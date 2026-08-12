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Mahindra ला रहा Scorpio N का भाई, जारी किया टीजर, मिलेंगे दमदार फीचर्स

महिंद्रा इस हफ्ते कई बड़े लॉन्च करने वाली है. जहां 15 अगस्त को कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी का अपडेट लॉन्च करने वाली है. वहीं 14 अगस्त को कंपनी स्कॉर्पियो-एन के भाई को पेश कर सकती है. इसका टीजर भी कंपनी ने जारी कर दिया है. इस पिकअप ट्रक में पैनोरोमिक सनरूफ समेत कई मॉडर्न एज फीचर्स मिलेंगे.

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Mahindra Scorpio N Pickup का ग्लोबल कॉन्सेप्ट कंपनी 2023 में पेश किया था. (Photo: auto.mahindra.com)
Mahindra Scorpio N Pickup का ग्लोबल कॉन्सेप्ट कंपनी 2023 में पेश किया था. (Photo: auto.mahindra.com)

महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग गाड़ी का टीजर जारी कर दिया है. अगस्त महिंद्रा का पसंदीदा लॉन्च मंथ होता है. इस महीने कंपनी अपने दमदार प्रोडक्ट्स से लेकर कॉन्सेप्ट तक को रिवील करती है. 15 अगस्त को कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी बीई6 स्पोर्टेक (BE6 SPORTEQ) लेकर आ रही है. 

वहीं 14 अगस्त को कंपनी स्कॉर्पियो एन पिकअप ट्रक (Mahindra Scorpio N pickup) को पेश करेगी. महिंद्रा के इस पिकअप ट्रक का लोगों को लंबे समय से इंतजार है. ये 2023 में पेश हुए ग्लोबल पिकअप कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है. आइए जानते हैं इस ट्रक में क्या कुछ खास होने वाला है. 

कंपनी ने अपकमिंग पिकअप ट्रक का टीजर जारी किया है. 40 सेकंड के इस वीडियो में व्हीकल के कुछ पार्ट्स को दिखाया गया है. महिंद्रा ने एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही पार्ट्स को शोकेस किया है. इस ट्रक से जुड़ी और भी जानकारी अगले दो दिनों में हमें देखने को मिल सकती हैं. 

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क्या होगा पिकअप ट्रक में खास?

टीजर से साफ दिख रहा है कि ये पिकअप ट्रक डबल कैब वर्जन में होगा. हालांकि, महिंद्रा एक सिंगल कैब वेरिएंट भी जारी कर सकती है, जो कमर्शियल बायर्स पर फोकस करेगा. फ्रंट फेस एक नई आइडेंटिटी के साथ आएगा, जो इसे मौजूदा स्कॉर्पियो एन एसयूवी से अलग बनाएगी. 

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यह भी पढ़ें: तीन स्क्रीन, धांसू लुक... नए अवतार में आ रही है Mahindra SUV

इसमें महिंद्रा के लोगो के साथ बड़ी अपराइट ग्रिल मिलेगी. इसमें स्लिम एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे. टीजर से साफ है कि इसमें वर्टिकल स्टैक्ड एलईडी टेललैम्प्स मिलेंगे, जो ज्यादा मॉडर्न लगते हैं. टेलगेट पर भी महिंद्रा लिखा हुआ मिलेगा. पिकअप ट्रक में नए डिजाइन के एलॉय मिलेंगे. 

पैनोरोमिक सनरूफ और बहुत कुछ

Mahindra Scorpio N pickup का कैबिन काफी हद तक हाल में लॉन्च हुई स्कॉर्पियो एन फेसलिस्ट से प्रेरित होगा. इसमें पैनोरोमिक सनरूफ भी मिलेगा, जो पहली बार महिंद्रा के पिकअप ट्रक में आएगा. टीजर में डैशबोर्ड की भी झलक दिखती है, जिस पर बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग वील मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Mahindra Scorpio N Facelift लॉन्च, इतने रुपये में मिलेगी नई SUV

महिंद्रा ने पिकअप ट्रक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स को रिवील नहीं किया है. इसमें भी हमें एसयूवी वाली बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी. कंपनी इस पिकअप ट्रक में 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन दे सकती है, जो 6 स्पीड मैन्युअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा. इसमें 4x4 सिस्टम भी मिलेगा.

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