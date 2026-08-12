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Tata Group Stocks Crash: एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा, टाटा ग्रुप के सभी बड़े स्टॉक क्रैश, करोड़ों डूबे

टाटा ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है, क्‍योंकि टाटा संस के चेयरमैन पद से एन चंद्रशेखरन ने इस्‍तीफा दे दिया है. जिसके बाद सबसे ज्‍यादा गिरावट टीसीएस के शेयरों में आई है.

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टाटा ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट. (Photo: ITG)
टाटा ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट. (Photo: ITG)

Tata Sons के चेयरमैन के पद से N Chandrashekar ने इस्‍तीफा दे दिया है. इनके इस्‍तीफा देने की खबर आते ही बुधवार को कारोबार के दौरान टाटा ग्रुप की सभी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. खासकर टाटा कंसल्‍टेंसी सर्विसेज (TCS), तेजस नेटवर्क्‍स और टाटा मोटर्स सबसे ज्‍यादा गिरे.  

टाटा ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट के कारण टाटा ग्रुप के मार्केट कैप में भारी गिरावट आई. कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

टाटा संस का पद छोड़ने के बाद एन चंद्रशेखरन दोबारा चेयरमैन पद के लिए अप्‍लाई नहीं करेंगे. उन्‍होंने यह पद 18 अगस्‍त को होने वाले टाटा ग्रुप के AGM से पहले छोड़ा है. हालांकि, अभी भी वे बोर्ड के सदस्‍य बने रहेंगे. 

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TCS के शेयरों में भारी गिरावट
इस्‍तीफा की खबर आने के बाद TCS के शेयरों में 5.59% की गिरावट आई, जिससे यह आंकड़ों में शामिल टाटा समूह के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाला शेयर बन गया. तेजस नेटवर्क्स में 2.17% की गिरावट आई, जबकि Tata Motors PV Share में 3% की गिरावट दर्ज की गई.

इन शेयरों में भी आई बड़ी गिरावट
टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में 1.25% की गिरावट आई, जबकि Tata Elexi के शेयरों में 1.19% की गिरावट दर्ज की गई. Tata Power के शेयरों में 2% और टाटा स्टील के शेयरों में 0.99% की गिरावट आई. Indian Hotels कंपनी के शेयर 0.83% गिरे, टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) के शेयर 0.80% गिरे और वोल्टास के शेयर 0.56% नीचे आए. टाटा कैपिटल में 0.23% की गिरावट आई, जबकि ट्रेंट में 0.13% की गिरावट दर्ज की गई.

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टाटा के इन शेयरों में भी गिरावट हावी

  • टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयरों में 0.78 फीसदी की गिरावट आई है. 
  • नेल्‍को के शेयरों में 1.64% की गिरावट है. 
  • टाटा कमर्शियल व्‍हीकल के शेयरों में 2.34% की गिरावट है. 
  • Tata ग्रुप की दिग्‍गज कंपनी टाइटन के शेयरों में भी 2.30% की गिरावट देखने को मिली है. 
  • टाटा ग्रुप के ट्रेंट शेयर में भी गिरावट देखी जा रही है. 
  • टाटा कंज्‍यूमर्स प्रोडक्‍ट्स के शेयरों में 1.67% की गिरावट आई है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

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