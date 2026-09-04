फ्लाइट में झंडा लेकर पहुंचे अभिनव अरोड़ा... वायरल वीडियो पर उठे ये सवाल!

अभिनव अरोड़ा याद हैं आपको? वही बच्चा, जो अक्सर अपनी भक्ति के लिए सुर्खियों में रहा. इंटरनेट पर उसके फॉलोवर्स भी बने और बाद में उसकी आलोचना भी हुई. सोशल मीडिया पर लोग अक्सर उसे सलाह देते दिखे कि तू स्कूल कब जाएगा.

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अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह एक फ्लाइट में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं. साथ में 'जय श्रीराम' और 'जय सियाराम' के नारे लगा रहे हैं. कोई कैमरे से अभिनव को रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि फ्लाइट में बैठे पैसेंजर उन्हें देख रहे हैं. यह वीडियो 3 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. हालांकि, यह वीडियो कब का है, इसका पता नहीं चला है.

कुछ यात्री उनके साथ नारे लगाते और भक्ति गीत गाते भी नजर आए. वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अभिनव के सिर पर भगवा साफा बांधते हुए भी दिखाई देता है.

विमान के अंदर लगाए 'जय श्रीराम' के नारे

इस दौरान विमान में मौजूद कुछ यात्रियों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया. कुछ यात्री उनके साथ नारे लगाते और भक्ति गीत गाते भी नजर आए. वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अभिनव के सिर पर भगवा साफा बांधते हुए भी दिखाई देता है.

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इसके बाद अभिनव विमान के अंदर 'चलो जी चलो अयोध्या धाम...' भजन गाते नजर आते हैं. कुछ यात्री भी उनके साथ गाने लगते हैं. वीडियो के एक अन्य हिस्से में वह भक्ति गीत पर झूमते और 'जय श्रीराम' बोलते दिखाई देते हैं. उनके साथ मौजूद एक महिला विमान के अंदर शंख बजाती हुई भी नजर आती है.

देखें वीडियो

India is the only country in the world where children are cult leaders. pic.twitter.com/F2NJLfFJEY — Jayant Bhandari (@JayantBhandari5) September 3, 2026

वायरल वीडियो देखकर लोग क्यों हुए नाराज

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बंट गईं. जहां कुछ लोगों ने अभिनव के साथ भजन और जयकारे लगाए, वहीं कई यूजर्स ने विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए.

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई कि कोई झंडा विमान के अंदर कैसे पहुंचा. कुछ लोगों ने एयरलाइन से इस मामले में जवाब देने की मांग की. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस एयरलाइन की फ्लाइट का है.

सोशव मीडिया पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राम का झंडा लगा यह डंडा सुरक्षा जांच पार कर विमान के अंदर कैसे पहुंचा.

डीजीसीए के नियमों के मुताबिक, विमान के अंदर नारेबाजी या विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. ऐसे व्यवहार को अनियंत्रित यात्री व्यवहार माना जा सकता है. फिर सवाल है कि यह सब किसने अलाउ किया?

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वायरल वीडियो में विमान के अंदर एक महिला शंख बजाती भी नजर आ रही है. इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उड़ान के दौरान इस तरह शंख बजाने की अनुमति थी या नहीं.

शिलादित्य पंडित ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा-मेरे पिता को अपनी चलने वाली छड़ी चेक-इन सामान में जमा करनी पड़ी और बाकी सामान मिलने के पूरे 45 मिनट बाद हमें वह वापस मिली. लेकिन ये लोग विमान के अंदर झंडे लेकर धार्मिक प्रचार कर सकते हैं.

कई बार वायरल हो चुके अभिनव अरोड़ा

अक्टूबर 2024 में अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ, जब जगद्गुरु रामभद्राचार्य के एक कार्यक्रम से उन्हें मंच से नीचे उतारा गया. भगवान हनुमान की वेशभूषा में अभिनव के डांस का वीडियो वायरल हुआ. इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें और उनके माता-पिता को लेकर सवाल उठाए.

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