सिंगल चार्ज में 609KM दौड़ेगी SUV, शुरू हुई Range Rover Sport इलेक्ट्रिक की बुकिंग

जेएलआर (JLR) ने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक (Range Rover Sport Electric) को अनवील कर दिया है. साथ ही कंपनी ने एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी है. ये रेंज रोवर स्पोर्ट लाइन-अप में पहला इलेक्ट्रिक मॉडल है. इसमें 118.5kWh की बैटरी मिलती है. इसकी क्लेम्ड रेंज 609 किलोमीटर है.

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ये एसयूवी डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप के साथ आएगी. ये सेटअप वी8 पावर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट की परफॉर्मेंट मैच करने के लिए दिया गया है. इस कार का लुक काफी हद तक कार के ICE वर्जन जैसा ही है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास मिलेगा.

क्या है कार में खास?

रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक को कंपनी ने जेएलआर के 800 वोल्ट फ्लेक्सिबल मॉड्यूलर लॉन्गिट्यूडिनल आर्किटेक्चर पर तैयार किया है. ये कार 609 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ आएगी. इसमें 118.5kWh की बैटरी मिलती है. ये बैटरी 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आएगी.

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलेगा. कार 550 एचपी की पावर और 850 एनएम का टॉर्क ऑफर करेगी. कंपनी का दावा है कि इस कार में मिलने वाला 850 एनएम का टॉर्क आउटपुट किसी भी रेंजो रोवर स्पोर्ट मॉडल में सबसे ज्यादा है. वहीं ये कार बड़ी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक के मुकाबले जल्दी टॉर्क बिल्ड करेगी.

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रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक सिर्फ 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. ये कार 350kW तक की डीसी चार्जिंग के साथ आती है. इसकी मदद से कार को 10 परसेंट से 80 परसेंट तक सिर्फ 22 मिनट में चार्ज किया जा सकता है. सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने से कार 220 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगी.

फीचर्स और कीमत

एसयूवी का इंटीरियर इसके इंटरनल कबशन इंजन वेरिएंट से काफी मिलता है. इसमें थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जो टच सेंसिटिव कंट्रोल के साथ आएगा. इसमें 13.1 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 13.7 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा. दोनों ही स्क्रीन पर ईवी स्पेसिफिक मेन्यू मिलेंगे.

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कार में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, रियर सनब्लाइंड के साथ पावर्ड, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी. ये कार अगले साल मार्च में लॉन्च हो सकती है. इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपये हो सकती है. फिलहाल इसकी बुकिंग चालू है.

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