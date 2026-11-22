JLR vs BYD: डिजाइन अपना हो तो पहचान बनती है. और अगर डिजाइन किसी दूसरी कंपनी से मिलता-जुलता हो, तो पहचान के साथ मुकदमा भी मिल सकता है. चीन की बिल्ड योर ड्रीम (BYD) शायद इस बात को थोड़ा देर से समझी. कंपनी अपनी एसयूवी BYD Ti 7 को लेकर यूरोप में बड़े सपने देख रही थी. लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही Defender रास्ते में आ गई. मामला कोर्ट पहुंचा और जज साहब ने भी डिजाइन की कॉपी वाले मामले को गंभीरता से लिया. नतीजा ये हुआ कि BYD की Ti 7 को यूरोप में बेचने पर रोक लग गई.

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दरअसल, BYD को यूरोप में बड़ा झटका लगा है. टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता जगुआर लैंडरोवर (JLR) के साथ डिजाइन को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में डच कोर्ट ने BYD के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने माना है कि BYD की एसयूवी Ti 7 का डिजाइन Land Rover Defender से मिलता-जुलता है और यह कंपनी के रजिस्टर्ड डिजाइन अधिकारों का उल्लंघन करता है. इसके बाद अदालत ने BYD की 10 यूरोपीय सहायक कंपनियों को पूरे यूरोपीय यूनियन (EU) में Ti 7 की बिक्री और कारोबार रोकने का आदेश दिया है. हालांकि, इस फैसले का असर ब्रिटेन में होने वाली लॉन्चिंग पर नहीं पड़ेगा.



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कोर्ट ने क्या कहा

कार न्यूज चाइना के मुताबिक 20 नवंबर को सुनाए गए अपने फैसले में डच कोर्ट ने पाया कि BYD Ti 7, लैंडरोवर डिफेंडर टाइप L663 के यूरोपीय यूनियन में रजिस्टर्ड 6 डिजाइन में से एक का उल्लंघन करती है. यह डिजाइन 'Uniemodel 1' के नाम से रजिस्टर्ड है. इसमें Defender के एक्सटीरियर लुक से जुड़ी कई खास चीजों को कानूनी रूप से सुरक्षित किया गया है. इनमें कार के उभरे हुए शोल्डर, खास सी-पिलर पैनल, गोल व्हील आर्च, एक-दूसरे से जुड़े हुए विंडो एरिया और गाड़ी का पूरा बॉडी शेप शामिल है.

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BYD Ti7 के डिजाइन को लेकर कंपनी ने कई अंतर गिनाए थे. Photo: BYD

कोर्ट का मानना है कि BYD Ti 7 में के डिजाइन में भी कुछ ऐसे ही फीचर्स देखने को मिलते हैं. जिससे यह एसयूवी काफी हद तक डिफेंडर जैसी लगती है. यही कारण है कि, कोर्ट ने बिल्ड योर ड्रीम (BYD) के खिलाफ उसकी एसयूवी Ti 7 के यूरोप में बिक्री पर रोक लगा दी है.

BYD ने गिनाए अंतर, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना

इस मामले में BYD ने अपनी एसयूवी और Defender के बीच कई अंतर बताए थे. कंपनी ने हेडलाइट, फ्रंट ग्रिल, बोनट, खिड़कियों और पिछले हिस्से के डिजाइन में बदलाव का हवाला दिया. हालांकि, अदालत ने इन अंतरों को पर्याप्त नहीं माना. कोर्ट के मुताबिक, किसी गाड़ी के डिजाइन का मूल्यांकन करते समय सिर्फ अलग-अलग हिस्सों को देखना काफी नहीं है, बल्कि पूरी गाड़ी का लुक और उसका ओवरऑल डिजाइन भी अहम होता है. अदालत ने पाया कि एक सामान्य ग्राहक को दोनों गाड़ियों के डिजाइन एक जैसा लगेगा.



