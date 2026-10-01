How To Fix Toilet Flush Tank Leakage: फ्लश टैंक से लगातार रिस रहा है पानी? बिना प्लंबर 10 मिनट में खुद करें ठीक, ऐसे रुकेगी लीकेज

क्या आपके बाथरूम में लगी टॉयलेट सीट का फ्लश भी आपको परेशान कर रहा है? दरअसल, कई बार बाथरूम में फ्लश करने के बाद भी टॉयलेट सीट के वॉटर बॉक्स से पानी लगातार रिसता रहता है. शुरुआत में इसे लोग छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कुछ ही दिनों में ये समस्या बढ़ जाती है और यही धीरे-धीरे बहता हुआ यही पानी आपकी पानी की खपत बढ़ा सकता है और जेब पर भी असर डाल सकता है. कई बार फ्लश टैंक का पानी बिना इस्तेमाल के ही नीचे जाता रहता है और कुछ देर बाद टैंक लगभग खाली हो जाता है. ऐसे में जरूरत पड़ने पर फ्लश ठीक से काम भी नहीं करता.

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ऐसे में इसे छोटी परेशानी समझकर नजरअंदाज न करें. हालांकि, अगर आप इस सिरदर्दी से छुटकारा पाने के लिए सीधा प्लंबर को फोन घुमा देते हैं, तो रुक जाएं. हर बार ऐसी समस्या के लिए प्लंबर बुलाने की जरूरत नहीं है. फ्लश टैंक के अंदर लगा एक छोटा-सा रबर वॉशर खराब या ढीला होने पर भी पानी रिस सकता है. अच्छी बात यह है कि इसे आप घर पर ही आसानी से चेक कर सकते हैं और छोटी-सी ट्रिक से समस्या को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं. चलिए जानते हैं बिना प्लंबर फ्लश टैंक से रिसते पानी को कैसे ठीक कर सकते हैं.



आखिर पानी लगातार क्यों बहता है?

फ्लश करने के बाद टैंक में पानी भरता है और एक खास वाल्व या फ्लश मैकेनिज्म उसे जरूरत के हिसाब से रोककर रखता है. लेकिन अगर इसके नीचे लगा रबर वॉशर घिस जाए, अपनी जगह से ठीक से फिट न हो या उसके आसपास गंदगी जमा हो जाए, तो पानी पूरी तरह सील नहीं हो पाता. इस वजह से टैंक का पानी धीरे-धीरे कमोड में रिसता रहता है. आपको आवाज भी लगातार सुनाई दे सकती है या कमोड में पानी की पतली धार नजर आ सकती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर पानी की अच्छी-खासी बर्बादी हो सकती है.

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प्लंबर को फोन करने से पहले करें ये 5 काम



1. सबसे पहले फ्लश टैंक का ढक्कन हटाएं: सबसे पहले ध्यान से फ्लश टैंक का ढक्कन उठाकर अलग रख दें. अंदर आपको फ्लश की मशीनरी दिखाई देगी. मॉडल के हिसाब से इसका डिजाइन अलग हो सकता है, इसलिए किसी भी पार्ट को जोर लगाकर घुमाने या खींचने के बजाय पहले उसकी फिटिंग को ध्यान से देखें.

2. नीचे लगे रबर वॉशर को चेक करें: अब उस हिस्से को देखें जो पानी को टैंक से कमोड में जाने से रोकता है. यहां लगा रबर वॉशर ही पानी को सील करने में अहम भूमिका निभाता है. अगर इसके किनारे पर गंदगी, कचरा या मिनरल की लेयर्स जमी है, तो ये ठीक से बंद नहीं हो पाएगा. यही लगातार पानी रिसने की वजह बन सकता है.

3. गंदा है तो साफ करें, खराब है तो बदलें: अगर वॉशर सिर्फ गंदा है, तो उसे निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह साफ करें. जिस जगह पर ये फिट होता है, वहां जमी गंदगी भी कपड़े से साफ कर दें. लेकिन अगर रबर ढीली, फटी हुई, बहुत कठोर या घिसी हुई दिखाई दे रही है, तो उसे बदलना ही अच्छा रहता है. वॉशर किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर आसानी से मिल सकता है.

4. फिटिंग वाली जगह भी अच्छी तरह साफ करें: सिर्फ वॉशर साफ करने से काम पूरा नहीं होगा. जिस जगह पर वो रखा जाता है, वहां भी गंदगी या कचरा जमा हो सकता है. एक साफ कपड़े से उस हिस्से को पोंछ दें, ताकि वॉशर दोबारा अपनी जगह पर ठीक से बैठ सके और पानी की सील सही बने.

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5. पार्ट वापस लगाएं और फ्लश करके देखें: सफाई या वॉशर बदलने के बाद फ्लश मैकेनिज्म को उसी तरह वापस फिट करें. अब टैंक में पानी भरने दें और फ्लश करके देखें. अगर समस्या सिर्फ वॉशर की वजह से थी, तो कमोड में लगातार गिर रहा पानी बंद हो जाना चाहिए. इसके बाद कुछ मिनट ध्यान दें कि टैंक से दोबारा पानी तो नहीं रिस रहा.

हर बार खुद रिपेयर करना जरूरी नहीं

ये ट्रिक छोटी और आसानी से समझ आने वाली समस्या के लिए है. अगर वॉशर बदलने और सफाई के बाद भी पानी लगातार बहता रहे, टैंक के अंदर का कोई दूसरा पार्ट खराब दिखे या कहीं से पानी बाहर लीक हो रहा हो, तो प्लंबर की मदद लेना बेहतर रहेगा. गलत तरीके से फिटिंग करने पर समस्या बढ़ भी सकती है.

फ्लश टैंक की सफाई को न करें नजरअंदाज

फ्लश टैंक के अंदर गंदगी और पानी की परत जमा होने से उसके छोटे-छोटे पार्ट्स पर बुरा असर हो सकता है. इसलिए समय-समय पर टैंक के अंदर की सफाई करते रहें और फ्लश मैकेनिज्म को भी चेक कर लें. सबसे जरूरी बात ये है कि कमोड में लगातार पानी बहने को छोटी बात समझकर कई दिनों तक नजरअंदाज न करें. शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटे रबर वॉशर की समस्या हो सकती है, लेकिन लगातार पानी बहने से रोजाना पानी की बर्बादी होती रहेगी.

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