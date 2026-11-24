Tata Motors Price Hike: देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने महीना खत्म होते-होते एक तगड़ा झटका दिया है. कंपनी ने अपने पूरे व्हीकल पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस फैसले का असर पेट्रोल-डीजल से चलने वाली कारों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी पड़ेगा. ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में Tata की नई कार या SUV खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको इसके लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

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टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड (TMPV) ने जानकारी दी है कि कंपनी अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतों में औसतन 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है. नई कीमतें 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगी. खास बात यह है कि इस बढ़ोतरी के दायरे में कंपनी की पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों (ICE) के अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV) भी शामिल हैं. यानी Tata की किसी भी नई कार या इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को नई कीमतों के हिसाब से ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम

कंपनी के मुताबिक, गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और अन्य जरूरी चीजों की लागत लगातार बढ़ी हुई है. इसका सीधा असर वाहन निर्माण की कुल लागत पर पड़ रहा है. टाटा मोटर्स अब तक लागत में हुई इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही थी, लेकिन लगातार बढ़ते खर्च को देखते हुए कंपनी ने इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है.

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Tata Motors ने साफ किया है कि कीमतों में औसतन 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, लेकिन यह सभी कारों और उनके वेरिएंट पर एक समान लागू नहीं होगी. अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि इस फैसले के बावजूद ग्राहकों को हर गाड़ी में उसकी कीमत के हिसाब से बेहतर वैल्यू मिलती रहेगी.

Maruti भी बढ़ा चुकी है कीमत

हाल ही में मारुति सुजुकी ने भी अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया था. यह नई कीमतें 22 नवंबर 2026 से यानी आज से ही लागू हो गई हैं. कंपनी के मुताबिक, कीमतों में औसतन करीब 0.31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यह वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस इंक्रीज है, यानी अलग-अलग मॉडलों की बिक्री के हिसाब से कीमतों में औसत बढ़ोतरी का आंकड़ा है.

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