Mahindra की इस SUV की बंपर डिमांड, नहीं है कोई टक्कर देने वाला, 70 हजार पार हुई सेल

भारतीय एसयूवी मार्केट में महिंद्रा का दबदबा है. महिंद्रा के पोर्टफोलियो में स्कॉर्पियो, बोलेरो और एक्सयूवी जैसे नाम शामिल हैं. महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ (Mahindra XUV 7XO) ने 70 हजार यूनिट्स की सेल का आंकड़ा सिर्फ 7 महीनों में पार कर लिया है. महिंद्रा ने इस कार को जनवरी 2026 में लॉन्च किया था.

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ये कार महिंद्रा एक्सयूवी 700 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च हुई थी. लॉन्च के बाद से इसकी बंपर सेल हो रही है और प्रीमियम एसयूवी स्पेस में कार का दबदबा कायम है. आइए एक नजर डालते हैं इस कार की सेल्स पर.

हर महीने 9 हजार से ज्यादा XUV 7XO की सेल

सेल्स डेटा पर नजर डालें, तो एक्सयूवी 7एक्सओ (XUV 7XO) को लॉन्च के बाद से लगातार ट्रैक्शन मिल रहा है. जनवरी 2026 में महिंद्रा ने इस कार की 10,133 यूनिट्स को बेचा था. वहीं फरवरी 2026 में कंपनी ने एक्सयूवी 7एक्सओ की 9,112 यूनिट्स को बेचा था. जबकि मार्च में इसकी 9,210 यूनिट्स बिकी थीं.

अप्रैल 2026 में इस कार की 8,630 यूनिट्स बिकी हैं. वहीं मई 2026 में इस कार की 9,338 यूनिट्स और जून में 9,244 यूनिट्स बिकी हैं. वहीं जुलाई 2026 में इस कार की 8,233 यूनिट्स बिकी हैं. वहीं अगस्त 2026 में इस कार की अब तक 6100 से ज्यादा यूनिट्स महिंद्रा बेच चुकी है.

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महिंद्रा ने लेटेस्ट अनाउंसमेंट में कन्फर्म किया है कि महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की 70 हजार यूनिट्स अब तक बिक चुकी हैं. जनवरी से लेकर अगस्त तक के डेटा पर नजर डालें, तो औसतन महिंद्रा इस कार की 9 हजार यूनिट्स हर महीने बेच रही है.

अगर एक्सयूवी 700 की सेल्स से तुलना करें, तो एक्सयूवी 7एक्सओ पुराने वर्जन से काफी आगे है. एक्सयूवी 700 को महिंद्रा ने 2021 में लॉन्च किया था. लॉन्च के पहले साल इस कार की 11,964 यूनिट्स बिकी थी. वहीं 2022 में कंपनी ने इसकी 65,371 यूनिट्स और 2023 में 74,434 यूनिट्स बिकी थी.

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सबसे ज्यादा 2024 में सेल हुई थी, जब कार की 90,727 यूनिट्स बिकी थी. इस साल कार की एवरेज मंथली सेल 7,561 यूनिट्स की थी. वहीं 2025 में कंपनी ने इस कार की 81,675 यूनिट्स बिकी थी. 4.5 मीटर से 4.8 मीटर वाली एसयूवी स्पेस में महिंद्रा का दबदबा है. टाटा की हैरियर और सफारी के मुकाबले महिंद्रा की कारों की सेल काफी ज्यादा है.

जुलाई में कितनी हुई सेल?

जुलाई के डेटा पर नजर डालें, तो पाएंगे कि स्कॉर्पियो टॉप पर है. जुलाई में इसकी 16009 यूनिट्स बिकी हैं, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो-एन दोनों शामिल हैं. वहीं महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ दूसरे नंबर पर है, जिसकी 8,233 यूनिट्स बिकी हैं. महिंद्रा एक्सईवी 9एस की मंथली सेल 4131 यूनिट्स की हुई है. जबकि टाटा हैरियर की 3301 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं. वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर की 3189 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं.

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