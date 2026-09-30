scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिंगल चार्ज में 609KM दौड़ेगी SUV, शुरू हुई Range Rover Sport इलेक्ट्रिक की बुकिंग

रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक की बुकिंग कंपनी ने शुरू कर दी है. ये कार दमदार फीचर्स के साथ आएगी. इसमें 118.5kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जिसकी क्लेम्ड रेंज 609 किलोमीटर है. कंपनी ने इसमें 550 एचपी की पावर वाला इलेक्ट्रिक मोटर दिया है. ब्रांड इस कार में ICE वर्जन वाली ही पावर देना चाहती है. आइए जानते हैं इस एसयूवी में क्या खास होगा.

Advertisement
X
Range Rover Sport Electric को कंपनी अगले साल की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है. (Photo: JLR)
Range Rover Sport Electric को कंपनी अगले साल की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है. (Photo: JLR)

जेएलआर (JLR) ने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक (Range Rover Sport Electric) को अनवील कर दिया है. साथ ही कंपनी ने एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी है. ये रेंज रोवर स्पोर्ट लाइन-अप में पहला इलेक्ट्रिक मॉडल है. इसमें 118.5kWh की बैटरी मिलती है. इसकी क्लेम्ड रेंज 609 किलोमीटर है.

ये एसयूवी डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप के साथ आएगी. ये सेटअप वी8 पावर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट की परफॉर्मेंट मैच करने के लिए दिया गया है. इस कार का लुक काफी हद तक कार के ICE वर्जन जैसा ही है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास मिलेगा.

क्या है कार में खास? 

रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक को कंपनी ने जेएलआर के 800 वोल्ट फ्लेक्सिबल मॉड्यूलर लॉन्गिट्यूडिनल आर्किटेक्चर पर तैयार किया है. ये कार 609 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ आएगी. इसमें 118.5kWh की बैटरी मिलती है. ये बैटरी 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Mahindra BE6
111.5% बढ़ी महिंद्रा की कारों की सेल, इन SUVs पर है लोगों की नजर
Mercedes-AMG G63 Offroad Pro
240KM की रफ्तार... प्रो ऑफरोडिंग के लिए लॉन्च हुई SUV, इतनी है कीमत
Hyundai Bayon
हुंडई बेयॉन की बुकिंग शुरू, 11 हजार में होगा काम, इस दिन आएगी SUV
Hyundai Bayon
CNG के साथ CRETA वाला मजा, Hyundai ला रही दमदार SUV
Tata Nexon ADAS Launch
TATA कर रहा नई NEXON की टेस्टिंग, बदल जाएगा SUV का डिजाइन

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलेगा. कार 550 एचपी की पावर और 850 एनएम का टॉर्क ऑफर करेगी. कंपनी का दावा है कि इस कार में मिलने वाला 850 एनएम का टॉर्क आउटपुट किसी भी रेंजो रोवर स्पोर्ट मॉडल में सबसे ज्यादा है. वहीं ये कार बड़ी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक के मुकाबले जल्दी टॉर्क बिल्ड करेगी. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 4 सेकेंड में 100 की स्पीड, JLR की इस नई SUV की भारत में बुकिंग शुरू

रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक सिर्फ 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. ये कार 350kW तक की डीसी चार्जिंग के साथ आती है. इसकी मदद से कार को 10 परसेंट से 80 परसेंट तक सिर्फ 22 मिनट में चार्ज किया जा सकता है. सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने से कार 220 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगी. 

फीचर्स और कीमत 

एसयूवी का इंटीरियर इसके इंटरनल कबशन इंजन वेरिएंट से काफी मिलता है. इसमें थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जो टच सेंसिटिव कंट्रोल के साथ आएगा. इसमें 13.1 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 13.7 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा. दोनों ही स्क्रीन पर ईवी स्पेसिफिक मेन्यू मिलेंगे. 

यह भी पढ़ें: 5.85 लाख में आई थी... अब तक मचा रही बवाल! 11 लाख ने खरीदी ये SUV

कार में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, रियर सनब्लाइंड के साथ पावर्ड, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी. ये कार अगले साल मार्च में लॉन्च हो सकती है. इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपये हो सकती है. फिलहाल इसकी बुकिंग चालू है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IIT बॉम्बे छात्र सुसाइड केस: क्राइम ब्रांच ने 40 लोगों के बयान किए दर्ज, डिजिटल सबूतों से खुलेगा मौत का राज! |
    Honey Singh को महाराष्ट्र साइबर का Final Reminder, 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया |
    फैक्ट चेक: राहुल गांधी को चीन-अमेरिका से फंडिंग मिलने का दावा करने वाली ये रिपोर्ट AI से बनी है |
    पुलिस की गाड़ी से कूदा, भागने के दौरान टूटा पैर... अब प्लास्टर लगाकर कोर्ट पहुंचा बेगूसराय होटल कांड का आरोपी |
    90 हजार महीना स्टाइपेंड और अब 35 लाख का पैकेज! जानिए कौन हैं जामिया के स्टार छात्र शमून |
    दिल्ली-मुंबई नहीं, छोटे शहरों के लोग 2035 तक करेंगे ये कमाल, 10 करोड़ नए यूजर्स जुड़ेंगे! |
    ईरान की बोट से 500 kg ड्रग्स पकड़ी गई, 5 पाक‍िस्तानी भी गिरफ्तार |
    How to Get Glowing Skin: महंगे फेशियल को कहें बाय! घर में रखे बेसन में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, घर बैठे मिलेगा गुलाबी निखार |
    कल से महंगी हो जाएंगी ये कारें... इतना बढ़ सकता है प्राइस, देखें लिस्ट |
    ₹24 हजार से कम में लैपटॉप! Primebook की फेस्टिव सेल में मिल रही बड़ी छूट
    Advertisement