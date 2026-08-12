27KM का माइलेज, खुद होती है चार्ज, Toyota SUV का खास एडिशन लॉन्च

टोयोटा ने अपनी मिडसाइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने कार का एरो ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है, जो लिमिटेड एडिशन स्टाइलिंग पैकेज है. ये स्टाइलिंग पैकेज मिडनाइट ब्लैक जी और वी वेरिएंट पर बेस्ड होगा.

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एरो ब्लैक एडिशन पैकेज नियो ड्राइव और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन में मिलेगा. इस पैकेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने होंगे. एरो ब्लैक एडिशन पैकेज की कीमत 31,999 रुपये है. इस पैकेज में कई एक्सटीरियर एन्हांसमेंट्स देखने को मिलेंगे.

क्या होगा इस पैकेज में खास?

हायराइडर के इस पैकेज में ब्लैक थीम्ड एक्सटीरियर एलिमेंट्स मिलेंगे. इसमें फ्रंट ग्रिल अपर गारनिश, फ्रंट स्पॉयलर, हेडलैम्प्स पर ब्लैक गारनिश, टेलगेट गारनिश और रियर स्पॉयल मिलता है. इसके साथ ही एसयूवी पर एरो ब्लैक का एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन बैज मिलेगा.

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ये स्टाइलिंग पैकेज सीमित समय के लिए होगा. अगर स्टॉक खत्म हो जाता है, तो आपको ये पैकेज नहीं मिलेगा. हालांकि, इसकी जगह आप टोयोटा का डीलर लेवल ऑल ब्लैक पैकेज खरीद सकते हैं. इस कार की कीमत 11.31 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. जबकि कार के हाइब्रिड वर्जन की कीमत 17.18 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

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इंजन, माइलेज और फीचर्स

ये कार दो पावरट्रेन- सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड और नियो ड्राइव में आती है. कार के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन का क्लेम्ड माइलेज 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का है. वहीं नियो ड्राइव में 1.5 लीटर का के-सीरीज का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैन्युअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वेरिएंट्स में आता है.

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हायराइडर में ट्विन एलईडी डीआरएल्स, क्रिस्टल ग्रिल, 17 इंच के एलॉय वील्स, वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, पैनोरोमिक सनरूफ, 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐपल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग और 360 डिग्री कैमरा मिलता है. ये कार 2022 में लॉन्च हुई थी, तब से अब तक इसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं.

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