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Mirzapur The Movie X Review: 'नाम छोटा है, भौकाल नहीं', 'मिर्जापुर: द मूवी' में रवि किशन की एंट्री पर बोले फैंस- फुल पैसा वसूल!

फिल्म के फर्स्ट हाफ को लेकर भी ज्यादातर प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं. एक दर्शक ने इसे 'कड़क' बताया. हालांकि, उसने माना कि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ यह बेहतर होती जाती है.

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मिर्जापुर- द मूवी में रवि किशन की एंट्री ने बटोरीं तालियां (Photo: ITG)
मिर्जापुर- द मूवी में रवि किशन की एंट्री ने बटोरीं तालियां (Photo: ITG)

'मिर्जापुर: द मूवी' आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी इस चर्चित क्राइम सागा ने अब बड़े पर्दे का रुख किया है. फिल्म के सिनेमाघरों में पहुंचते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं. कई दर्शकों ने फिल्म के एक्शन, डायलॉग्स, बैकग्राउंड स्कोर और बड़े पैमाने पर किए गए ट्रीटमेंट की जमकर तारीफ की है.

फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं. इनके अलावा जितेंद्र कुमार, रवि किशन और 'मिर्जापुर' फ्रेंचाइजी के कई जाने-पहचाने चेहरे भी फिल्म का हिस्सा हैं. दिव्येंदु शर्मा की मुन्ना भैया के रूप में वापसी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले पहलुओं में से एक है. वहीं, रवि किशन की बब्बुआ यादव के किरदार में एंट्री ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है.

एक दर्शक ने फिल्म को बेहद मनोरंजक बताते हुए खासतौर पर पंकज त्रिपाठी और रवि किशन की तारीफ की. उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर करते हुए कहा कि 'मिर्जापुर: द मूवी' मनोरंजन के मामले में कहीं चूकती नहीं है. दर्शक ने कहा कि बब्बुआ यादव के रूप में रवि किशन की एंट्री कहानी में तुरंत एक नई जान डाल देती है.

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शुरुआती दर्शकों के बीच रवि किशन की परफॉर्मेंस फिल्म की खासियत के तौर पर उभर रही है. एक अन्य दर्शक ने उनकी कास्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि सेकंड हाफ के लिए परफेक्ट बिल्डअप और रवि किशन को कास्ट करके शानदार काम किया है.

फिल्म के फर्स्ट हाफ को लेकर भी ज्यादातर प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं. एक दर्शक ने इसे 'कड़क' बताया. हालांकि, उसने माना कि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ यह बेहतर होती जाती है. खासतौर पर इंटरवल से पहले के बिल्डअप की तारीफ करते हुए दर्शक ने उम्मीद जताई कि सेकंड हाफ 'बवाल' हो सकता है.

एक अन्य एक्स यूजर ने फर्स्ट हाफ को डिसेंट यानी ठीक-ठाक बताया. उसने बैकग्राउंड म्यूजिक, फिल्म के ट्रीटमेंट और कई दमदार सीन्स की तारीफ की. हालांकि, उसकी शिकायत थी कि फिल्म कई जगह अपनी कहानी को जरूरत से ज्यादा समझाती है. उसके मुताबिक, कुछ हिस्सों में यह बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही 'खींची हुई वेब सीरीज' जैसी महसूस होती है.

उस दर्शक ने आगे कहा कि लोकप्रिय किरदारों और चर्चित डायलॉग्स की वजह से फर्स्ट हाफ दिलचस्प बना रहता है, लेकिन जो लोग 'मिर्जापुर' की दुनिया से पहले से परिचित नहीं हैं, उन्हें फिल्म कुछ ज्यादा खिंची हुई लग सकती है.

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एक फैन ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'नाम छोटा है, भौकाल नहीं. टाइम टू भौकाल. कुछ दर्शकों ने फिल्म के मनोरंजन वाले पहलू के साथ-साथ इसकी खास भाषा और ह्यूमर की भी तारीफ की है. एक प्रतिक्रिया में फिल्म में इस्तेमाल की गई गालियों की तुलना एक दूसरे शो से की गई, लेकिन साथ ही 'मिर्जापुर: द मूवी' को हाल के कुछ निराशाजनक सिनेमाई अनुभवों के बाद एक संतोषजनक थिएटर एक्सपीरियंस बताया गया.

फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन भी शुरुआती दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. इसके साथ ही फ्रेंचाइजी के लोकप्रिय किरदारों और उनके चर्चित डायलॉग्स की वापसी को भी खूब पसंद किया जा रहा है.

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'मिर्जापुर: द मूवी' हिट वेब सीरीज के तीन सीजन के बाद आई है. इस सीरीज ने कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया जैसे किरदारों को भारतीय ओटीटी की दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में शामिल कर दिया. अब फिल्म इसी दुनिया को बड़े पर्दे पर और बड़े कैनवास के साथ पेश करती है, लेकिन हिंसा, सत्ता की लड़ाई और 'भौकाल' जैसे वे तमाम तत्व बरकरार रखती है, जो 'मिर्जापुर' की पहचान रहे हैं.

हालांकि एक्स पर फिल्म को लेकर शुरुआती प्रतिक्रियाएं काफी हद तक सकारात्मक हैं, लेकिन असली तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी, जब ज्यादा से ज्यादा दर्शक सिनेमाघरों में फिल्म देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे.

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