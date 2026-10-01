Gen Z डेटिंग में ‘कोल्ड अप्रोच’ से क्यों बचती है? बार से ज्यादा ऐप्स पर भरोसा क्यों?

आज के वक्त में किसी से मिलना और डेट करना पहले जैसा आसान या सीधा नहीं रहा है. जेन जी के लिए डेटिंग का तरीका भी तेजी से बदल रहा है. डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन बातचीत ने जहां नए लोगों से मिलने के तरीके बढ़ाए हैं, वहीं ऑफलाइन डेटिंग को लेकर भी कई तरह की सलाह और राय दी जाती है. लेकिन क्या पुरानी डेटिंग वाला कॉन्सेप्ट आज की जेन जी के लिए भी उतनी ही काम करती है?

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एक रेडिट यूजर ने अपने एक्सपीरीयंस के आधार पर इसी सवाल पर अपनी राय साझा की है. रेडिट यूजर ने बताया कि उसने डेटिंग के लगभग हर तरीके को आजमाया है. उसके मुताबिक, आज के वक्त में खासकर जेन जी को डेट करने की कोशिश कर रहे आदमियों के लिए ऑनलाइन डेटिंग, ऑफलाइन डेटिंग से ज्यादा आसान हो सकती है. वो मानते है कि मिलेनियल्स और जेन जी की डेटिंग कल्चर में काफी अंतर है और इसलिए पुरानी पीढ़ी की डेटिंग सलाह हमेशा आज के युवाओं पर लागू नहीं होती.

क्या ऑफलाइन डेटिंग से ऑनलाइन डेटिंग को ज्यादा बेहतर मानती है जेन जी?

हॉबी और मीटअप कितने काम के?

ऑफलाइन डेटिंग के लिए अक्सर हॉबी क्लास, मीटअप या सोशल ग्रुप्स का सुझाव दिया जाता है. लेकिन रेडिट यूजर ने अनुभव से बताया कि इन जगहों पर डेटिंग के मौके बहुत ज्यादा नहीं होते. उनका कहना है कि कई मीटअप में आदमियों के नंबर महिलाओं से काफी ज्यादा होती है. वहीं हॉबी ग्रुप्स में भी उसे ज्यादातर 35 साल से अधिक उम्र के लोग मिले.

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उनके मुताबिक, योगा, बुक क्लब या दूसरे हॉबी ग्रुप्स में कई महिलाएं इन्हें डेटिंग की जगह अपनी रुचियों और सोशल स्पेस के तौर पर देखती हैं. इसलिए वहां सिर्फ डेटिंग के इरादे से जाना सही तरीका नहीं हो सकता.

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स्पीड डेटिंग में भी है अंतर

स्पीड डेटिंग को भी ऑफलाइन डेटिंग का एक ऑप्शन माना जाता है. रेडिट यूजर ने दो शहरों में 10 से ज्यादा ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेने का दावा किया. उसके अनुभव में भले ही आयोजक पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में सिंगल आदमियों और महिलाओं का रेशियो अलग हो सकता है.

कोल्ड अप्रोच

कोल्ड अप्रोच के बारे में रेडिट यूजर बात करते हुए कहते है कि ज्यादातर जेन जी महिलाएं कोल्ड अप्रोच पसंद नहीं करतीं, जब तक कि लड़का कम से कम लुक्स में 7/10 और चार्म में 9/10 न हो. अगर आप इन पैमानों पर इससे नीचे हैं, तो कोशिश भी मत कीजिए.

जेन जी महिलाएं अब पुराने दौर की तरह अनजान लोगों से मिलने के लिए बार या क्लब नहीं जातीं. वे अपने दोस्तों के साथ जाती हैं, ड्रिंक करती हैं और अपने ग्रुप में ही एन्जॉय करती हैं. अगर आप एक ऐवरेज लुकिंग लड़के हैं, तो ईमानदारी से कहें तो बार या क्लब की बजाय डेटिंग ऐप्स पर आपको ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है.

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दोस्त या ऑफिस से डेटिंग?

ऑफिस और आपसी दोस्तों के जरिए डेटिंग भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसके अपने लिमिटेड मौके हैं. रेडिट यूजर का मानना है कि जेन जी के बीच डेटिंग ऐप्स ने काफी हद तक उस भूमिका को ले लिया है, जो पहले आपसी दोस्त निभाते थे.

हालांकि, ये अनुभव हर जेन जी व्यक्ति का एक जैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है. डेटिंग का एक्सपीरीयंस शहर, सामाजिक दायरे, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर काफी अलग हो सकता है.

रेडिट यूजर के इस एक्सपीरीयंस पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. पोस्ट के जवाब में एक व्यक्ति ने लिखा है कि आज की जेन जी महिलाओं के लिए किसी अनजान व्यक्ति का अचानक आकर बात करना उतना सहज नहीं है. उसके मुताबिक, जेन जी अब बार या क्लब में सिर्फ नए लोगों से मिलने के लिए नहीं जाती. वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ समय बिताने और एन्जॉय करने के लिए वहां जाती हैं.

इसलिए किसी अनजान लड़की को सीधे अप्रोच करने की बजाय डेटिंग ऐप्स पर बातचीत शुरू करना ज्यादा आसान हो सकता है. एक दूसरे व्यक्ति ने इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि अगर अदमी अट्रैक्टिव नहीं है तो उसे इस तरह की दिक्कतें आएंगी. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि सिर्फ डेटिंग ऐप से दूर जाने से समस्या खत्म नहीं होती. अगर किसी आदमी को एक जगह लोगों का ध्यान आकर्षित करने में मुश्किल होती है, तो बार, हॉबी ग्रुप या दोस्तों के जरिए मिलने पर भी वही चुनौती किसी दूसरे रूप में सामने आ सकती है.



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