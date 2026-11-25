प्रियंका चव्हाण ने 2010 में सतारा में अपना पहला ब्यूटी पार्लर खोला था. उन्होंने इसमें 5 लाख रुपये लगाए थे, लेकिन महंगी मशीनों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कम ग्राहकों के कारण शुरुआत आसान नहीं थी. 15 साल बाद उनका कारोबार सैलून, एस्थेटिक स्किनकेयर क्लिनिक और ब्यूटी ट्रेनिंग अकादमी तक फैल चुका है.

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प्रियंका का कहना है कि 2017 से अब तक वह 1,000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं. उनके रिकॉर्ड के मुताबिक, इनमें से करीब 80 फीसदी को नौकरी मिली है या उन्होंने स्वतंत्र रूप से कमाई शुरू की है. अब वह 70 लाख रुपये के सालाना कारोबार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही हैं.

छोटे पार्लर से बढ़ते कारोबार तक का सफर.

महाराष्ट्र के सतारा की नलवाडे कॉलोनी में पली-बढ़ीं प्रियंका के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. उनके पिता राज्य परिवहन विभाग में बस ड्राइवर थे, जबकि उनकी मां घर संभालती थीं.

प्रियंका ने सतारा के डीजी कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वह दूसरे साल के बाद पढ़ाई पूरी नहीं कर सकीं. इसके बाद उन्होंने ऐसे काम सीखने का फैसला किया, जिनकी मदद से वह कमाई कर सकें.

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मेकअप और ब्यूटी सेवाओं में दिलचस्पी के कारण उन्होंने हेयर कटिंग, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग और ब्राइडल मेकअप की ट्रेनिंग ली. बाद में उन्होंने इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन के साथ कॉस्मेटोलॉजी में पोस्टग्रेजुएट योग्यता और सैलून मैनेजमेंट में एक अन्य योग्यता हासिल की.

प्रियंका कहती हैं, “मैंने 2010 में अपना पहला ब्यूटी पार्लर खोला था. इसे शुरू करने के लिए मैंने 5 लाख रुपये लगाए थे. शुरुआत में मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. मशीनें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स महंगे थे. पहले से कई ब्यूटी पार्लर मौजूद थे और मेरे पास बहुत कम ग्राहक थे.”

प्रियंका ने केवल कम कीमत पर मुकाबला करने के बजाय सेवाओं की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर ध्यान दिया. धीरे-धीरे ग्राहक दोबारा आने लगे और दूसरों को भी उनके पार्लर के बारे में बताने लगे.

2015 से 2017 के बीच उन्होंने एक ब्यूटी अकादमी में ट्रेनर के तौर पर काम किया. इस अनुभव ने उनके लिए एक नया रास्ता खोला और 2017 तक उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कक्षाएं शुरू कर दीं.

1,000 से ज्यादा को द‍िया कमाई का रास्ता.

आज प्रियंका का कारोबार ब्राइडल और प्रोफेशनल मेकअप, स्किनकेयर ट्रीटमेंट, लेजर सेवाओं, हेयरकेयर और प्रोफेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी सेवाएं देता है.

प्रियंका का कहना है कि वह 2017 से अब तक 1,000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं. उनके रिकॉर्ड के मुताबिक, करीब 80 फीसदी छात्रों को नौकरी मिली है या उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम शुरू किया है. ये आंकड़े प्रियंका के अपने रिकॉर्ड पर आधारित हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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कोर्स पूरा होने के बाद भी प्रियंका छात्रों की मदद करती हैं. वह ट्रेनिंग के बाद छह महीने तक व्हाट्सऐप के जरिए उनका मार्गदर्शन करती हैं. जब वह खुद किसी ग्राहक की बुकिंग नहीं ले पातीं, तो उस ग्राहक को अपने किसी पूर्व छात्र के पास भेज देती हैं.

प्रियंका कहती हैं, “अगर मैं व्यस्त हूं या किसी ग्राहक का काम नहीं ले सकती, तो उसे अपने किसी पूर्व छात्र के पास भेज देती हूं. इससे उन्हें काम का अनुभव मिलता है और कमाई भी होती है.”

इसका मकसद छात्रों को सिर्फ सर्टिफिकेट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें कमाई के असली मौके दिलाने में मदद करना है.

कारोबार बढ़ाने के लिए 20.52 लाख रुपये का कर्ज.

प्रियंका की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, उनके कारोबार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 18 लाख रुपये की कमाई की थी. वित्त वर्ष 2025-26 में यह कमाई बढ़कर 39 लाख रुपये हो गई. यह आंकड़ा अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का है और इसमें अक्टूबर 2025 में मिले 20.52 लाख रुपये के कर्ज से पहले और बाद की कमाई शामिल है.

कोटक महिंद्रा बैंक के सहयोग वाले कार्यक्रम के तहत भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट यानी बीवाईएसटी से वित्तीय, ट्रेनिंग और मार्गदर्शन की मदद मिलने के बाद प्रियंका ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से यह कर्ज हासिल किया.

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उन्होंने इस रकम को बुनियादी ढांचे, फर्नीचर और उपकरणों पर लगाया. इनमें लेजर पिको और एमआरएफ डायोड मशीनें भी शामिल थीं. इनकी मदद से उन्होंने अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाया.

बीवाईएसटी के मेंटर अभिजीत जयसिंह पवार ने सैलून और अकादमी के प्रचार के लिए प्रियंका की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को नए तरीके से तैयार करने और बेहतर बनाने में भी मदद की.

प्रियंका के पति विनोद चव्हाण ने करीब एक साल पहले एलआईसी की नौकरी छोड़ दी और कारोबार से पूरे समय के लिए जुड़ गए. अब वह हिसाब-किताब, फीस लेने, छात्रों की हाजिरी और दूसरे प्रशासनिक काम संभालते हैं.

प्रियंका के कारोबार में फिलहाल चार कर्मचारी पूरे समय काम कर रहे हैं. अब उनका लक्ष्य सालाना कारोबार को 70 लाख रुपये तक पहुंचाना और अपनी टीम को बढ़ाकर 10 करना है.

2010 में 5 लाख रुपये से शुरू हुए पार्लर को प्रियंका ने सैलून, स्किनकेयर क्लिनिक और ट्रेनिंग अकादमी में बदल दिया है. 1,000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद अब उनका अगला लक्ष्य अकादमी को ब्यूटी क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखने वाले ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है.

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