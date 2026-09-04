scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बड़ी हो या छोटी, पूरी फैमिली को मिलेगी जगह... आ रहीं दो जबरदस्त कारें

सितंबर का महीना भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए खास है. इस महीने हमें कई बाइक और कार लॉन्च होते हुए नजर आएंगी. अगर आपका बजट 10 लाख रुपये का है और एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ खास आपको इस महीने देखने को मिल सकता है. ऐसी ही दो कारें- मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट और रेनो ट्राइबर टर्बो लॉन्च होने वाली हैं.

Advertisement
X
Renault Triber में कंपनी टर्बो इंजन के साथ CNG का ऑप्शन दे सकती है. (Photo: Renault.com)
Renault Triber में कंपनी टर्बो इंजन के साथ CNG का ऑप्शन दे सकती है. (Photo: Renault.com)

नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सितंबर में कुछ कारों पर आपका फोकस होना चाहिए. सितंबर महीने में भारतीय बाजार में कई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं. इसमें दो ऐसी कारें है, जो कम बजट और बड़ी फैमिली वाले यूजर्स को टार्गेट करती हैं. इसमें एक पॉपुलर हैचबैक है, तो दूसरी सबसे सस्ती 7 सीटर कार. 

हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट और रेनो ट्राइबर टर्बो की. मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट इसी हफ्ते लॉन्च होने वाली है. वहीं रेनो ने ट्राइबर टर्बो की लॉन्च डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. आइए जानते हैं इन दोनों कारों में क्या कुछ खास मिलने वाला है. 

कब लॉन्च होंगी ये कारें? 

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट और रेनो ट्राइबर टर्बो दोनों ही सितंबर में लॉन्च होनी है. पहले बात करते हैं मारुति की, तो बलेनो फेसलिफ्ट 5 सितंबर को लॉन्च होगी. वहीं रेनो ने ट्राइबर टर्बो की तारीख कन्फर्म नहीं की है, लेकिन ये सस्ती 7 सीटर कार सितंबर के अंत तक लॉन्च होने वाली है. 

सम्बंधित ख़बरें

Maruti Suzuki Pollachi railway dispatch-amp
लोग सोचते रहे... Maruti ने कर दिखाया! पहली बार यहां ट्रेन से पहुंची कारें
renault-triber-2026
आ रही सबसे सस्ती 7 सीटर, CNG पर चलेगी... Maruti से होगी टक्कर
Maruti Baleno
पहली बार ऐसा! MARUTI ला सकती है खास फीचर वाली CNG कार
Maruti Suzuki August 2026 Sales
Maruti ने पकड़ी रफ्तार! बेची 2.19 लाख गाड़ियां, इन कारों पर टूटे लोग
Skoda Kylaq
TATA-Maruti को देगी टक्कर, विदेशी कंपनी भारत ला रही खास SUV

क्या होगा बलेनो फेसलिफ्ट में खास?

बलेनो फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे लोगों को कई बदलाव देखने को मिलेंगे. कार के एक्सटीरियर, इंटीरियर और पावरट्रेन में बहुत कुछ बदलने वाला है. चर्चा है कि मारुति अपनी इस प्रीमियम हैचबैक में 1.2 लीटर का थ्री-सिलेंडर जेड सीरीज का पेट्रोल इंजन दे सकती है. ये इंजन स्विफ्ट और डिजायर में भी आता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Maruti की कारों पर टूट पड़े लोग, 5 महीने में 10 लाख पार हुई सेल

मारुति का ये इंजन 80 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 112 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इस इंजन के साथ मारुति 5 स्पीड मैन्युअल और 5 स्पीड एएमटी ट्रांसमिशन दे सकती है. बलेनो फेसलिफ्ट के साथ कंपनी सीएनजी और एएमटी का कॉम्बो दे सकती है, जो अब तक मारुति नहीं ऑफर करती है. 

इसके अलावा कार में वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स भी जुड़ सकते हैं. कैबिन की बात करें, तो मारुति इसमें डुअल टोन थीम का इस्तेमाल कर सकती है. साथ ही अपहोल्स्ट्री को भी अपडेट किया जाएगा. एक्सटीरियर में रिवाइज्ड ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, नए एलॉय व्हील्स और रिवाइज्ड कलर ऑप्शन मिलेंगे. 

आ रही सबसे सस्ती सीएनजी 7-सीटर 

वहीं दूसरी तरफ रेनो ट्राइबर की बात करें, तो फिलहाल कंपनी 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 71 बीएचपी की पावर और 96 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. कंपनी इसमें 99 बीएचपी की पावर और 160 एनएम के टॉर्क वाला टर्बो चार्ज्ड इंजन दे सकती है. ये इंजन काइगर टर्बो में भी आता है. 

यह भी पढ़ें: 26KM माइलेज, 50 हजार बुकिंग, Maruti Brezza पर इतने महीने की वेटिंग

Advertisement

इसके अलावा रेनो अपनी सस्ती एमपीवी में फैक्टरी फिटेड सीएनजी का विकल्प दे सकती है. फिलहाल इस कार में डीलर लेवल पर रेट्रो फिटमेंट वाला सीएनजी विकल्प मिलता है. ट्राइबर टर्बो के साथ कंपनी डुअल सिलेंडर सीएनजी का विकल्प इस्तेमाल कर सकती है. कार के एक्सटीरियर या इंटीरियर में कोई बदलाव नहीं होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'सज्जन शक्त‍ियों का संरक्षण होगा लेक‍िन राष्ट्रव‍िरोधी...', मथुरा में बोले सीएम योगी |
    शी जिनपिंग को 2 बार आ चुका है हार्ट अटैक, उत्तराधिकारी बताएंगे तो हो जाएगा तख्तापलट, तिब्बत के पूर्व निर्वासित PM का खुलासा |
    फ्लाइट में झंडा लेकर पहुंचे अभिनव अरोड़ा... वायरल वीडियो पर उठे ये सवाल! |
    Kal Ka Rashifal 5 September 2026: जन्माष्टमी के अगले दिन 7 राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, पढ़ें राशिफल |
    बड़ी हो या छोटी, पूरी फैमिली को मिलेगी जगह... आ रहीं दो जबरदस्त कारें |
    Mirzapur The Movie X Review: 'नाम छोटा है, भौकाल नहीं', 'मिर्जापुर: द मूवी' में रवि किशन की एंट्री पर बोले फैंस- फुल पैसा वसूल! |
    How to Make Gopalkala: 1 कप दही में पोहा मिलाकर बनाएं महाराष्ट्रीय गोपालकला, मजे से खाएंगे बच्चे, बनाना है बेहद आसान |
    गगनयान के लिए इसरो का बड़ा कदम, इसी साल अंतरिक्ष में जाएगा पहला मानवरहित मिशन |
    Teacher's Day 2026: असेंबली में बोलनी है स्पीच? 2 मिनट का ये भाषण जीत लेगा सबका दिल |
    50 दिनों से नहीं मिला खाना, दो महीने से सैलरी नहीं... कुवैत में फंसी तमिल महिला की आपबीती
    Advertisement