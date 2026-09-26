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How To Reuse Old Jeans: अलमारी में बेकार पड़ी है पुरानी जींस? कबाड़ में फेंकने से पहले जान लें ये 5 'जुगाड़ू' हैक्स; बिखरा घर समेटने के आएगी काम

How To Reuse Old Jeans: पुरानी और फटी जींस को फेंकने की जरूरत नहीं है. मजबूत डेनिम कपड़े और जींस की जेबों का इस्तेमाल करके आप घर के लिए कई काम की चीजें आसानी से बना सकते हैं. इससे बैग, वॉल ऑर्गेनाइजर, स्टाइलिश प्लांटर, कोस्टर और स्टोरेज बास्केट जैसी चीजें तैयार की जा सकती हैं.

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पुरानी जींस से कई तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं. (Photo: ITG)
पुरानी जींस से कई तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं. (Photo: ITG)

How To Reuse Old Jeans: लोगों की अलमारी में ऐसी जींस जरूर पड़ी होती है, जिसे वो या तो पहनकर बोर हो चुके होते हैं या फिर उसे पहनना अब मुश्किल हो चुका होता है. कभी उसका रंग उड़ गया, कभी कपड़ा घिस गया तो कभी जींस छोटी या टाइट हो गई. आमतौर पर ऐसी जींस को या तो कबाड़ में फेंक दिया जाता है या फिर वो महीनों तक अलमारी के किसी कोने में पड़ी रहती है. लेकिन अगर आप इसे फेंकने की बजाय थोड़ा सा जुगाड़ करें, तो यही पुरानी जींस घर के लिए बैग, ऑर्गेनाइजर, प्लांट होल्डर से लेकर स्टोरेज बास्केट तक बन सकती है. जी हां, पुरानी जींस से अपने बिखरे घर को आसानी से समेट सकते हैं. वो भी स्टाइलिश अंदाज में.

डेनिम का कपड़ा मोटा और मजबूत होता है. यही वजह है कि इसे काटकर बनाई गई चीजें जल्दी खराब नहीं होतीं. इतना ही नहीं, जींस की पुरानी जेबें और कमर का हिस्सा भी अलग से काम आ सकता है. यानी एक जींस के किसी भी हिस्से को बेकार जाने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान तरीके, जिनसे पुरानी जींस को नया इस्तेमाल मिल सकता है.

1. पुरानी जींस से बनाएं मजबूत बैग: पुरानी जींस का सबसे आसान और काम का इस्तेमाल इससे टोट बैग या स्लिंग बैग बनाना है. डेनिम पहले से ही मजबूत होता है, इसलिए बैग के लिए अलग से मोटा कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.

जींस के पैरों वाले हिस्से को काटकर आप बैग की बॉडी तैयार कर सकते हैं. नीचे का हिस्सा सिलकर इसे बैग की शेप दें. अगर आप इसे ज्यादा मजबूत और थोड़ा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो बचे हुए डेनिम से नीचे एक अलग बेस भी लगाया जा सकता है. सबसे मजेदार बात ये है कि जींस की जेब को वैसे ही बैग पर रहने दिया जा सकता है. इससे मोबाइल, चाबी या छोटा सामान रखने के लिए अलग पॉकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पुराने कपड़े की पट्टी, रस्सी या जींस के बचे हुए हिस्से से हैंडल भी तैयार किए जा सकते हैं.

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2. दीवार के लिए बनाएं ऑर्गनाइजर: घर में रिमोट, चाबियां, बिल, छोटी कैंची, चार्जर और दूसरी छोटी चीजें अक्सर इधर-उधर पड़ी रहती हैं. इसके लिए बाजार से ऑर्गनाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है. पुरानी जींस की पीछे वाली जेबें काटकर एक बड़े कपड़े या डेनिम के टुकड़े पर सिल दें. अलग-अलग रंग की जींस की जेबें हों तो इसे और भी खूबसूरत लुक दिया जा सकता है.

इसे दीवार, अलमारी या दरवाजे के पास टांगा जा सकता है. जींस की बेल्ट को ऊपर लगाकर हैंगिंग लूप भी बनाया जा सकता है. इसमें रिमोट, डाक के कागज, छोटी डायरी, चार्जर या दूसरे छोटे सामान रखे जा सकते हैं.

3. गमले को दें डेनिम का स्टाइलिश कवर: अगर घर में पौधों के गमले रखे हैं तो पुरानी जींस का इस्तेमाल पॉट कवर या हैंगिंग प्लांटर बनाने में किया जा सकता है. इसके लिए पहले गमले का साइज नाप लें. इसके बाद जींस के पैर वाले हिस्से से उतना कपड़ा काटें कि वो गमले के चारों तरफ आसानी से आ जाए. नीचे का हिस्सा सिलकर इसे होल्डर बनाया जा सकता है या फिर इसे सिर्फ कवर की तरह गमले के ऊपर चढ़ाया जा सकता है.

अगर इसे लटकाना है तो सिलाई मजबूत रखें. गमले में मिट्टी और पौधा डालने के बाद वजन काफी बढ़ जाता है, इसलिए सिर्फ कमजोर फैब्रिक ग्लू के भरोसे इसे लटकाना ठीक नहीं होगा.

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4. जींस की जेब से बनाएं अनोखे कोस्टर: जींस की छोटी-छोटी कतरन को भी बेकार न समझें. खासकर इसकी पीछे वाली जेब से प्यारे और यूनिक कोस्टर बनाए जा सकते हैं. जेब को काटकर उसके ऊपर एक गोल आकार का निशान बनाएं और उसी हिसाब से कपड़ा काट लें. बीच में थोड़ा मोटा कपड़ा या बैटिंग लगाकर दोनों लेयर्स को सिल दें. किनारे को हल्का फ्रे किया जा सकता है, जिससे इसे देसी और रफ-एंड-टफ लुक मिलेगा.

इस तरह एक पुरानी जींस से कई कोस्टर तैयार हो सकते हैं, जिन्हें चाय-कॉफी के कप के नीचे इस्तेमाल किया जा सकता है.

5. स्टोरेज बास्केट को दें नया डेनिम लुक: घर में सामान रखने वाली कोई पुरानी टोकरी या बास्केट पड़ी है और उसका लुक खराब हो गया है? उसे फेंकने के बजाय पुरानी जींस से उसका मेकओवर कर सकते हैं. जींस के बड़े और मजबूत हिस्सों को काटकर बास्केट के बाहर सिलें. इसकी जेबों को भी बाहर की तरफ लगाया जा सकता है, जिससे बास्केट में छोटे सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा पॉकेट मिल जाएंगे.

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