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TATA ने बेच दीं 2 लाख से ज्यादा कारें... इस SUV के दीवाने हुए लोग

टाटा मोटर्स के लिए पिछले तीन महीने शानदार रहे हैं. बीती तिमाही में कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा कारें बेची हैं. कंपनी ने कारें घरेलू मार्केट में बेचने के साथ ही एक्सपोर्ट भी की हैं. हालांकि, एक्सपोर्ट का नंबर बहुत बड़ा नहीं है. वहीं टाटा पंच कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है. इसके अलावा सीएनजी और ईवी कारों का दबदबा भी बढ़ा है.

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टाटा पंच पिछले क्वार्टर में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है. (Photo: ITG)
टाटा पंच पिछले क्वार्टर में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है. (Photo: ITG)

टाटा मोटर्स के लिए सितंबर का महीना शानदार रहा है. कंपनी ने सितंबर में 68,810 कारों को बेचा है. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की सेल्स में 15.32 परसेंट का इजाफा हुआ है. वहीं अगस्त 2026 की तुलना में भी टाटा मोटर्स की सेल्स में इजाफा हुआ है. कारों की बिक्री में 5.45 परसेंट का इजाफा हुआ है. 

अगस्त में कंपनी ने 65,253 यूनिट्स को बेचा था. यानी पिछले महीने में कंपनी ने 3557 यूनिट्स ज्यादा बेची हैं. सितंबर में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से टाटा मोटर्स के लिए बीती तिमाही शानदार रही है. घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट के नंबर को मिला दें, तो कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा कारें बेची हैं. 

कितनी हुई बिक्री?

पिछले तीन महीनों में टाटा मोटर्स ने 2,01,723 कारों को बेचा है. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा के मुताबिक इस क्वार्टर में टाटा पंच (Tata Punch) भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही है. सितंबर महीने के डेटा की बात करें, तो कंपनी ने 15 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचा है. 

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सितंबर 2025 के मुकाबले घरेलू मार्केट में इस महीने 9143 यूनिट्स ज्यादा बिकी हैं. वहीं एक्सपोर्ट भी बेहतर होकर सितंबर महीने में 1400 यूनिट्स पर पहुंच गया है. इलेक्ट्रिक कारों की बात करें, तो टाटा मोटर्स ने सितंबर में 15,384 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल ये आंकड़ा 9,191 यूनिट्स पर था. 

EV-CNG का है दबदबा

इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स में 6,193 यूनिट्स का इजाफा हुआ है. टाटा मोटर्स की सेल्स में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 21.91 परसेंट की है. अगर पिछले तिमाही की बात करें, तो टाटा की 47,150 इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं. सीएनजी व्हीकल्स का भी वॉल्यूम बढ़ा है. ईवी और सीएनजी दोनों को मिला दें, तो पिछली तिमाही में इनकी हिस्सेदारी लगभग 51 परसेंट तक पहुंच जाती है. 

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इसका मतलब है कि पिछले तीन महीनों में टाटा की 51 परसेंट गाड़ियां इलेक्ट्रिक और सीएनजी पावरट्रेन में बिकी हैं. कंपनी के पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक और सीएनजी कारों को संख्या भी बड़ी है. टाटा मोटर्स की टियागो, एरिस, पंच और नेक्सॉन सीएनजी में आती हैं. वहीं इलेक्ट्रिक अवातर में पंच, टियागो, नेक्सॉन, सिएरा, कर्व और हैरियर आती है.

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