गर्लफ्रेंड से मिलने MP से रायगढ़ आया युवक बना चोर, पैसे खत्म हुए तो चुराने लगा बाइक

प्रेमिका से मिलने ग्वालियर से रायगढ़ पहुंचे एक युवक की कहानी शहर पहुंचने के बाद अचानक अपराध की तरफ मुड़ गई. पुलिस के मुताबिक, युवक के पास मौजूद पैसे खत्म हो गए तो उसने खर्च चलाने के लिए बाइक चोरी करना शुरू कर दिया. एक के बाद एक वाहन गायब होने लगे और पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाली तो एक ही संदिग्ध चेहरा सामने आया.

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मामला रायगढ़ का है, जहां लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की. अलग-अलग जगहों पर लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई. जांच के दौरान पांच चोरी की घटनाओं में एक ही युवक की मौजूदगी दिखाई दी.

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इसी बीच 24 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि गौशाला के पास एक संदिग्ध युवक बाइक चोरी करने की कोशिश करते देखा गया है. खबर मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों को संदिग्ध की तस्वीर दिखाई गई, जिन्होंने उसकी पहचान बाइक से छेड़छाड़ कर भागे युवक के तौर पर की.

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CCTV से मिला सुराग, पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा

इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी. पुलिस टीम ने वायरलेस सेट के पास पुलिस कॉलोनी क्षेत्र में युवक का पीछा किया. आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया.

पूछताछ में उसकी पहचान निर्मल धाकड़ (28) के रूप में हुई. वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मोरार का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, निर्मल 12 सितंबर को ग्वालियर से रायगढ़ आया था. उसका मकसद अपनी महिला मित्र से मिलना था.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रायगढ़ पहुंचने के बाद उसके पास मौजूद पैसे खत्म हो गए. इसके बाद खर्च चलाने के लिए उसने बाइक चोरी करना शुरू कर दिया. पुलिस के अनुसार, यहीं से एक के बाद एक वाहन चोरी करने का सिलसिला शुरू हुआ.

चाबी लगी बाइक-स्कूटी पर रखता था नजर

पुलिस के मुताबिक, निर्मल ऐसी बाइक और स्कूटी को निशाना बनाता था, जिनमें चाबी लगी रह जाती थी. मौका मिलते ही वह वाहन लेकर निकल जाता था. चोरी के बाद वह उसी दोपहिया से शहर में घूमता था.

पुलिस के अनुसार, जब चोरी किए गए वाहन का पेट्रोल खत्म हो जाता था तो वह उसे किसी स्थान पर छोड़ देता था. इसके बाद दूसरी बाइक या स्कूटी की तलाश शुरू कर देता था. इसी तरीके से उसने कथित तौर पर कई वाहन चोरी किए.

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जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चार बाइक और एक स्कूटी बरामद की. इन पांच दुपहिया वाहनों की कुल कीमत करीब 2.50 लाख रुपये बताई गई है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कोतवाली थाने में दर्ज पांच वाहन चोरी के मामलों का खुलासा हुआ.

पांच वाहन चोरी के मामलों से उठा पर्दा

पुलिस के मुताबिक, जिन मामलों का खुलासा हुआ है, उनमें अपराध क्रमांक 527/2026, 532/2026, 535/2026, 538/2026 और 540/2026 शामिल हैं. पुलिस ने बरामद वाहनों को संबंधित मामलों से जोड़कर जांच आगे बढ़ाई है.

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक गौशाला के पास संदिग्ध हालत में बाइक चोरी का प्रयास कर रहा है. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने लगा. काफी दूर तक पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया.

एसएसपी के मुताबिक, आरोपी निर्मल धाकड़ 12 सितंबर को ग्वालियर से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने रायगढ़ आया था. यहां पहुंचने के बाद उसके पैसे खत्म हो गए. इसके बाद उसने एक के बाद एक मोटरसाइकिल चोरी करना शुरू किया. पेट्रोल खत्म होने पर वह वाहन छोड़कर दूसरी मोटरसाइकिल चोरी कर लेता था.

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जेल भेजा गया आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे और उसकी निशानदेही से पांच मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की गई है. वहीं, विस्तृत कार्रवाई में चार बाइक और एक स्कूटी को पांच मामलों से जोड़ा गया है. पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की.

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कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया. कोर्ट के आदेश के बाद निर्मल धाकड़ को जेल भेज दिया गया.

पुलिस अब बरामद वाहनों और दर्ज मामलों के बीच संबंधों की जांच कर रही है. इस कार्रवाई से कोतवाली थाने में दर्ज पांच वाहन चोरी के मामलों का खुलासा होने की बात पुलिस ने कही है.

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