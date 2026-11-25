लोग अपने घर में बैठे थे. रोज की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था. तभी पता चला कि घर के अंदर कोई ऐसा मेहमान आ गया है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएं. न दरवाजे पर दस्तक, न आने की कोई खबर. सीधे घर के भीतर एंट्री. ये कहानी जम्मू-कश्मीर के बारामूला की है.

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यहां एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में बने एक मकान के अंदर घुस गया. घर मोहम्मद रफीक का है और इलाका है बीकन कॉलोनी, उशकारा. घर के अंदर तेंदुए की मौजूदगी की खबर मिली तो संबंधित विभागों में हलचल मच गई. इसके बाद तीन विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. काफी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया.

घटना 24 नवंबर की है. जम्मू-कश्मीर के बारामूला इलाके की बीकन कॉलोनी, उशकारा में एक तेंदुआ मोहम्मद रफीक के घर में घुस गया. परिवार के लोग दहशत में आ गए. लोग सुरक्षित जगह की तरफ भागे. इसके बाद जंगली जानवर की मौजूदगी की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई.

इसके बाद वन्यजीव विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया. तेंदुए को पकड़ना आसान काम नहीं होता. खासकर तब, जब वह किसी रिहायशी मकान के अंदर मौजूद हो. जरा सी लापरवाही इंसानों और जानवर, दोनों के लिए खतरा बन सकती है.

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तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए एक संयुक्त टीम बनाई गई. इसमें तीन विभागों के कर्मचारी शामिल थे. Wildlife Department यानी वन्यजीव विभाग, Forest Protection Force यानी वन सुरक्षा बल और Social Forestry यानी सामाजिक वानिकी विभाग. तीनों विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने कार्रवाई करते हुए तेंदुए को पकड़ लिया.

अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा और तेंदुए को सुरक्षित कब्जे में ले लिया गया. बारामूला के उशकारा की बीकन कॉलोनी में हुई इस घटना का अहम पहलू यह है कि तेंदुए को संयुक्त टीम ने सुरक्षित पकड़ लिया. घर के अंदर जंगली जानवर की मौजूदगी किसी के लिए भी डरावनी हो सकती है.

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