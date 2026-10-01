CRETA-SIERRA से टक्कर... भारत आ रही धांसू SUV, 21 हजार में होगी बुक

भारतीय बाजार में एसयूवी (SUV) को लेकर अलग ही क्रेज है. अगले हफ्ते हमें एक नई एसयूवी देखने को मिलेगी. वैसे ये पूरी तरह से नई कार नहीं होगी बल्कि मौजूदा कार का फेसलिफ्ट वर्जन होगी. हम बात कर रहे हैं होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट (Honda Elevate Facelift) की, जो 6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है.

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इस कार की बुकिंग कंपनी ने लॉन्च से पहले ही शुरू कर दी है. कंज्यूमर्स होंडा के आधिकारिक डीलरशिप से इस कार को सिर्फ 21 हजार रुपये में बुक कर सकते हैं. भारत पहला मार्केट होगा, जहां होंडा एलिवेट का फेसलिफ्ट लॉन्च होगा. त्योहारी सीजन से पहले कंपनी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है.

होंडा का कहना है कि नई एलिवेट में डिजाइन चेंज के साथ ही एडिशनल फीचर्स और एन्हांसमेंट मिलेंगे. यहां तक की कार के कैबिन में भी कई बदलाव होंगे. हालांकि, अभी तक कंपनी ने सभी फीचर्स को रिवील नहीं किया है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

शुरू हुई एलिवेट फेसलिफ्ट की बुकिंग

अपकमिंग होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट को 21 हजार रुपये में प्री-बुक किया जा सकता है. होंडा ने इस कार को पहली बार 2023 में मार्केट में उतारा था. कंपनी तीन साल में ही इस का अपडेट लेकर आ रही है. कार का एक टीजर कंपनी ने जारी किया है, जिसमें फ्रंट पैनल पर लाइटिंग का नया पैटर्न दिख रहा है.

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Honda Elevate Facelift में एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट्स देखने को मिलेंगे. (Photo: Honda Cars India)

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होंडा कार्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केट और सेल्स) कुणाल बहल ने बताया कि नई एलिवेट मौजूदा एसयूवी पर ही तैयार होगी, जिसमें कई सारे फीचर्स जोड़ने के साथ डिजाइन भी अपडेट किया जाएगा. उन्होंने ये भी बताया कि भारत इस साल के लिए प्रमुख मार्केट है और पहला देश है जहां एलिवेट फेसलिफ्ट आ रही है.

क्या होगा कार में खास?

स्पाई शॉट्स के आधार पर बात करें तो होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट में रिफ्रेश्ड ग्रिल, रिवाइज्ड लाइटिंग सिग्नेचर्स और एक्सटीरियर में कई दूसरे बदलाव दिखेंगे. कार का अपराइट और मौजूदा स्टांस बरकरार रहेगा. कंपनी कार में नया एलॉय व्हील डिजाइन दे सकती है. इसके अलावा इंटीरियर में भी कई बदलाव दिखेंगे.

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होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट में 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर आई-वीटेक (i-VTEC) पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसमें 6 स्पीड मैन्युअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा.

मौजूदा एलिवेट की कीमत 11.91 लाख रुपये से शुरू होकर 17.07 लाख रुपये तक जाती है. इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हायराइडर से होगा.

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