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CRETA-SIERRA से टक्कर... भारत आ रही धांसू SUV, 21 हजार में होगी बुक

होंडा कार्स इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए कमर कस ली है. कंपनी होंडा एलिवेट का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है. भारत पहला मार्केट होगा, जहां इस कार को लॉन्च किया जाएगा. नए एलिवेट में कंपनी ना सिर्फ एक्सटीरियर बदलाव करेगी, बल्कि इसमें कई नए फीचर्स इंटीरियर में भी देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होगा.

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Honda Elevate Facelift 6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है. (Photo: Honda Cars India)
Honda Elevate Facelift 6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है. (Photo: Honda Cars India)

भारतीय बाजार में एसयूवी (SUV) को लेकर अलग ही क्रेज है. अगले हफ्ते हमें एक नई एसयूवी देखने को मिलेगी. वैसे ये पूरी तरह से नई कार नहीं होगी बल्कि मौजूदा कार का फेसलिफ्ट वर्जन होगी. हम बात कर रहे हैं होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट (Honda Elevate Facelift) की, जो 6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है.

इस कार की बुकिंग कंपनी ने लॉन्च से पहले ही शुरू कर दी है. कंज्यूमर्स होंडा के आधिकारिक डीलरशिप से इस कार को सिर्फ 21 हजार रुपये में बुक कर सकते हैं. भारत पहला मार्केट होगा, जहां होंडा एलिवेट का फेसलिफ्ट लॉन्च होगा. त्योहारी सीजन से पहले कंपनी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. 

होंडा का कहना है कि नई एलिवेट में डिजाइन चेंज के साथ ही एडिशनल फीचर्स और एन्हांसमेंट मिलेंगे. यहां तक की कार के कैबिन में भी कई बदलाव होंगे. हालांकि, अभी तक कंपनी ने सभी फीचर्स को रिवील नहीं किया है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है. 

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शुरू हुई एलिवेट फेसलिफ्ट की बुकिंग 

अपकमिंग होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट को 21 हजार रुपये में प्री-बुक किया जा सकता है. होंडा ने इस कार को पहली बार 2023 में मार्केट में उतारा था. कंपनी तीन साल में ही इस का अपडेट लेकर आ रही है. कार का एक टीजर कंपनी ने जारी किया है, जिसमें फ्रंट पैनल पर लाइटिंग का नया पैटर्न दिख रहा है. 

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Honda Elevate Facelift
Honda Elevate Facelift में एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट्स देखने को मिलेंगे. (Photo: Honda Cars India)

यह भी पढ़ें: 5 गियर और 500cc का इंजन, शुरू हुई Honda बाइक की बुकिंग

होंडा कार्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केट और सेल्स) कुणाल बहल ने बताया कि नई एलिवेट मौजूदा एसयूवी पर ही तैयार होगी, जिसमें कई सारे फीचर्स जोड़ने के साथ डिजाइन भी अपडेट किया जाएगा. उन्होंने ये भी बताया कि भारत इस साल के लिए प्रमुख मार्केट है और पहला देश है जहां एलिवेट फेसलिफ्ट आ रही है. 

क्या होगा कार में खास? 

स्पाई शॉट्स के आधार पर बात करें तो होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट में रिफ्रेश्ड ग्रिल, रिवाइज्ड लाइटिंग सिग्नेचर्स और एक्सटीरियर में कई दूसरे बदलाव दिखेंगे. कार का अपराइट और मौजूदा स्टांस बरकरार रहेगा. कंपनी कार में नया एलॉय व्हील डिजाइन दे सकती है. इसके अलावा इंटीरियर में भी कई बदलाव दिखेंगे. 

यह भी पढ़ें: MG Hector Tomahawk EV: 4.90 रुपये का खर्च, 14 लाख कीमत, शुरू हुई दमदार SUV की डिलीवरी

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट में 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर आई-वीटेक (i-VTEC) पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसमें 6 स्पीड मैन्युअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. 

मौजूदा एलिवेट की कीमत 11.91 लाख रुपये से शुरू होकर 17.07 लाख रुपये तक जाती है. इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हायराइडर से होगा.

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