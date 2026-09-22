Honda QC3: 145 KM रेंज... धांसू फीचर्स, होंडा का नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, कीमत है इतनी

Honda QC3 Price & Features: शहरों में रोजाना ऑफिस, बाजार और छोटे-मोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर तेजी से लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं. समय के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटरों की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपना तीसरा फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda QC3 लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे खास तौर पर फैमिली और डेली सिटी राइड को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

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Honda QC3 की कीमत 1,35,000 रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) रखी गई है. शुरुआत में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम में चुनिंदा अधिकृत होंडा रेडविंग डीलरशिप के जरिए खरीदा जा सकता है. कंपनी ने इस स्कूटर के लॉन्चिंग के साथ ही आज से इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और ग्राहक 5,000 रुपये की बुकिंग राशि देकर इसे बुक कर सकते हैं.

कैसा है स्कूटर

Honda QC3 में 3.0 kWh की बैटरी दी गई है. कंपनी के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 145 किलोमीटर की सर्टिफाइड IDC रेंज देता है. चार्जिंग की बात करें तो होंडा का दावा है कि, QC3 की बैटरी को 0 से 80 फीसदी तक चार्ज होने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं. वहीं, बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में करीब 4 घंटे का समय लगता है.





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Honda QC3 में कंपनी ने 32 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया है. Photo: ITG

मिलते हैं ये फीचर्स

Honda QC3 को सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट फैमिली EV के रूप में पेश किया गया है. इसमें 32 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जिससे रोजाना के सामान, बैग और जरूरी चीजों को आसानी से रखा जा सकता है. इसके अलावा स्कूटर में Smart Key भी मिलती है, जो डेली राइडिंग को और भी कम्फर्टेबल बनाता है.

टेक्नोलॉजी के मामले में भी Honda QC3 को कई फीचर्स के साथ पेश किया गया है. इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जो होंडा रोडसिंक से कनेक्टेड है. इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा भी दी गई है. इससे शहर में सफर करते समय रास्ता ढूंढना आसान होगा. ये स्कूटर कुल 4 रंगों में पेश किया गया है जिसमें मैट फैटन ग्रे मैटेलिक, पर्ल प्रीसियस व्हाइट, पर्ल शैलो ब्लू और पर्ल सायरन ब्लू कलर शामिल हैं. फिलहाल Honda QC3 की बिक्री के लिए दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम में उपलब्ध होगा.

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