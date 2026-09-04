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50 दिनों से नहीं मिला खाना, दो महीने से सैलरी नहीं... कुवैत में फंसी तमिल महिला की आपबीती

कल्लाकुरिची की वनिता ने कुवैत से वीडियो जारी कर अधिकारियों से जिंदा भारत लौटाने की अपील की है. वीडियो में उन्होंने दो महीने की प्रताड़ना, 50 दिनों से ज्यादा भूख और वेतन न मिलने का आरोप लगाया, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

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वनिता का कहना है कि वह कुवैत में फंस गई हैं. (Photo- Screengrab)
वनिता का कहना है कि वह कुवैत में फंस गई हैं. (Photo- Screengrab)

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की रहने वाली एक महिला ने कुवैत से वीडियो जारी कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है. संकरनकोइल इलाके के पास उरंगनी गांव की रहने वाली वनिता ने आरोप लगाया कि पिछले करीब दो महीने से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. महिला का दावा है कि उसे 50 दिनों से ज्यादा समय से ठीक से खाना तक नहीं मिला है. उसकी दो महीने की सैलरी भी नहीं दी गई है.

वनिता ने वीडियो में बेहद भावुक होकर कलेक्टर और एसपी से उसे किसी तरह सुरक्षित भारत वापस लाने की अपील की है. उसने कहा कि वह अब इस हालात को और सहन नहीं कर पा रही है. वनिता के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.

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घरेलू काम के लिए गई थी कुवैत

बताया जा रहा है कि वनिता कुछ महीने पहले बिचौलियों के जरिए घरेलू काम करने के लिए कुवैत गई थी. वह करीब तीन महीने पहले कुवैच पहुंची थी. लेकिन उसके मुताबिक वहां पहुंचने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गईं. वीडियो में वनिता आरोप लगाती है कि उसके साथ काफी ज्यादा मारपीट और दुर्व्यवहार किया जा रहा है. उसने बताया कि पिछले दो महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा है. उसका यह भी आरोप है कि उसे दो महीने की सैलरी नहीं मिली है.

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'किसी तरह जिंदा बचाकर भारत लाएं'

वनिता ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उसे किसी तरह जिंदा बचाकर उसके घर और भारत वापस लाया जाए. उसने कहा कि वह लगातार हो रही प्रताड़ना को अब सहन नहीं कर सकती.

यह भी पढ़ें: चेन्नई से आगरा तक 2 हजार किलोमीटर का सफर... ऐसे खुला तमिलनाडु एक्सप्रेस में मिले लाल सूटकेस का खूनी राज!

वनिता के परिवार में 15 साल का बेटा अकिलन और 11 साल की बेटी रोजा है. परिवार के लिए भी उसकी यह अपील चिंता का कारण बनी हुई है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वनिता लगातार खुद को सुरक्षित वापस लाने की मांग करती दिखाई दे रही है.

महिला ने अपनी अपील में कहा कि उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है और वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती. उसने अधिकारियों से जल्द से जल्द उसे वहां से निकालकर अपने घर पहुंचाने की गुहार लगाई है.

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