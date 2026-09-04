बड़ी हो या छोटी, पूरी फैमिली को मिलेगी जगह... आ रहीं दो जबरदस्त कारें

नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सितंबर में कुछ कारों पर आपका फोकस होना चाहिए. सितंबर महीने में भारतीय बाजार में कई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं. इसमें दो ऐसी कारें है, जो कम बजट और बड़ी फैमिली वाले यूजर्स को टार्गेट करती हैं. इसमें एक पॉपुलर हैचबैक है, तो दूसरी सबसे सस्ती 7 सीटर कार.

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हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट और रेनो ट्राइबर टर्बो की. मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट इसी हफ्ते लॉन्च होने वाली है. वहीं रेनो ने ट्राइबर टर्बो की लॉन्च डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. आइए जानते हैं इन दोनों कारों में क्या कुछ खास मिलने वाला है.

कब लॉन्च होंगी ये कारें?

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट और रेनो ट्राइबर टर्बो दोनों ही सितंबर में लॉन्च होनी है. पहले बात करते हैं मारुति की, तो बलेनो फेसलिफ्ट 5 सितंबर को लॉन्च होगी. वहीं रेनो ने ट्राइबर टर्बो की तारीख कन्फर्म नहीं की है, लेकिन ये सस्ती 7 सीटर कार सितंबर के अंत तक लॉन्च होने वाली है.

क्या होगा बलेनो फेसलिफ्ट में खास?

बलेनो फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे लोगों को कई बदलाव देखने को मिलेंगे. कार के एक्सटीरियर, इंटीरियर और पावरट्रेन में बहुत कुछ बदलने वाला है. चर्चा है कि मारुति अपनी इस प्रीमियम हैचबैक में 1.2 लीटर का थ्री-सिलेंडर जेड सीरीज का पेट्रोल इंजन दे सकती है. ये इंजन स्विफ्ट और डिजायर में भी आता है.

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मारुति का ये इंजन 80 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 112 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इस इंजन के साथ मारुति 5 स्पीड मैन्युअल और 5 स्पीड एएमटी ट्रांसमिशन दे सकती है. बलेनो फेसलिफ्ट के साथ कंपनी सीएनजी और एएमटी का कॉम्बो दे सकती है, जो अब तक मारुति नहीं ऑफर करती है.

इसके अलावा कार में वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स भी जुड़ सकते हैं. कैबिन की बात करें, तो मारुति इसमें डुअल टोन थीम का इस्तेमाल कर सकती है. साथ ही अपहोल्स्ट्री को भी अपडेट किया जाएगा. एक्सटीरियर में रिवाइज्ड ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, नए एलॉय व्हील्स और रिवाइज्ड कलर ऑप्शन मिलेंगे.

आ रही सबसे सस्ती सीएनजी 7-सीटर

वहीं दूसरी तरफ रेनो ट्राइबर की बात करें, तो फिलहाल कंपनी 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 71 बीएचपी की पावर और 96 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. कंपनी इसमें 99 बीएचपी की पावर और 160 एनएम के टॉर्क वाला टर्बो चार्ज्ड इंजन दे सकती है. ये इंजन काइगर टर्बो में भी आता है.

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इसके अलावा रेनो अपनी सस्ती एमपीवी में फैक्टरी फिटेड सीएनजी का विकल्प दे सकती है. फिलहाल इस कार में डीलर लेवल पर रेट्रो फिटमेंट वाला सीएनजी विकल्प मिलता है. ट्राइबर टर्बो के साथ कंपनी डुअल सिलेंडर सीएनजी का विकल्प इस्तेमाल कर सकती है. कार के एक्सटीरियर या इंटीरियर में कोई बदलाव नहीं होगा.

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