How to Make Gopalkala: 1 कप दही में पोहा मिलाकर बनाएं महाराष्ट्रीयन गोपालकला, मजे से खाएंगे बच्चे, बनाना है बेहद आसान

How to Make Gopalkala: जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को उनके पसंदीदा चीजों का भोग लगाया जाता है. इस दिन घरों में माखन-मिश्री से लेकर कई तरह की मिठाइयां और पकवान बनाए जाते हैं. हलवा-खीर तो हर कोई बनाता है, लेकिन इस साल आप गोपालकला ट्राई करें. गोपालकला महाराष्ट्र की पारंपरिक डिश है, जिसे भगवान कृष्ण के भोग के लिए खास माना जाता है.

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दही हांडी के दौरान फोड़े जाने वाले बर्तन में भी गोपालकला भरा जाता है, जिसे बाद में भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना बेहद आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता. आइए आपको घर में कान्हा का प्रिय गोपालकला बनाने का तरीका बताते हैं.

गोपालकला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

2 कप पोहा

1 कप दही

½ कप दूध

½ कप बारीक कटा खीरा

½ कप कद्दूकस किया हुआ नारियल

2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली

1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच चीनी

तड़के के लिए

1 छोटा चम्मच तेल या घी

½ छोटा चम्मच राई

5-6 करी पत्ते

1 चुटकी हींग

गोपालकला बनाने का तरीका

सबसे पहले पोहे को एक छलनी में डालकर हल्के पानी से धो लें. ध्यान रखें कि पोहा ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, वरना यह बहुत नरम हो सकता है. अब इसे कुछ मिनट के लिए साइड में रख दें, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए. एक बड़े बर्तन में पोहा लें. इसमें दही और दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें बारीक कटा हुआ खीरा, नारियल, मूंगफली, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब एक छोटी कड़ाही में तेल या घी गर्म करें. इसमें राई डालें. राई चटकने लगे तो करी पत्ता और चुटकी भर हींग डालकर तड़का तैयार करें. इस तड़के को तैयार गोपालकला के ऊपर डालकर अच्छी तरह मिला दें. कुछ मिनट के लिए इसे सेट होने दें.

फिर तैयार गोपालकला का भोग भगवान श्रीकृष्ण को लगाएं. हालांकि, इसे सिर्फ जन्माष्टमी पर ही नहीं, बल्कि किसी भी खास मौके पर फटाफट तैयार किया जा सकता है. इसका स्वाद बाकी डिशेज से बिल्कुल अलग और बेहद टेस्टी होती है.

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