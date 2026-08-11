'सफाई के नाम पर बेंगलुरु की जनता से लूट', नए कचरा शुल्क पर सीटी रवि का कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला

बेंगलुरु में कचरा शुल्क को लेकर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार नई योजना के नाम पर बेंगलुरु के लोगों से पैसा वसूल रही है. सीटी रवि ने कहा कि मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने जो योजना घोषित की है, वह बेंगलुरु की सफाई के लिए है या लोगों की जेब खाली करने के लिए, यह समझ से बाहर है.
सीटी रवि ने सोशल मीडिया पर लिखा कि योजना का नाम भले ही कचरे से आजादी हो, लेकिन कांग्रेस सरकार का असली मकसद लूटने की आजादी लगता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बेंगलुरु को अपना निजी एटीएम समझने लगी है.
बीजेपी नेता ने इस नई फीस का पूरा ब्यौरा भी सामने रखा है. उनके अनुसार बीस बाई तीस साइज के प्लॉट पर छह हजार सात सौ रुपये देने होंगे. अगर प्लॉट पर बाउंड्री वॉल है तो यह रकम बढ़कर सात हजार सात सौ रुपये हो जाती है. वहीं कचरा उठाने के लिए उन्नीस हजार दो सौ रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं.
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सीटी रवि ने सवाल उठाया कि जब लोग पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, तो फिर उनसे अलग से यह शुल्क क्यों लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि क्या बेंगलुरु में घर होना अब गुनाह बन गया है. उनका कहना है कि लोग सरकार का हर कदम बारीकी से देख रहे हैं और उन्हें सब कुछ समझ आ रहा है.
सीटी रवि ने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार की एकमात्र गारंटी लूट ही है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले जीबीए चुनाव में मतदाता भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को सही सबक सिखाएंगे. बीजेपी नेता का यह बयान ऐसे समय आया है जब बेंगलुरु के नागरिकों में नई फीस को लेकर पहले से ही नाराजगी की खबरें आ रही थीं. इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर गरमागरम बहस शुरू हो गई है.