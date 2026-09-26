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राज्यसभा की 10 सीट, MLC चुनाव का प्लान... PM मोदी और CM योगी की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा!

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग की. इस मीटिंग के दौरान मुख्य रूप से राज्यसभा, विधानसभा और एमएलसी चुनावों को लेकर अहम चर्चा हुई. राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर रणनीति पर बातचीत की गई.

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सीएम योगी और प्रधानमंत्री की मुलाकात में एमएलसी (MLC) चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. (Photo: ITG)
सीएम योगी और प्रधानमंत्री की मुलाकात में एमएलसी (MLC) चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब एक घंटे मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में राज्य में आगामी विधानसभा, राज्यसभा और एमएलसी (MLC) चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई.

बताया जा रहा है कि राज्यसभा की 10 सीटों में से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की रणनीति पर बातचीत हुई. इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनावों के बारे में जमीनी स्तर की जानकारी दी. बैठक में विधानसभा चुनावों की तैयारियों और भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श हुआ.

बता दें, यूपी में अगला विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य की राजनीति तेजी से गर्माने लगी है. सीएम योगी का प्रधानमंत्री आवास पहुंचना और दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

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यह भी पढ़ें: '10 सेकंड की रील से बनती-बिगड़ती है छवि, बिना तैयारी डिबेट में न जाएं', सपा प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव की नसीहत

जानकारों की मानें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली हर मीटिंग का अपना महत्व होता है, खासकर तब जब राज्य में चुनाव की तैयारियां की जा रही हो. यह मीटिंग आने वाले समय में पार्टी की दिशा और रणनीति को समझने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

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वहीं, उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान है. इसमें 5 स्नातक कोटे की और 6 शिक्षक क्षेत्र की MLC सीटें शामिल हैं. MLC चुनाव आम विधानसभा चुनाव की तरह विधायकों के वोट से नहीं, बल्कि सीधे शिक्षकों और स्नातक मतदाताओं के वोटों से तय होता है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में MLC चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई.

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