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Maruti ने पकड़ी रफ्तार! अगस्त में बेची 2.19 लाख गाड़ियां, इन कारों पर टूटे लोग

Maruti Suzuki Sales: मारुति सुजुकी के बिक्री के आंकड़े बता रहे हैं कि, अब लोग मारुति के पोर्टफोलियो में बड़ी गाड़ियों को भी जमकर पसंद कर रहे हैं. कंपनी के यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में 46.3 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है.

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Maruti Suzuki का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है. Photo: ITG
Maruti Suzuki का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है. Photo: ITG

भारतीय कार बाजार के लिए अगस्त का महीना काफी बेहतर रहा है. इस दौरान लोगों ने जमकर कारों की खरदारी की है. हर बार की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी सबसे बड़ी कार निर्माता रही है. कंपनी की गाड़ियों की बिक्री का मीटर इतनी तेजी से दौड़ा कि एक महीने में आंकड़ा 2.19 लाख यूनिट के पार पहुंच गया. पिछले साल के मुकाबले बिक्री में 21.3 प्रतिशत की छलांग लगी है. 

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रफ्तार की असली ताकत छोटी कारें नहीं, बल्कि SUV और MPV बनी हैं. यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में 46.3 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी ने साफ कर दिया कि ग्राहक अब मारुति के पोर्टफोलियो में बड़ी गाड़ियों को भी जमकर पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के सिर्फ पांच महीनों में कंपनी 11.43 लाख गाड़ियों की बिक्री कर चुकी है.

यह भी पढें: E20 ने बदला बाजार! इन गाड़ियों पर टूटे ग्राहक, महीनों बढ़ी वेटिंग

क्या कहते हैं आंकड़े

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मारुति सुजुकी ने अगस्त 2026 में कुल 2,19,220 वाहन बेचे हैं. यह आंकड़ा पिछले साल अगस्त में हुई 1,80,683 यूनिट की बिक्री के मुकाबले 21.3 प्रतिशत ज्यादा है. घरेलू बिक्री की बात करें तो कंपनी ने देश में कुल 1,80,078 वाहन बेचे. इसके अलावा 5,298 गाड़ियां दूसरी ऑटो कंपनियों को दी गईं, जबकि 33,844 वाहनों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया गया है.  इस तरह कंपनी की कुल बिक्री 2,19,220 यूनिट तक पहुंच गई.

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छोटी कारों की डिमांड

मारुति सुजुकी की मिनी, कॉम्पैक्ट और मिड-साइज की कारों की बिक्री में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई. अगस्त में इन तीनों कैटेगरी की कुल 85,965 यूनिट बिकीं, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 66,450 यूनिट था. यानी इस सेगमेंट में सालाना आधार पर 29.4% का इजाफा देखने को मिला है. बता दें कि, मिनी सेगमेंट में मारुति ऑल्टो, एस-प्रेसो और सेलिरियो जैसी कारें शामिल हैं. इनकी बिक्री अगस्त 2026 में बढ़कर 8,799 यूनिट हो गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 6,853 यूनिट बिकी थीं. कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आने वाली बलेनो, सियाज, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट और वैगनआर के कुल 77,166 यूनिट बेचे गए हैं. पिछले साल अगस्त में ये आंकड़ा 59,597 यूनिट था.

यह भी पढें: कभी ₹50 की दिहाड़ी, आज Fortuner से झाड़ू लगाने जाता है ये सफाई कर्मी

मारुति के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट से आई है. ब्रेजा, अर्टिगा, ई-विटारा, फ्रांक्स, ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो, जिम्नी, विक्टोरिस और एक्स-एल 6 जैसी गाड़ियों की कुल बिक्री 79,045 यूनिट रही. पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 54,043 यूनिट था. यानी यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में सालाना आधार पर 46.3 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई.

मारुति सुजुकी ने अपनी मशहूर वैन Maruti Eeco के कुल 11,961 यूनिट की बिक्री की है. जो पिछले साल अगस्त में बेचे गए 10,785 यूनिट के मुकाबले ज्यादा है. इसी तरह Super Carry लाइट कमर्शियल व्हीकल की बिक्री भी 2,772 यूनिट से बढ़कर 3,107 यूनिट हो गई. पैसेंजर व्हीकल और LCV को मिलाकर मारुति की कुल घरेलू बिक्री अगस्त 2026 में 1,80,078 यूनिट रही, जो पिछले साल की 1,34,050 यूनिट के मुकाबले 34.3 प्रतिशत ज्यादा है.

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