Mahindra ने पलट दिया MG का खेल, 7-सीटर SUV पर लाई गजब ऑफर, इतनी है कीमत

महिंद्रा ने अपने बैटरी-एज-ए-सर्विस प्रोग्राम को एक्सपैंड किया है. कंपनी की सभी ओरिजिन इलेक्ट्रिक एसयूवीज अब BaaS सर्विस के साथ उपलब्ध हैं. शुरुआत में महिंद्रा ने बीई 6 स्पोर्टेक (BE 6 SPORTEQ) को BaaS के साथ लॉन्च किया था. अब ये सुविधा एक्सईवी 9एस (Mahindra XEV 9S) और एक्सईवी 9ई (Mahindra XEV 9e) के साथ भी मिल रही है.

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कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के बैटरी एज ए सर्विस प्रोग्राम एक्सपैंशन को ऐसे वक्त पर शुरू किया है. जब एमजी ने अपनी 7 सीटर एसयूवी टॉमाहॉक को लॉन्च किया है. एमजी हेक्टर टॉमाहॉक ईवी (MG Hector Tomahawk) की कीमत 19.50 लाख रुपये से शुरू होती है और 23.50 लाख रुपये तक जाती है.

वहीं इसके BaaS वर्जन की कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होकर 17.49 लाख रुपये तक जाती है. वहीं बैटरी के लिए 4.9 रुपये प्रति किलोमीटर के देने होंगे. आइए जानते हैं महिंद्रा की एसयूवीज की बास (BaaS) प्राइसिंग.

कितनी है कीमत?

महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक की बात करें, तो इसकी BaaS प्राइसिंग 11.45 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं एक्सईवी 9एस (XEV 9S) की कीमत 12.65 लाख रुपये और एक्सईवी 9ई (XEV 9e) की कीमत 13.90 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. बास (BaaS) कंपनी के सभी वेरिएंट्स के साथ मिलेगा.

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महिंद्रा का बास (BaaS) प्रोग्राम में डुअल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के साथ आता है. इसमें बैटरी को अलग और कार को अलग फाइनेंस किया जाता है. बैटरी की ईएमआई 6975 रुपये से शुरू होती है. यानी प्रति किलोमीटर इसका खर्च 3.75 रुपये का आएगा. ये कैलकुलेशन 60 किलोमीटर की डेली रनिंग को ध्यान में रखकर महिंद्रा ने की है.

रेंज और फीचर्स

महिंद्रा एक्सईवी 9एस एक 7-सीटर कार है. इसके साथ 59kWh, 70kWh और 79kWh की बैटरी मिलती है, जो क्रमशः 521 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और 679 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है. ये कार रियर व्हील ड्राइव फीचर के साथ आती है. इसे 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में 7 सेकंड का वक्त लगता है.

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वहीं महिंद्रा एक्सईवी 9ई एक 5 सीटर कार है. इसमें 59kWh और 79kWh की बैटरी मिलती है, जो 542 किलोमीटर और 656 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ आती हैं. इसमें भी रियर व्हील ड्राइव मोटर मिलती है. बिना बास (BaaS) के इस कार की कीमत 21.90 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

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