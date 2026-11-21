एमजी विंडसर (MG Windsor) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कार के फेसलिफ्ट वर्जन में हमें कई सारे अपडेट देखने को मिलेंगे. एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ कंपनी कार में बड़ी बैटरी भी दे सकती है.

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विंडसर ईवी का फेसलिफ्ट 2027 में लॉन्च होने वाला है. इस कार को एमजी ने पहली बार 2024 में लॉन्च किया था. अब ये ब्रांड का बेस्ट सेलिंग मॉडल है. शुरुआत में कंपनी ने इस ईवी को सिर्फ 38kWh की बैटरी के साथ लॉन्च किया था. हालांकि, 2025 में कंपनी ने इस कार का 52.9kWh बैटरी वाला वेरिएंट लॉन्च किया.

2025 में विंडसर बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बनी और 2026 में इस कार ने 80 हजार यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. एक इलेक्ट्रिक कार के लिए ये आंकड़ा काफी मायने रखता है. ये कार पिछले तीन साल से भारतीय बाजार में बिक रही है और अब इसका फेसलिफ्ट आने वाला है.

क्या होगा फेसलिफ्ट में खास?

एमजी विंडसर में एक बड़े बैटरी पैक की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है. कंपनी इस जरूरत को फेसलिफ्ट के साथ पूरी कर सकती है. ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, विंडसर में कंपनी 61kWh की बैटरी दे सकती है, जो पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा रेंज के साथ आएगी.

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कार अभी 38kWh और 52.9kWh बैटरी के साथ आती है, जो क्रमशः 332 किलोमीटर और 449 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती हैं. फेसलिफ्ट में भी फ्रंट एक्सल माउंटेड ई-मोटर मिलेगा. हालांकि, फेसलिफ्ट कार में आने वाले मोटर के पावर की जानकारी नहीं है. विंडसर के एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर को भी अपडेट किया जाएगा.

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फिलहाल कार का कोई टेस्ट म्यूल नहीं देखा गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि इसमें क्या एक्सटीरियर अपडेट्स आएंगे. विंडसर ईवी फेसलिफ्ट मौजूदा कार से ज्यादा कीमत पर आ सकती है. अभी ये कार 14.85 लाख रुपये से 19.15 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आती है.

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