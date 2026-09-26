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पेट्रोल, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड... महंगी कारों के शौकीन क्या खरीद रहे हैं?

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की तादाद बढ़ रही है. भारत के लग्जरी कार मार्केट में इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हो रही हैं. जहां बीवाईडी की कारें मास मार्केट से काफी दूर हैं. वहीं बीवाईडी का सब-ब्रांड डेंजा भी भारत में एंट्री करने वाला है. इसकी कारें प्रीमियम सेगमेंट में आएंगी. ऐसे में सवाल है कि लग्जरी कार बायर क्या खरीदना पसंद कर रहा है.

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Denza Z9 GT की भारत में लॉन्च होने की चर्चा हो रही है. (Photo: Denza)
Denza Z9 GT की भारत में लॉन्च होने की चर्चा हो रही है. (Photo: Denza)

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की स्वीकार्यता बढ़ रही है. जहां पहले लोग रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन कारों को पसंद नहीं कर रहे थे. वहीं अब प्रीमियम सेगमेंट में कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिक कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. पहले लग्जरी कार बायर्स की पसंद पेट्रोल कारें हुआ करती थी, लेकिन अब यहां ईवी का दबदबा बढ़ रहा है. 

लग्जरी सेगमेंट में लोगों की प्रायोरिटी ब्रांड, डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के साथ पावरट्रेन पर भी है. यानी वो कार पेट्रोल, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक किस अवतार में आती है. इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री लेवल के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हो रही हैं. 

हालांकि, ऐसा नहीं है कि लोगों को पेट्रोल कारों को खरीदना बंद कर दिया है. आंकड़ों पर नजर डालें, तो पेट्रोल अभी भी लग्जरी कार बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला पावरट्रेन है. लेकिन इलेक्ट्रिक कारें तेजी से अपनी जगह बना रही हैं. साथ ही हाइब्रिड कारों को भी कंज्यूमर्स एक प्रैक्टिकल विकल्प के तौर पर देख रहे हैं. 

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क्या कहता है डेटा?

वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भारतीय लग्जरी कार मार्केट में 26,688 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. पिछले साल के मुकाबले इस साल की पहली छमाही में सेल्स में लगभग 4 परसेंट की ग्रोथ है. लग्जरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स में तेजी आई है. बीएमडब्लू (BMW) ने जनवरी से जून 2026 के बीच 2,359 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं.

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कंपनी की मानें, तो सालाना आधार पर उनकी ईवी सेल्स में 78 परसेंट का इजाफा हुआ है. बीएमडब्लू की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 26 परसेंट पहुंच गई है. वहीं मर्सिडीज बेंज इंडिया (Mercedes-Benz) ने बताया कि 2026 की दूसरी तिमाही में उसकी रिटेल सेल्स में ईवी की हिस्सेदारी 14 परसेंट तक पहुंच गई है.

यह भी पढ़ें: 100KM रेंज... 9 गियर! Mercedes की E-साइकिल भारत में लॉन्च

इन आंकड़ों से साफ है कि लग्जरी कार खरीदने वालों के बीच इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. खासकर शहरों में इस्तेमाल होने वाली लग्जरी कारों के लिए ईवी को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन लग्जरी कार मार्केट में अभी भी पेट्रोल का दबदबा है.

मर्सिडीज बेंज के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में उनकी टॉप एंड लग्जरी पोर्टफोलियो की सेल्स में 20 परसेंट से ज्यादा का इजाफा हुआ है. इसी दौरान Mercedes-Benz के AMG बिजनेस में भी 50 परसेंट की ग्रोथ हुई है. ये दिखाता है कि महंगी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कारें पसंद करने वालों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन मायने नहीं रखता. इंजन का रिस्पॉन्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस अब भी प्रभावी कारण हैं.

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यह भी पढ़ें: Mercedes-AMG E 53 Hybrid: पेट्रोल और बिजली दोनों से चलेगी कार, इतने रुपये है कीमत

पेट्रोल, ईवी या हाइब्रिड क्या पसंद कर रहे कंज्यूमर्स?

ऑटोबेस्ट एम्पेरियो के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अवनीत सिंह कोहली ने बताते हैं कि, लग्जरी कार बायर्स इलेक्ट्रिक कारों के लिए ज्यादा खुले हैं. क्योंकि उन्हें इनमें टेक्नोलॉजी, कम्फर्ट और रोजमर्रा की सुविधा का कॉम्बिनेशन नजर आता है. 

हालांकि, अवनीत ये भी मानते हैं कि कन्वेंशनल इंजन पसंद करने वाले कंज्यूमर्स अभी भी पेट्रोल कारों को चुन रहे हैं. जबकि हाइब्रिड उन लोगों के लिए विकल्प बन रहा है जो इलेक्ट्रिफिकेशन चाहते हैं, लेकिन अपनी मौजूदा ड्राइविंग आदतों में पूरी तरह बदलाव नहीं करना चाहते हैं.

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