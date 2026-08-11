Kal Ka Rashifal 12 August 2026: सूर्य ग्रहण पर कल ये 3 राशियां रहें सावधान, पढ़ें पूरा राशिफल

मेष राशि: सामान्य रहेगी घर की स्थिति, भौतिक वस्तुओं की खरीदारी पर रहेगा जोर

मेष राशि के जातकों के घर की स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि थोड़ी भावनात्मक असहजता बनी रह सकती है. जरूरी सुविधाओं को जुटाने पर ध्यान रहेगा और भौतिक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं.

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पारिवारिक विषयों में स्पष्टता लाएं. सत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. परीक्षा में धैर्य रखें और अपनों से तर्क-बहस करने से पूरी तरह बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. विवेक और विनम्रता बनाए रखें.

वृष राशि: सामाजिक सहजता रखेंगे जातक, संपर्क और संवाद से संवरेंगे काम

वृष राशि के जातक सामाजिक सहजता बनाए रखेंगे और नए अवसरों की तलाश में रहेंगे. संपर्क और संवाद संवरेगा. सभी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलेंगे.

घर-परिवार से करीबी बढ़ेगी और निजी रिश्तों पर जोर रहेगा. तार्किक संतुलन बनाए रखें और स्वजनों पर किसी भी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप से बचें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5, 6

शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. योग-प्राणायाम बढ़ाएं और सामंजस्य रखें.

मिथुन राशि: वाणी और व्यवहार से करेंगे प्रभावित, घर में बढ़ेगी शुभता

मिथुन राशि के जातक अपनी वाणी और व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. रक्त संबंधियों के साथ मधुरता बनी रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

घर में सुखद सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. निजी विषयों और परिवार में हर्ष-आनंद बना रहेगा. कुल-कुटुम्ब में शुभता बढ़ेगी और किसी उत्सव का आयोजन संभव है.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5, 6

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. साज-संवार पर ध्यान दें.

कर्क राशि: नवीन सोच को मिलेगा बढ़ावा, मन के मामले रहेंगे पक्ष में

कर्क राशि के जातकों की नवीन सोच को बढ़ावा मिलेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मकता रहेगी और करीबियों का पूरा सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा.

विरोधी शांत रहेंगे और भेंटवार्ता में आपका प्रभाव बना रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी और घर में सुखद वातावरण बना रहेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 5, 6

शुभ रंग (Lucky Color): बेबी ब्लू

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. संस्कारों पर जोर दें.

सिंह राशि: आर्थिक खर्चों में रहेगी अधिकता, लेन-देन के मामलों में बरतें सावधानी

सिंह राशि के जातकों का आर्थिक खर्च बढ़ा रहेगा. विभिन्न मामलों में जल्दबाजी से बचें और निवेश के प्रस्तावों पर नजर बनाए रखें.

न्यायिक मामलों और लेन-देन में लापरवाही से बचें. विदेशी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएं. करीबियों का भरोसा जीतें और जिद या अहंकार में आने से पूरी तरह बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3, 9

शुभ रंग (Lucky Color): पिस्ता के समान

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. अपने वचनों का पालन करें.

कन्या राशि: गतिविधियों में आएगी तेजी, करियर और कारोबार में बढ़ेगी साख

कन्या राशि के जातकों की महत्वपूर्ण गतिविधियों में तेजी आएगी. वित्तीय अवसरों को अपने पक्ष में बनाए रखेंगे. पेशेवरों से संपर्क और संवाद बढ़ेगा.

करियर और कारोबार में साख व प्रभाव संवरेगा. लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें. वाणी व व्यवहार आकर्षक रहेगा और कामकाजी यात्रा संभव है.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5, 6

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा हरा

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. कार्यों में तेजी रखें.

तुला राशि: प्रशासनिक मामलों में रहेगा बेहतर प्रदर्शन, आय में होगी वृद्धि

तुला राशि के जातकों को पेशेवरों का समर्थन मिलेगा. प्रशासनिक मामलों में प्रदर्शन बेहतर रहेगा और अधिकारियों से मुलाकात बढ़ेगी.

वाणिज्यिक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे और आपकी आय में वृद्धि बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5, 6

शुभ रंग (Lucky Color): फिरोजी

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. सामंजस्य बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि: धर्मकार्यों से जुड़ेंगे जातक, पद-प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे

वृश्चिक राशि के जातक धर्मकार्यों और आयोजनों से जुड़ेंगे. कारोबारी चर्चाओं में सक्रियता बनाए रखेंगे. पद और प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे.

सूझबूझ और सामंजस्य से लक्ष्य साधेंगे. वरिष्ठों से सलाह लेंगे और सरकारी मामले आपके पक्ष में बनेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा और संकोच कम होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, 9

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शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ के समान

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. सहकार भाव रखें.

धनु राशि: सूझबूझ और धैर्य से करें कार्य, ठगों और धूर्तों से बनाएं दूरी

धनु राशि के जातकों को सूझबूझ और धैर्य से कार्य करना होगा. परिवार में सभी का सहयोग रहेगा. सफेदपोश ठगों और धूर्तों से दूरी बनाकर रखें.

नीति-नियमों का पालन करें और लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएं. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. अपनी बातों में स्पष्टता रखें और वचन निभाएं.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, 9

शुभ रंग (Lucky Color): ऐप्पल ग्रीन

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. परिजनों की बात सुनें.

मकर राशि: महत्वपूर्ण चर्चा में बढ़ाएं पहल, सहकारिता के कार्यों को मिलेगी गति

मकर राशि के जातक महत्वपूर्ण चर्चा और संवाद में पहल बढ़ाएं. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

आपसी सहकार और सूझबूझ से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएं. बड़ों के सानिध्य में रहें और सहकारिता के कार्यों को गति दें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6, 8

शुभ रंग (Lucky Color): लहसुनिया

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. व्यवस्था पर ध्यान दें और विनम्र बने रहें.

कुंभ राशि: कार्यक्षेत्र में न बरतें लापरवाही, अनुशासन से हासिल करेंगे सफलता

कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचना होगा. समय का ध्यान रखें और अनुशासन बनाए रखें. तार्किकता और फोकस बढ़ाएं.

करियर व व्यापार में कला-कौशल से काम लेंगे. पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी और रिश्ते मजबूत होंगे. अपने व्यवहार में विनम्रता और बड़प्पन बनाए रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 5, 8

शुभ रंग (Lucky Color): मोरपंख के समान

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. आपसी सहकार रखें.

मीन राशि: मित्रों के सहयोग से बढ़ेंगे आगे, स्मार्ट वर्किंग से संवरेंगे काम

मीन राशि के जातकों के आवश्यक कार्य गति पाएंगे. मित्रों के साथ मिलकर प्रयास बढ़ाएंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है और प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

बजट के अनुसार आगे बढ़ेंगे. उद्योग-व्यवस्था में सुधार होगा और विरोधियों की सक्रियता कम होगी. स्मार्ट वर्किंग और तथ्यात्मक व्यवहार से मामले संवरेंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, 9

शुभ रंग (Lucky Color): आंवला समान

कल का उपाय (kal ke upay): वेदों के रचयिता भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. बहस से बचें.

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