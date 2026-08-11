CRETA-SIERRA को टक्कर देने आई थी ये SUV, अब आधी हो गई सेल

रेनो डस्टर (Renault Duster) को कंपनी ने जोरों-शोर से लॉन्च किया था. लॉन्च से पहले काफी भूमिका बनाई गई और इसे मार्केट में उतारा गया. ऐसा लगा रहा था मानों ये कार 2012 वाले अपने जादू को दोहराएगी. जब इस एसयूवी को पहली बार रेनो ने भारतीय बाजार में उतार था.

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हालांकि, क्रेटा और सिएरा को टक्कर देने के लिए आई इस एसयूवी की सेल्स महीने-दर-महीने गिरती जा रही है. जुलाई का महीना रेनो के लिए बहुत विशेष नहीं रहा है. इस महीने कंपनी ने कुल 3,293 पैसेंजर व्हीकल बेचे हैं. वैसे पिछले साल की जुलाई के मुकाबले ये सेल जरूर ज्यादा है.

जुलाई 2025 में कंपनी ने सिर्फ 2,575 कारें भारत में बेची थीं. यानी ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की ग्रोथ 28 फीसदी की है. हालांकि, जून के मुकाबले जुलाई में सेल कम हुई है. जून में कंपनी ने 4,063 कारें बेची थीं. यानी जुलाई में इस कंपनी की सेल 19 फीसदी कम हुई है.

DUSTER का मुश्किल सफर

डस्टर जिसे ब्रांड का हीरो प्रोडक्ट भी मान सकते हैं, जुलाई में कोई कमाल नहीं कर पाया है. इसकी सेल पिछले महीने यानी जून के मुकाबले आधी रह गई है. जून में कंपनी ने इसकी 1,011 यूनिट्स बेची थी. वहीं जुलाई में इसकी 512 यूनिट्स ही बिकी हैं. यानी इसकी सेल 49 फीसदी कम हुई है.

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मार्च में लॉन्च हुई इस एसयूवी की महीने में एक हजार यूनिट्स अब तक बिक रही थी. ये अब तक की सबसे कमजोर मंथली सेल रही है. मार्च में कार की 1,402 यूनिट्स, अप्रैल में 2,359 यूनिट्स, मई में 1,267 यूनिट्स, जून में 1,011 यूनिट्स और जुलाई में 512 यूनिट्स बिकी हैं.

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रेनो डस्टर 10.49 लाख रुपये एक्स शोरूम की कीमत पर आती है. वहीं इसका टॉप वेरिएंट 18.69 लाख रुपये एक्स शोरूम में आता है. इसमें 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. वैसे ये कार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी आनी है, जो फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो सकती है.

रेनो की बाकी कारों की सेल्स

अब बात करें, रेनो की दूसरी गाड़ियों की सेल की तो ट्राइबर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. इस कार की 1762 यूनिट्स जुलाई 2026 में बिकी हैं. पिछले साल जुलाई में इस कार की 1,987 यूनिट्स बिकी थीं, जबकि जून 2026 में इसकी 1,871 यूनिट्स बिकी थी. यानी ईयर-ऑन-ईयर इसकी सेल 11 फीसदी और मंथ-ऑन-मंथ 6 फीसदी कम हुई है.

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क्विड रेनो की सबसे छोटी और सस्ती कार है, जिसकी 516 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं. पिछले साल जुलाई में कंपनी इस कार की 265 यूनिट्स बेच पाई थी, जबकि जून में इसकी 492 यूनिट्स बिकी थीं. यानी इस कार की सेल पिछले साल के मुकाबले 95 फीसदी और जून के मुकाबले 5 फीसदी बढ़ी है.

वहीं रेनो काइगर ब्रांड की सबसे कम बिकने वाली कार है. इसकी सिर्फ 503 यूनिट्स ही बिकी हैं. पिछले साल जुलाई में इस कार की 323 यूनिट्स बिकी थीं, जबकि जून में इसकी 689 यूनिट्स बिकी थीं. मंथ-ऑन-मंथ 27 फीसदी सेल कम हुई है, जबकि ईयर-ऑन-ईयर 56 परसेंट की ग्रोथ है.

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