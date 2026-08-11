Awadhi Tahri Recipe: घर पर खड़े मसाले डालकर बनाएं यूपी की फेमस अवधी तहरी, भरवां मिर्ची के साथ लगेगी लाजवाब, जानें रेसिपी
Awadhi Tahri Recipe: रोज-रोज लंच या डिनर में वही दाल, सब्जी और चावल खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ अलग ट्राई करें. उत्तर प्रदेश में चावलों की तहरी लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग पीले चावलों को तहरी समझ लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको इस आर्टिकल में अवधी स्टाइल तहरी की रेसिपी बताएंगे, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी बहुत आसान होती है. चावल, मौसमी सब्जियों और खुशबूदार मसालों से तैयार होने वाली यह तहरी पेट भी भरती है और खाने में बेहद मजेदार भी लगती है.
Awadhi Tahri Recipe: रोज-रोज लंच या डिनर में वही दाल, सब्जी और चावल खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ अलग ट्राई करें. उत्तर प्रदेश में चावलों की तहरी लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग पीले चावलों को तहरी समझ लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको इस आर्टिकल में अवधी स्टाइल तहरी की रेसिपी बताएंगे, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी बहुत आसान होती है. चावल, मौसमी सब्जियों और खुशबूदार मसालों से तैयार होने वाली यह तहरी पेट भी भरती है और खाने में बेहद मजेदार भी लगती है.
अवधी अंदाज की तहरी का असली स्वाद इसमें पड़ने वाले साबुत मसालों से ही आता है और इसकी खुशबू तो आपकी भूख को ही बढ़ा देगी. इसमें आलू, मटर, गाजर जैसी सब्जियां डाली जा सकती हैं, इसे आप लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं या फिर घर पर दही और अचार के साथ गरमा-गरम परोस सकते हैं. आइए जानते हैं अवधी तहरी बनाने की आसान रेसिपी.
सबसे पहले बासमती चावल को दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह धो लें. अब चावल को करीब 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें.
इस बीच आलू और गाजर को छोटे टुकड़ों में काट लें और बाकी सब्जियां भी तैयार कर लें.
अब कुकर या भारी तले की कड़ाही में तेल या घी गर्म करें. इसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची डालकर कुछ सेकंड भूनें.
जब साबुत मसालों से खुशबू आने लगे तो इसमें बारीक कटा प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भून लें.
इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कुछ देर भूनें. अब कटे हुए आलू, गाजर और हरी मटर डालें.
सब्जी को हल्का भूनने के बाद ही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर सब्जियों को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक पकाएं.
अब भीगे हुए चावल का पानी निकालकर उन्हें कुकर में डालें. चावल को सब्जियों और मसालों के साथ हल्के हाथ से मिलाएं. करीब 2 कप पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दें.
दो सीटी आने तक तहरी को पकाएं और फिर गैस बंद कर दें. कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. अगर आप इसे कड़ाही में बना रहे हैं, तो ढककर धीमी आंच पर चावल के पूरी तरह पकने तक पकाएं.
कुकर खोलने के बाद तहरी में गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें. चावल को चम्मच से जोर से चलाने के बजाय हल्के हाथ से मिलाएं, ताकि चावल टूटें नहीं.
दही और अचार के साथ करें सर्व
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गरमा-गरम अवधी तहरी को एक प्लेट में निकालें और उसके साथ में ठंडे दही, बूंदी के रायते, हरी चटनी या आम के अचार के साथ परोस सकते हैं. सब्जियों और मसालों से तैयार यह तहरी अकेले भी एक पूरी और स्वादिष्ट मील का काम करती है. इसके साथ में भरवां लाल मिर्च भी खा सकते हैं, उससे तहरी का स्वाद दोगुना हो जाता है.