमोशनल मिजाज से ध्यान खींचती है. शुरुआत में कहानी में घुलने-मिलने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आप उस परिवार में शामिल हो जाते हैं, जिसके लिए आप सिनेमाघर में पहुंचे हैं.

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राजश्री की पारंपरिक शैली में लौटते हुए सूरज बड़जात्या ने फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के साथ एक अलग एक्सपेरिमेंट किया है. ये फिल्म पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाती है और रिश्तों के बदलते स्वरूप को सामने लाती है.

'ये प्रेम मोल लिया' की कहानी

कहानी शुरू होती है प्रेम मिश्रा (आयुष्मान खुराना) से जो बिहार से मुंबई अपने सपनों को पूरा करने पहुंचा हैं, जिसे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करना है. प्रेम का पहला रोमांटिक ट्रैक या गाना पूर्वा सोलंकी (शरवरी) को देखकर ही बनता है. पहली नजर में प्रेम को प्यार हो जाता है, इसका इजहार भी वो पूर्वा से करता हैं लेकिन अपने घर की महिलाओं और जिम्मेदारियों से बंधी पूर्वा के सामने एक चुनौती ये है कि वो शादी के बाद अपना घर नहीं छोड़ सकती. बस फिर यही से कहानी शुरू होती है.

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कुल मिलाकर 'ये प्रेम मोल लिया' एक बड़े परिवार, उसके रिश्तों, परंपराओं और शादी व साथ निभाने के बदलते स्वरूपों के इर्द-गिर्द घूमती है. हालांकि इस फिल्म में सूरज बड़जात्या का स्टाइल नहीं बदला है, जैसे- शादी का जश्न-तैयारियां, गाने, रोमांस, पारिवारों का मिलन और आपसी मनमुटाव. हालांकि इस बार ये फिल्म एक ऐसे विषय को उठाती है, जो समाज के तय और स्थापित नियम को खुलेआम चुनौती देती है. यानी शादी के बाद दुल्हन ही क्यों ससुराल जाए, दूल्हा क्यों नहीं? फिल्म का मुख्य संदेश यही है.

इंटरवल तक हिमेश रेशमिया के म्यूजिक का जादू अच्छा खासा चला है. आयुष्मान और शरवरी की केमिस्ट्री जम रही हैं. बीच-बीच में सूरज बड़जात्या ने कॉमेडी के साथ गंभीरता का कॉकटेल भी मिलाया है. जो बोर नहीं करता.

दूसरे हाफ में फिल्म का असली संदेश

फिल्म का दूसरा हाफ जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, कहानी अपने ट्रैक पर आती है. इस हाफ में पितृसत्तात्मक सोच पर अच्छी खासी चोट पहुंचाई गई है. शाद रंधावा का जबरदस्त कैमियो है. जिसने नशे के खिलाफ एक अच्छा मैसेज दिया है. गौरतलब है, जहां रिश्ते नशे की वजह से बर्बाद होते हैं, वहां डायरेक्टर ने नशे से बाहर निकलने और नई जिंदगी की शुरुआत करने को लेकर बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया है. महिलाओं के प्रमुख मुद्दे को भी कोर्ट रूम ड्रामा के जरिए उठाया गया, जो इस पूरी फिल्म का मेरे लिए सबसे बेस्ट सीन्स में से एक था.

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आयुष्मान ने ससुराल-मायका को घर के नाम से संबोधित किया, जो शायद समाज पर असर करने लगे. इसके अलावा शादी के बाद लड़की के सरनेम, घर के काम, जिम्मेदारियों, आधुनिक सोच और परिवारिक मूल्यों को आगे रखा गया है.

फिल्म में किस जगह नजर आई कमी?

फिल्म के पहले पार्ट की राइटिंग में कांट-छांट की जा सकती थी. कुछ सीन्स को बेफिजूल एड किया है. इसके अलावा आयुष्मान फिल्म में एक सिंगर का किरदार निभा रहे हैं और विशाल मिश्रा, हिमेश रेशमिया तथा केशव आनंद के गानों पर लिप-सिंक कर रहे हैं. जो काफी अटपटा लगता है. उनपर वो जम नहीं रहा. बाकी कई जगहों पर लॉजिक को भी ताक पर रखा गया है. हालांकि, आपने अगर सूरज बड़जात्या यूनिवर्स की फिल्में देखी है तो आपको इस फिल्म से थोड़ी निराशा हो सकती है. आप ये फिल्म देखते वक्त समझ जाएंगे.

एक्टिंग में कैसा रहा सितारों का काम?

फिल्म में एक से बढ़कर एक कलाकार मौजूद हैं. आयुष्मान खुराना अपने किरदार में ढल गए. इस फिल्म से वो एक ग्रीन फ्लैग हसबैंड के तौर पर उभरे हैं. शरवरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी हैं. सभी का उनपर दिल आने वाला है.

अनुपम खेर हमेशा की तरह अपनापन लेकर फिल्म में आए हैं. उनका काम जबरदस्त है. उन्होंने सूरज बड़जात्या की फिल्मों से हमारे दिल पर ऐसी छाप छोड़ी है कि वो हमारे अपने ही लगते हैं. स्वानंद किरकिरे एक्टिंग में इतने डूबे रहे कि आपको उनसे एक पल को नफरत होगी. गीता अग्रवाल शर्मा जब-जब स्क्रीन पर आई, उन्होंने आंखों से अपनी बातें कही हैं.

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इसके अलावा सुप्रिया पाठक कपूर, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, सुरभि तिवारी, श्रुति सेठ, जमील खान, राजेश कुमार, गिरीश कुलकर्णी ने अच्छा साथ दिया है. इनके बिना फिल्म शायद अधूरी ही रहती.

म्यूजिक-स्टोरी फिल्म की जान

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका दमदार म्यूजिक है. हिमेश रेशमिया के गाने सुनने लायक हैं, वो आपको कहानी से जोड़ते हैं और बोर नहीं होने देते. टाइटल ट्रैक और 'झुमका पटोला' सबसे शानदार हैं. इसके अलावा 'बुलाये छठी मां' गाना देखने लायक है. डायरेक्टर ने इसे बेहद सही जगह पर रखा है.

अगर आप इस साल एक्शन फिल्में देखकर बोर हो गए हैं, तो 'ये प्रेम मोल लिया' आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं.

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