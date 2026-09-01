Renault Triber Turbo: आ रही सबसे सस्ती 7 सीटर, CNG पर चलेगी... Maruti से होगी टक्कर

रेनो ने लोगों की उस बात को सुन लिया है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी. यानी कंपनी अपनी 7-सीटर कार को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लेकर आ रही है. हम बात कर रहे हैं रेनो ट्राइबर टर्बो (Renault Triber turbo) की, जो इस महीने ही भारत में लॉन्च होने वाली है. लंबे समय से लोग रेनो ट्राइबर में टर्बो इंजन देने की मांग कर रहे थे.

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सेल्स आंकड़ों को बूस्ट करने के लिए कंपनी अपनी पॉपुलर कार में नया इंजन लेकर आ रही है. इस कार को कंपनी सितंबर के अंत तक लॉन्च कर सकती है. रेनो ट्राइबर में हमें काइगर वाला ही टर्बो इंजन मिल सकता है.

फिलहाल रेनो ट्राइबर में 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, जिसकी पावर कम है. टर्बो इंजन के साथ ही कंपनी फैक्टरी फिटेड सीएनजी का विकल्प दे सकती है. अभी कंपनी इसमें डीलर फिटेड सीएनजी का विकल्प देती है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

क्या होगा कार में खास?

ट्राइबर में मिलने वाला थ्री सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का कोडनेम एचआर10 है. ये रेनो डस्टर में आने वाले एचआर 13 से इंस्पायर्ड होगा. डस्टर में 1.3 लीटर का चार सिलेंडर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. वैसे 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट में भी आता है.

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दोनों ही कारों में इस इंजन के साथ कंपनियां 5 स्पीड मैन्युअल या सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प देती हैं. ये इंजन 100 एचपी की पावर और 160 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ट्राइबर में मिलने वाले नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के मुकाबले ये 28 एचपी ज्यादा पावर और 62 एनएम ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

हालांकि, ट्राइबर में कंपनी इस इंजन को इन्हीं पावर फिगर के साथ लाएगी या फिर इसे अलग तरह से ट्यून करेगी, इसकी जानकारी नहीं है. रेनो की इस कार में हमें फैक्टरी फिटेड सीएनजी का विकल्प भी मिलेगा. ब्रांड इसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कार में स्पेस भी मिलेगा.

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कंपनी सीएनजी का ऑप्शन सिर्फ मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ दे सकती है. फिलहाल रेनो ट्राइबर में आफ्टरमार्केट सीएनजी का विकल्प मिलता है. ये 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आता है. इंजन के अलावा कंपनी इस कार में कोई और बदलाव नहीं करेगी. रेनो ट्राइबर की कीमत 5.81 लाख रुपये से शुरू होकर 8.53 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है.

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