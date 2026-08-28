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50KM माइलेज वाली SUV लॉन्च, TATA-Mahindra के लिए कितना है खतरा

एमजी ने भारतीय बाजार में अपनी पहली प्लगइन हाइब्रिड कार को लॉन्च कर दिया है. ये भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती प्लगइन हाइब्रिड कार है. वैसे कंपनी इस एसयूवी के जरिए डीजल कार खरीदने वाले बायर्स को टार्गेट कर रही है. यानी इसका सीधा मुकाबला टाटा और महिंद्रा की बड़ी कारों से होगा. आइए जानते हैं दोनों की रनिंग कॉस्ट में क्या अंतर है.

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MG Hector Tomahawk PHEV दो वेरिएंट में आती है. (Photo: Instagram/ MG India)
MG Hector Tomahawk PHEV दो वेरिएंट में आती है. (Photo: Instagram/ MG India)

जेएसडब्लू-एमजी मोटर (JSW MG) ने अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कार को भारत में लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं हेक्टर टॉमाहॉक प्लगइन हाइब्रिड (Hector Tomahawk PHEV) की. कंपनी इस कार के जरिए डीजल खरीदने वाले कंज्यूमर्स को टार्गेट कर रही है. 

कंपनी का मानना है कि कम रनिंग कॉस्ट और डीजल के आसपास कीमत होने की वजह से एमजी को इसका फायदा मिलेगा. ब्रांड की मानें, तो ये कार 115 किलोमीटर की रेंज इलेक्ट्रिक मोड में ऑफर करता है. वहीं फुल टैंक और चार्ज होने पर इस कार से 1100 किलोमीटर तक का सफर किया जा सकता है. 

कौन है हेक्टर टॉमाहॉक का टार्गेट?

जेएसडब्लू-एमजी एक्जीक्यूटिव एसयूवी मार्केट को टार्गेट कर रही है, जहां हर महीने लगभग 50 हजार कारें बिकती हैं. इसमें डीजल एसयूवीज की संख्या लगभग 40 हजार है. जबकि 10 हजार ईवी एसयूवी हैं. इस सेगमेंट में महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, टाटा सफारी और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियां हैं. वहीं ईवी सेगमेंट में महिंद्रा एक्सईवी 9एस, टाटा हैरियर ईवी और किआ कारेन्स क्लैविस ईवी आती है. 

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ऑटोकार की रिपोर्ट के मुताबिक, जेएसडब्लू-एमजी मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने बताया, 'अगर आप सी-साइज के डीजल मार्केट पर नजर डालेंगे, तो लगभग 40 हजार यूनिट्स का है. वहीं सी-साइज ईवी का मार्केट लगभग 10 हजार यूनिट्स का है. यानी कुल पोटेंशियल 50 हजार यूनिट्स का है.'

डीजल SUV और टॉमाहॉक की कीमतें

टाटा हैरियर डीजल की कीमत 14 लाख से 25.39 लाख रुपये एक्स शोरूम के बीच है. वहीं टाटा सफारी डीजल की कीमतें भी 14.84 लाख रुपये से 26.14 लाख रुपये एक्स शोरूम के बीच है. दूसरी तरफ महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सओ डीजल की कीमतें भी 15 लाख से 26 लाख रुपये के बीच है. 

यह भी पढ़ें: MG Hector Tomahawk EV: MG ने लॉन्च की धांसू 7-सीटर SUV, इतने रुपये है कीमत

जेएसडब्लू एमजी हेक्टर टॉमाहॉक के 7 सीटर वर्जन की कीमत 25,69,800 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत एक्सक्लूसिव वेरिएंट की है. वहीं एसेंस वेरिएंट की कीमत 27,79,800 रुपये एक्स शोरूम है. आसान भाषा में कहें, तो प्लग-इन हाइब्रिड हेक्टर टॉमाहॉक टॉप मॉडल डीजल एसयूवीज (टाटा और महिंद्रा) से लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये ज्यादा कीमत पर आती है. 

रनिंग कॉस्ट कितनी आएगी

कंपनी की मानें, तो असली खेल कीमत में नहीं बल्कि रनिंग कॉस्ट में छिपा है. जेएसडब्लू एमजी का अनुमान है कि 1000 किलोमीटर का सफर तय करने में जहां प्लगइन हाइब्रिड एसयूवी में 3000 हजार से 4000 रुपये का खर्च आएगा. वहीं डीजल में ये खर्च 10 हजार से 12 हजार रुपये का है. 

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एमजी की मानें, तो हेक्टर टॉमाहॉक को अगर हाइब्रिड कार की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो ये 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी. वहीं इसे अगर निश्चित दूरी पर चार्ज कर लिया जाए, तो कार 30 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. इस रनिंग कॉस्ट का मुकाबला डीजल से नहीं किया जा सकता है. 

हालांकि, इसका ये भी मतलब है कि कार का माइलेज आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करेगा. ऐसे यूजर्स जो कार को घर पर चार्ज करते हैं और ज्यादातर वक्त ईवी मोड में इसे चलाते हैं. उन्हें कम पेट्रोल खर्च करना होगा. वहीं जो कार को चार्ज नहीं करेंगे, उन्हें ज्यादा पेट्रोल खर्च करना होगा. 

बात कर लेते हैं डीजल कारों की रनिंग कॉस्ट की, तो टाटा हैरियर का रिपोर्टेड माइलेज 11 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का है. इसी के आसपास टाटा सफारी का भी माइलेज है. महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सओ डीजल का रिपोर्टेड माइलेज 10 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर का है. यानी प्लग-इन हाइब्रिड रनिंग कॉस्ट के मामले में काफी सस्ती पड़ने वाली हैं.

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