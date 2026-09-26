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7 दिन का किराया 3.5 लाख रुपये, कैसा दिखता है बार्सिलोना का ये अपार्टमेंट?

एक भारतीय शख्स ने बताया कि बार्सिलोना में एक हफ्ते ठहरने के लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपये चुकाए और भारत से वहां के खर्च की तुलना की.

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एक हफ्ते के किराये की कीमत भारतीय करेंसी में करीब 3.5 लाख रुपये पड़ती है (Photo:Insta/@Shiv Pratap Singh)
एक हफ्ते के किराये की कीमत भारतीय करेंसी में करीब 3.5 लाख रुपये पड़ती है (Photo:Insta/@Shiv Pratap Singh)

यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बार्सिलोना का यह वीडियो आपका ट्रैवल बजट जरूर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है. सोशल मीडिया पर भारतीय फाउंडर शिव प्रताप सिंह का एक वीडियो चर्चा में है. इसमें उन्होंने स्पेन के बार्सिलोना में एक हफ्ते के लिए लिए गए 3BHK अपार्टमेंट का वॉकथ्रू दिखाया है. इस अपार्टमेंट के एक हफ्ते के किराये के लिए उन्होंने भारतीय करेंसी में करीब 3.5 लाख रुपये चुकाए.

बार्सिलोना में 7 दिन का किराया 3.5 लाख रुपये

शिव प्रताप सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में बताया कि वह इस वक्त स्पेन के बार्सिलोना में हैं. उन्होंने वहां ठहरने के लिए 3BHK अपार्टमेंट लिया है. इसके एक हफ्ते के किराये की कीमत भारतीय करेंसी में करीब 3.5 लाख रुपये पड़ती है.यह सिर्फ रहने की कीमत है. खाने-पीने और ग्रॉसरी का खर्च इसमें शामिल नहीं है.

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सिंह ने वीडियो में अपार्टमेंट का पूरा वॉकथ्रू दिया और इसकी तुलना भारत में रहने के खर्च से भी की. उन्होंने बताया कि विदेश में कुछ दिनों के लिए ठहरने का खर्च भारतीय यात्रियों के बजट पर कितना असर डाल सकता है.

अंदर से कैसा है 3.5 लाख रुपये वाला अपार्टमेंट?

वीडियो की शुरुआत लिविंग रूम से होती है. यहां सोफा, डाइनिंग टेबल और टीवी दिखाई देते हैं. इसके बाद सिंह किचन दिखाते हैं, जहां फ्रिज और ओवन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.

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देखें वीडियो

खाने-पीने का सामान यानी ग्रॉसरी मेहमानों को खुद खरीदनी होती है.

इसके बाद वह अपार्टमेंट के तीनों बेडरूम और दूसरे हिस्से दिखाते हैं. हालांकि, इस पूरे अपार्टमेंट में जिस चीज ने उनका खास ध्यान खींचा, वह इसकी बड़ी बालकनी थी.

यह भी पढ़ें: जर्मनी में 65 लाख रुपये की सैलरी, फिर भी खाली जेब! इंडियन ने बताया कहां चला जाता है पैसा?"

20 लोगों की पार्टी हो सकती है!

सिंह ने बालकनी दिखाते हुए बताया कि यह काफी बड़ी और खुली है. उनके मुताबिक, यहां करीब 20 लोगों के लिए टेबल लगाकर बैठने और गेट-टुगेदर करने की जगह हो सकती है.यानी एक हफ्ते के लिए 3.5 लाख रुपये खर्च करने वाले इस अपार्टमेंट में सिर्फ बेडरूम ही नहीं, बल्कि बड़ा लिविंग स्पेस और खुली बालकनी भी मिल रही है.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में पिज्जा डिलीवरी करता था भारतीय, अब 3 रेस्टोरेंट और बीएमडब्ल्यू का मालिक

भारत से तुलना क्यों कर रहे हैं लोग?

सिंह ने अपने वीडियो में बार्सिलोना के इस अनुभव को भारत में रहने और किराये के खर्च से जोड़कर बात की. इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बार्सिलोना में रहने की लागत को लेकर चर्चा शुरू कर दी.

कुछ यूजर्स ने बार्सिलोना के किराये को महंगा बताया, जबकि कुछ लोगों का ध्यान अपार्टमेंट की बड़ी बालकनी पर गया.

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हालांकि, एक अपार्टमेंट के किराये से पूरे बार्सिलोना या यूरोप में रहने के खर्च का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. किराया इलाके, सीजन, अपार्टमेंट के आकार और बुकिंग की अवधि के हिसाब से बदल सकता है.

विदेश यात्रा का बजट बनाते समय फ्लाइट और ठहरने के खर्च के अलावा खाने-पीने, लोकल ट्रांसपोर्ट और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है.

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