scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सफाई के नाम पर बेंगलुरु की जनता से लूट', नए कचरा शुल्क पर सीटी रवि का कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला

बीजेपी नेता सीटी रवि ने बेंगलुरु में लागू नई कचरा शुल्क योजना को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा की योजना को जनता से पैसा वसूलने का जरिया बताया. उनके अनुसार बीस बाई तीस साइज के प्लॉट पर छह हजार सात सौ रुपये, बाउंड्री वॉल होने पर सात हजार सात सौ रुपये और कचरा उठाने के लिए उन्नीस हजार दो सौ रुपये तक देने होंगे.

Advertisement
X
बेंगलुरु वेस्ट फीस पर CT रवि का कांग्रेस सरकार पर हमला (Photo: ITG)
बेंगलुरु वेस्ट फीस पर CT रवि का कांग्रेस सरकार पर हमला (Photo: ITG)

बेंगलुरु में कचरा शुल्क को लेकर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार नई योजना के नाम पर बेंगलुरु के लोगों से पैसा वसूल रही है. सीटी रवि ने कहा कि मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने जो योजना घोषित की है, वह बेंगलुरु की सफाई के लिए है या लोगों की जेब खाली करने के लिए, यह समझ से बाहर है.

सीटी रवि ने सोशल मीडिया पर लिखा कि योजना का नाम भले ही कचरे से आजादी हो, लेकिन कांग्रेस सरकार का असली मकसद लूटने की आजादी लगता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बेंगलुरु को अपना निजी एटीएम समझने लगी है.

बीजेपी नेता ने इस नई फीस का पूरा ब्यौरा भी सामने रखा है. उनके अनुसार बीस बाई तीस साइज के प्लॉट पर छह हजार सात सौ रुपये देने होंगे. अगर प्लॉट पर बाउंड्री वॉल है तो यह रकम बढ़कर सात हजार सात सौ रुपये हो जाती है. वहीं कचरा उठाने के लिए उन्नीस हजार दो सौ रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka Cabinet portfolios out: Shivakumar holds finance amid minister dissatisfaction reports
कर्नाटक में 19 मंत्रियों को अब तक नहीं मिला विभाग, सत्र से पहले बढ़ी उलझन
Hirotoshi Tanaka
गिरफ्तारी के लिए चुराई थी पुलिस की कुर्सी, जापानी छात्र की अजीबोगरीब कहानी
B Nagendra name in Valmiki Development Corporation Scam
वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले की चार्जशीट में बी. नागेंद्र का नाम
Israeli trekker missing in Himachal
बेंगलुरु में ट्रेकिंग पर गया इंदौर का युवक लापता, मंगेतर को बताया था प्लान
ट्रेकिंग पर गया युवक हुआ लापता. (File Photo)
बेंगलुरु: ट्रेकिंग पर गया युवक लापता, परिवार को सता रहा अपहरण का डर

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु या गुरुग्राम... रहने के लिए कौन-सा शहर है सस्ता? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सीटी रवि ने सवाल उठाया कि जब लोग पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, तो फिर उनसे अलग से यह शुल्क क्यों लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि क्या बेंगलुरु में घर होना अब गुनाह बन गया है. उनका कहना है कि लोग सरकार का हर कदम बारीकी से देख रहे हैं और उन्हें सब कुछ समझ आ रहा है.

Advertisement

सीटी रवि ने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार की एकमात्र गारंटी लूट ही है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले जीबीए चुनाव में मतदाता भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को सही सबक सिखाएंगे. बीजेपी नेता का यह बयान ऐसे समय आया है जब बेंगलुरु के नागरिकों में नई फीस को लेकर पहले से ही नाराजगी की खबरें आ रही थीं. इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर गरमागरम बहस शुरू हो गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Awadhi Tahri Recipe: घर पर खड़े मसाले डालकर बनाएं यूपी की फेमस अवधी तहरी, भरवां मिर्ची के साथ लगेगी लाजवाब, जानें रेसिपी |
    Kal Ka Rashifal 12 August 2026: सूर्य ग्रहण पर कल ये 3 राशियां रहें सावधान, पढ़ें पूरा राशिफल |
    'व्हाट्सऐप-ईमेल पर तलाक दे रहे मुस्लिम मर्द', SC में 'वर्चुअल डिवोर्स' पर 27 अक्टूबर को सुनवाई |
    शादी के एक महीने बाद पेड़ से लटका मिला टेक कर्मचारी का शव, पत्नी और ससुरालवालों पर लगा ये गंभीर इल्जाम |
    कृषि छात्रों के लिए बड़ी पहल... सीधे खाते में मिलेगा पैसा, सरकार ने जारी किए ₹21.35 करोड़ |
    उन्नाव में रसमलाई खाने पर विवाद, छोटे भाई बड़े भाई-भाभी पर किया कैंची से हमला |
    मिसाइल अटैक में दो पाकिस्तानी नागरिक की मौत, यमन के हूती ने बनाया निशाना |
    IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर रेप का लगा आरोप, रिकॉर्ड किए प्राइवेट मोमेंट्स |
    सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, वॉर क्राइम के दोषी पाए गए |
    भदोही में महिला कंटेंट क्रिएटर को थाने से भगाना दारोगा को पड़ा भारी
    Advertisement