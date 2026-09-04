Kal Ka Rashifal 5 September 2026: जन्माष्टमी के अगले दिन 7 राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, पढ़ें राशिफल

मेष - समय की चाल और तेज और प्रभावशाली बनी रहेगी. जीवन स्तर में सुधार बढ़ेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. सबका साथ और सहयोग पाएंगे. मिलजुलकर आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. विविध विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

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पेशेवरों से संवाद बेहतर होगा. कामकाजी स्थिति बेहतर होगी. विभिन्न प्रयासों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. व्यापार में उत्साह बढ़ेगा. यात्रा की संभावनाएं बल पाएंगी. आर्थिक अनुबंध पक्ष में रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों को बल मिलेगा. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. सहजता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों को बल देंगे. विविध कार्यों गति आएगी. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान व वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा.

शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. पहल बढ़ाएं.



वृष- सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे. पारिवारिक मामलों में खुशियों को बढ़ावा देंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान देंगे. साथीगणों का समर्थन बना रहेगा. साझेदारी की भावना रहेगी. यात्रा संभव है. आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर परिवार में सहज वातावरण बना रहेगा. निसंकोच महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ाएंगे. धनधान्य बढ़ेगा.

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इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक प्रयास बेहतर बनेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में सक्रियता रहेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. लेनदेन में उत्साह रहेगा. वित्तीय कार्यों को बढ़ावा देंगे. कारोबारी विषयों व बैंकिंग पर ध्यान देंगे. बचत बल पाएगी. व्यर्थ संवाद से बचेंगे. पेशेवर आपसी भरोसा बढ़ाए रखेंगे. घर में खुशी बढ़ेगी. सभी का साथ और समर्थन प्राप्त होगा. धूर्त से दूरी बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता बनी रहेगी. कुटुम्बियों से भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत पर ध्यान दें. साख सम्मान बढ़ाए रखें. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: श्वेत

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. पीड़ित की मदद करें.



मिथुन - घर में आनंद से रहेंगे. आसपास का वातावरण सुखकर बना रहेगा. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. साझीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चा पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे.

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आवश्यक कार्यों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे. साझा कार्यों में कार्यगति तेज रखेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. विविध वित्तीय प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. उत्साह से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. विवेक से काम लेंगे. प्रभाव से बात रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.



शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. संबंधित वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सक्रिय रहें.

कर्क - कार्ययोजनाओं में सहजता बनाए रहें. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. कामकाजी मामले सहज रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. समता सामंजस्य का प्रयास रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश की यात्रा संभव है. संकोच का भाव बढ़ेगा.

कारोबारी वार्ता आगे बढ़ाएंगे. संवाद में प्रमुखता से भाग लेंगे. लाभ सामान्य रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता लाएंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. नियमपालन रखेंगे. बजट पर फोकस होगा. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंगे. न्यायिक विषय उभर सकते हैं. भेंटचर्चा में सहजता रखेंगे. अपनों के संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त से सतर्क रहें. दिनचर्या नियमित रखें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा.

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शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. बजट से चलें.

सिंह - कारोबार की चाल सकारात्मक रहेगी. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. संबंधोां का लाभ उठाएंगे. निरंतर सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. आर्थिक लाभ बढ़त पर बनाए रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. बढ़त पर रहेगा.

विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. कार्य प्रदर्शन बेहतर रहेगा. पेशेवर लक्ष्य साधेंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. करियर व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक स्तर पर इच्छित परिणाम बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. लंबित धन मिलेगा. साहस से काम लेंगे. . व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. . मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक: 1, 5 और 6

शुभ रंग: बैंगनी

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान बढ़ाएं. फोकस रखें.

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कन्या - प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे. भेंट व संवाद में बेहतर रहेंगे. प्रबंधकीय़ मामले अनुकूल होंगे. कला कौशल और अनुभव बढ़ेगा. सत्ता से संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों केा बढ़ावा मिलेगा. पारिवारिक विषय सहज रहेंगे.

उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. व्यवसायिक कार्य गति लेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक प्रयासों में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. जवाबदेह बने रहेगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य साधेंगे. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. . अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सहकार बढ़ाएं.

