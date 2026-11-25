कारों के डैशबोर्ड, सीट कवर और इंटीरियर की अन्य प्लास्टिक या फाइबर सामग्री के कण भी प्रदूषण फैलाने और ड्राइवर की सेहत के लिए खतरा बन चुके हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को मिली रिपोर्ट के मुताबिक कारों के केबिन में डैशबोर्ड, सीट फोम और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल होने वाले फ्लेम रिटार्डेंट्स से ड्राइवरों और यात्रियों की सेहत को नुकसान पहुंचता है.

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भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस मामले में एक विस्तृत और राष्ट्रव्यापी अध्ययन कर रहा है. इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है. मई 2024 में एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक शोध के बाद एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया था.

99 परसेंट कारों में मिला ये केमिकल

उस अध्ययन में पाया गया था कि जांची गई 99% कारों की हवा में टीसीआईपीपी (TCIPP) नामक फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल मौजूद है. इसके अलावा कारों में टीडीसीआईपीपी (TDCIPP) और टीसीईपी (TCEP) जैसे केमिकल भी पाए गए हैं. दरअसल, कार के डैशबोर्ड, सीट और प्लास्टिक के हिस्सों में आग से बचाव के लिए ये केमिकल मिलाए जाते हैं.

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गाड़ी के बंद रहने और धूप में गर्म होने पर ये केमिकल हवा में घुल जाते हैं. वैज्ञानिक साहित्य के अनुसार, ये तत्व कैंसर के साथ-साथ न्यूरोलॉजिकल और प्रजनन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ाते हैं. रोजाना लंबे समय तक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों और बच्चों को इसका सबसे अधिक जोखिम होता है.

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कब तक आएगी फाइनल रिपोर्ट?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देश पर आईसीएमआर (ICMR) ने 3 नवंबर 2025 को 18 महीने का एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है. अगस्त 2026 में NGT को सौंपी गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार यह अध्ययन दक्षिण, पूर्व और पश्चिम यानी भारत के तीन क्षेत्रों में किया जा रहा है.

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प्रत्येक क्षेत्र से 60 सैंपल और 97 कंट्रोल सैंपल लेकर उनका विश्लेषण किया जा रहा है. पश्चिमी क्षेत्र से 50 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 40 का विश्लेषण पूरा हो चुका है. 2 मई 2027 तक इस अध्ययन को पूरा करके इसकी रिपोर्ट NGT में पेश की जाएगी.

इस खतरे से बचाव के लिए सावधानियां भी बताई जा सकती हैं. धूप में खड़ी कार में बैठने से पहले कुछ मिनट के लिए खिड़कियां खोल दें ताकि अंदर जमा गर्म और प्रदूषित हवा बाहर निकल सके. तेज धूप में गाड़ी पार्क करने से बचें. गाड़ी को छाया में पार्क करने से डैशबोर्ड और सीट से प्रदूषणकारी खतरनाक रसायनों का उत्सर्जन कम होता है.

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