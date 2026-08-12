वाराणसी के शोरूम में अनोखी चोरी: कटर से शीशा काटकर घुसा चोर, नहाया, लुंगी डांस किया और 4.71 लाख की बाइक ले उड़ा

वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र स्थित एक ऑटोमोबाइल शोरूम में देर रात एक चोर कटर से कांच का दरवाजा काटकर अंदर दाखिल हो गया. उसने करीब साढ़े चार घंटे तक शोरूम के अंदर रुककर कॉफी पी, वॉशरूम में नहाया, कंप्यूटर पर म्यूजिक चलाकर बाइक के कवर की लुंगी बनाकर डांस किया और अंत में मैनेजर की करीब 4.71 लाख रुपये मूल्य की ब्रांड न्यू केटीएम एडवेंचर 390 एस बाइक लेकर फरार हो गया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट्स की मदद से चोर की तलाश कर रही है.

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कटर से दरवाजा काटकर अंदर घुसा चोर

शोरूम के जनरल मैनेजर रोहित कुमार सिंह के अनुसार, सोमवार रात करीब 10 बजे स्टाफ शोरूम बंद करके चला गया था. रात करीब 11:30 बजे हाथ में देवी माता की तस्वीर लिए सफेद शर्ट और जींस पहने युवक शोरूम के बाहर पहुंचा. उसने बारिश होने पर बाहर लगा बैनर फाड़कर ओढ़ा और कटर से कांच का दरवाजा काटना शुरू किया. लगभग 36 मिनट की मशक्कत के बाद, रात 12:06 बजे वह अंदर घुसा.

शोरूम में पी कॉफी, वॉशरूम में आराम से नहाया

अंदर पहुंचते ही चोर का अंदाज मालिक जैसा हो गया. उसने सबसे पहले रिसेप्शन पर रखा कंप्यूटर ऑन किया और रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर गोल-गोल घूमता रहा. इसके बाद उसने मिनी फ्रिज से ठंडा पानी पिया और फिर मशीन से गरमा-गरम कॉफी बनाकर पी. हद तो तब हो गई जब वह बेफिक्र होकर वॉशरूम में गया और आराम से नहाया.

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कपड़े सुखाए, बाइक कवर की लुंगी पहनकर किया डांस

नहाने के बाद उसने अपने गीले कपड़े बाइक पर सुखाने के लिए फैला दिए. इसके बाद उसने नई बाइक के कवर को फाड़कर लुंगी की तरह लपेटा, कंप्यूटर पर गाने बजाए और लंबे समय तक लुंगी डांस करता रहा. जाने से पहले उसने एजेंसी की ब्रांडेड टी-शर्ट व कैप पहनी और एक नया कवर उठाया.

सुबह 4 बजे बाइक लेकर फरार, पुलिस जांच में जुटी

सुबह करीब 4 बजे चोर मैनेजर की चाबी लगी केटीएम बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया. सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने टूटा कांच देखकर मैनेजर को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही मंडुआडीह थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी अजय वर्मा का कहना है कि सीसीटीवी और फिंगरप्रिंट्स की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है.

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