तुला - समय तेज सुधार को बनाए रखने वाला है. व्यावसायिक विषयों में गति आएगी. सामाजिकता पर जोर होगा. करियर में सहकार को बढ़ावा मिलेगा. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. आर्थिक पक्ष बढ़त पर बना रहेगा. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे.

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लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. लंबित मामले गति पाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में सधी शुरूआत करेंगे. सक्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. व्यापार में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे. . अपनों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- एक दूसरे के लिए मदद का भाव रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. सोच ऊंची रखेंगे. संवाद में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: स्फटिक के समान

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन का दान करें. धर्म स्थल जाएं.

वृश्चिक - अर्थिक वाणिज्यिक मामलों में मिश्रित स्थिति रहेगी. जल्दबाजी में कार्य करने से बचेंगे. चर्चा में सावधानी बनाए रखेंगे. क्षमता से अधिक निवेश की स्थिति में न आएं. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. नवीन प्रयासों में सावधानी बरतेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. बड़ों की सुनें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां सामान्य बनी रहेगी. संकोच बढ़ा रहेगा.

कारोबार में आकस्मिकता बन सकती है. प्रलोभन व दबाव में न आएं. कार्यव्यवस्था को बनाए रखें. कारोबार में गति लाएं. व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. आशंकाओं से बचें. खर्च की अधिकता रह सकती है. उद्योग व्यवसाय के प्रयास रुटीन बनाए रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें. पेशेवरों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. रिश्तों में संवाद बनाए रखें. बहकावे में न आएं. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है.

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शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. का दान व प्रयोग बढ़ाएं. आदर सत्कार बढ़ाएं.

धनु - आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. साझा मामलों में बेहतर रहेंगे. पद प्रतिष्ठा के प्रयास बल पाएंगे. अपनों से सहजता बनाए रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से अपना पक्ष रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. योजनानुसार कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा व तैयारी पर जोर होगा. सहकार के अवसर बने रहेंगे. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं सफल होंगी. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं.

कार्यक्षेत्र में सफलता प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखें. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. विविध पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण बना रहेगा. प्रमुख चर्चा संवाद में शामिल होंगे. उधारी के लेनदेन से बचेंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी. चर्चा संवाद में अतिउत्साह से बचेंगे. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. सुखद सूचना संभव है.

शुभ अंक: 3, 6, और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी निभाएं.

मकर - मेहनत लगन से सफलता की राह बनाएंगे. मेहनत से परिणाम संवारेंगे. कर्मठता से लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. खुशियां साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. उद्योग कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. साझा कार्यों में गति आएगी.

लंबित कार्य सहज गति आगे बढ़ाएंगे. कला कौशल संवारेेंगे. विभिन्न कार्यों में नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सूझबूझ से उचि जगह बनाए रहेंगे. कारोबारी प्रभाव बढ़ेगा. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा.



शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग: श्याम

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. क्षमाभाव रखें.



कुंभ - करियर संवारने में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में साहस से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखंेगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. सकारात्मकता का प्रतिशत उूंचा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा.

योजनाओं पर जोर बढ़ाएंगे. पेशेवर पद और प्रभाव बल पाएंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे. करियर कारोबार में उत्साह बनाए रखेंगे. तेज से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. आर्थिक विषय पर फोकस होगा. कारोबारी प्रयास संवारेंगे. कामकाजी संबंधों में तालमेल बढ़ा रहेगा. वित्तीय मामलों में वांछित उपलब्धि पाएंगे. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. जनकार्य करें.



मीन - परिवार का सहयोग बना रहेगा. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. परिजनों से सुलह सामंजस्य से कार्य करें. चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. पारिवारिक फैसले जल्दबाजी में नहीं लेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता आएगी. कमतर लोगों की बातों को अनदेखा करें. अधिकारियों की मदद मिलेगी. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. वांछित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे. बड़ों से सीख सलाह रखेंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ त्यागें.

सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्तेदारों से चर्चा में सहज रहें.



शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: हल्का भूरा

कल का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. संकीर्णता त्यागें.

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