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'धुरंधर' में छाईं गोरी मेम, अब हाथ लगी सूरज बड़जात्या की फिल्म, किया इमोशनल पोस्ट

'भाभीजी घर पर हैं' की 'गोरी मेम' उर्फ सौम्या टंडन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का बड़ा नाम हैं. धुरंधर जैसी फिल्म के साथ नाम कमा चुकी एक्ट्रेस अब सूरज बड़जात्या की फिल्म में नजर आएंगी.

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सूरज बड़जात्या की फिल्म में सौम्या टंडन (Photo: Instagram/saumyas_world_)
सूरज बड़जात्या की फिल्म में सौम्या टंडन (Photo: Instagram/saumyas_world_)

 ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या के लिए आभार जताते हुए एक नोट लिखा है. उन्होंने कहा कि किसी भी एक्टर का सपना होता है कि उन्हें सूरज बड़जात्या डायरेक्ट करें.

सौम्या ने इंस्टाग्राम पर अपनी आने वाली फिल्म के सेट से सूरज बड़जात्या और बाकी कास्ट मेंबर्स के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने फिल्म के पोस्टर की एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी नजर आ रहे हैं.

सौम्या टंडन ने क्या कहा?
एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'सूरज बड़जात्या सर के डायरेक्शन में काम करना किसी भी एक्टर का सपना होता है. सबसे खुशहाल सेट. ये प्रेम मोल लिया के सेट पर बिताया हर पल मेरे लिए खास है.' एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मेरा सच में मानना ​​है कि स्क्रीन पर जो सच्चा प्यार दिखता है, वह असल में पर्दे के पीछे मौजूद सच्चे प्यार से ही आता है. इतनी बेहतरीन कास्ट और क्रू के साथ इस शानदार अनुभव के लिए शुक्रिया राजश्री.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गौरतलब है कि सौम्या टंडन के लिए साल 2025 और 2026 अब तक काफी अच्छा रहा है. धुरंधर में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को जमकर सराहा गया. धुरंधर में सौम्या टंडन ने रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) की पत्नी का रोल निभाया है. इस किरदार को काफी पसंद किया गया, खासकर रहमान डकैत को मारे गए थप्पड़ वाले सीन को.

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इसके अलावा एक्ट्रेस इम्तियाज अली की फिल्म 'जब वी मेट' में भी नजर आई थीं, जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर थे. इस फिल्म में उन्होंने करीना के किरदार की बहन 'रूप' का रोल निभाया था. जबकि 2015 में, टंडन ने कॉमेडी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं!' में अनीता का रोल निभाना शुरू किया. उन्हें सीरियल में 'गोरी मेम' के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शो में रोहिताश्व गौड़ का किरदार उन्हें इसी नाम से बुलाता है. देशभर में उन्हें गोरी मेम के नाम से शोहरत मिली.

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कब रिलीज होगी ये फिल्म?
वहीं दूसरी तरफ सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बन रही फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. दोनों ही फिल्मों से जुड़े इन पारंपरिक और सांस्कृतिक पोस्टरों व तस्वीरों ने रिलीज से पहले ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बढ़ा दी.
 

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