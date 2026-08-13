भारत में हुई बंद, विदेश में बजा डंका... 109% बढ़ी इस बाइक की सेल

बजाज बॉक्सर भारतीय बाजार में एक वक्त काफी पॉपुलर थी. ये टू-व्हीलर अब भारतीय बाजार में नहीं आती है, लेकिन कंपनी इसे भारत में अब भी बनाती है. 2015 में देश में डिस्कंटीन्यू हो चुकी ये बाइक विदेशों में बिक रही है. बल्कि ये भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली बाइक है.

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2026 की दूसरी तिमाही की बात करें, तो बॉक्सर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली टू-व्हीलर है. पिछले तीन महीनों में इसकी 3,37,314 यूनिट्स बिकी हैं. ईयर-ऑन-ईयर इस बाइक के एक्सपोर्ट में ग्रोथ 109.98 फीसदी की है.

सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई ये बाइक

पिछले साल की दूसरी तिमाही में बजाज ने इसकी 1,60,638 यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया था. भारत से एक्सपोर्ट होने वाले टू-व्हीलर्स में बॉक्सर की हिस्सेदारी 21.75 फीसदी की है. इसके बाद दूसरे नंबर पर टीवीएस स्टार सिटी आती है, जिसकी 2,72,507 यूनिट्स बीती तिमाही में एक्सपोर्ट हुई हैं.

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बजाज की ये बाइक खासतौर पर अफ्रीकी मार्केट में पॉपुलर है. जहां इसके मल्टीपल एडिशन आते हैं. बात करें केनिया की, तो ये बाइक 100 सीसी, 125सीसी और 150 सीसी के इंजन के साथ आती है. इनका डिजाइन सिंपल और मजबूत रखा गया है. अफ्रीकी मार्केट में भारतीय बाइक्स के पॉपुलर होने के एक बड़ी वजह इनका सस्ता और भरोसेमंद होना है.

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इंजन और पावर

बॉक्सर 100 एचडी में 99.27 सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.2 पीएस की पावर और 8.05 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें 9.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि बाइक का कुल वजन 109 किलोग्राम है. ये बाइक 150 और 125 सीसी के इंजन के साथ भी आती है.

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भारत में बजाज की इस बाइक को हीरो स्प्लेंडर से कड़ा कंपटीशन मिल रहा था. लगातार कंपटीशन में पिछड़ने की वजह से कंपनी ने 2015 में बॉक्सर को बंद करने का फैसला किया. हालांकि, ब्रांड ने इसका प्रोडक्शन जारी रखा और भारत में बनी ये बाइक विदेशों में अभी भी अपना परचम लहरा रही हैं.

बॉक्सर को भारतीय बाजार में सिर्फ दूसरे प्लेयर्स से ही नहीं बल्कि अपने इन-हाउस प्रोडक्ट्स से भी टक्कर मिल रही थी. 2010 के बाद के दौर में लोगों की डिजाइन को लेकर पसंद बदल रही थी. अब लोग सिंपल दिखने वाली बाइक्स ही नहीं बल्कि नए डिजाइन को पसंद कर रहे थे. इस दौर में प्लैटिना (Platina) और टीसी 100 (CT100) पॉपुलर हुईं. ऐसे में बजाज ने बॉक्सर की जगह उन मॉडल्स को दी, जो ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे.

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