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JLR को इस मामले में यह भी साबित करना पड़ा कि बॉक्सी डिजाइन, स्ट्रेट विंडो और ऊंचे शोल्डर लाइन जैसे फीचर्स पहले से कई पुरानी गाड़ियों में मौजूद रहे हैं. इसके लिए फोर्ड फ्लेक्स, जीप रैंगलर और मर्सिडीज बेंज जी-क्लॉस जैसी गाड़ियों के डिजाइन का भी हवाला दिया गया. इसके बावजूद कोर्ट ने माना कि Defender के रजिस्टर्ड डिजाइन में मौजूद खास फीचर्स BYD Ti 7 में भी दिखाई देता है.

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यूरोप में BYD की 10 कंपनियों पर लगा प्रतिबंध

अदालत का यह आदेश यूरोप में BYD की 10 सहायक कंपनियों पर लागू होगा. इन कंपनियों को यूरोपीय यूनियन में Ti 7 को इंपोर्ट करने, बनाने, बिक्री के लिए, स्टॉक करने, डिलीवर करने या किसी भी तरह का कारोबारी लेनदेन करने से रोक दिया गया है. यह प्रतिबंध कोर्ट के फैसले की आधिकारिक तामील होने के एक सप्ताह बाद प्रभावी होगा. इस आदेश के दायरे में बीवाईडी ऑटो हंगरी भी शामिल है. अदालत ने माना कि कंपनी की हंगरी के Szeged में प्रस्तावित फैक्ट्री में भविष्य में Ti 7 का प्रोडक्शन हो सकता है.

हर दिन 1.01 करोड़ का जुर्माना

डच कोर्ट ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया है. अगर BYD की संबंधित कंपनियां प्रतिबंध का उल्लंघन करती हैं, तो उन्हें हर दिन या दिन के किसी भी हिस्से के लिए 1 लाख यूरो (करीब 1.01 करोड़ रुपये) का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा, JLR चाहे तो हर उस गाड़ी के लिए 25,000 यूरो (करीब 25.37 लाख रुपये) का जुर्माना भी लागू कराया जा सकता है, जो अदालत के आदेश का उल्लंघन करके बेची जाती है. इस मामले में कुल जुर्माने की अधिकतम सीमा 1 करोड़ यूरो (करीब 101 करोड़ रुपये) तय की गई है.



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इस पूरे मामले में एक राहत की बात BYD के लिए यह है कि ब्रिटेन में उसकी सहायक कंपनी बीवाईडी (यूके) कंपनी लिमिटेड को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है. ऐसे में कंपनी की ब्रिटेन में Ti 7 लॉन्च करने और जनवरी 2027 से ग्राहकों को इसकी डिलीवरी शुरू करने की योजना पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, यह फैसला सिर्फ JLR के यूरोपीय यूनियन में रजिस्टर्ड डिजाइन अधिकारों से जुड़ा है. ब्रिटेन में Defender के डिजाइन को लेकर JLR की ओर से दायर अलग कानूनी दावों पर अदालत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है.

BYD ने फैसले को दी चुनौती, करेगी अपील

वहीं BYD ने डच कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है. कंपनी का कहना है कि उसने Ti 7 का डिजाइन खुद तैयार किया है और किसी दूसरी कंपनी के डिजाइन की नकल नहीं की है. BYD ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना भी बनाई है.

गौरतलब है कि यह विवाद 12 नवंबर को आए एक दूसरे अदालती आदेश के बाद और चर्चा में आया था. उस मामले में हेग की एक अलग अदालत ने JLR को BYD के नीदरलैंड स्थित Schiedam और Hoofddorp के दफ्तरों में सबूत जुटाने के दौरान कॉपी किए गए डिजिटल रिकॉर्ड नष्ट करने का आदेश दिया था.

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वहीं, 20 नवंबर के फैसले में अदालत ने JLR की कुछ अन्य मांगों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि JLR को 20 नवंबर के फैसले के 6 महीने के भीतर मुख्य कानूनी कार्यवाही शुरू करनी होगी. ऐसा नहीं होने पर यह अंतरिम प्रतिबंध अपने आप समाप्त हो जाएगा. खास बात यह है कि अदालत का यह फैसला आने तक BYD Ti 7 की यूरोपीय यूनियन के बाजार में बिक्री शुरू नहीं हुई थी.

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