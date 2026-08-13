scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

दम तोड़ते द्वीप पर लगाए 1 लाख पेड़, अरबपति ने ऐसे बदला स्कॉटलैंड के खत्म होते द्वीप का नक्शा

2020 में, तानेरा को एक चेरिटेबल ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था. इस तरह 1.7 मिलियन पाउंड में शुरू हुई एक द्वीप की खरीद अब इसके पर्यावरण, विरासत, अर्थव्यवस्था और समुदाय को पुनर्जीवित करने के 100 मिलियन पाउंड के ऐतिहासिक प्रयास में बदल चुकी है.

Advertisement
X
18 करोड़ का द्वीप 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट (ITG)
18 करोड़ का द्वीप 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट (ITG)

एक अरबपति बिजनेसमैन इयान वेस ने स्कॉटलैंड के 'तानेरा मोर' (Tanera Mòr) नाम के एक सुनसान पड़ रहे द्वीप को नया जीवन देने का बड़ा बीड़ा उठाया है. साल 2017 में उन्होंने इस टापू को करीब 18 करोड़ रुपये (1.7 मिलियन पाउंड) में खरीदा था. इसे केवल अपने लिए एक लग्जरी प्राइवेट रिसॉर्ट बनाने के बजाय, वेस ने इसे फिर से एक हंसता-खेलता गांव बनाने का फैसला किया और इसके विकास पर अब तक लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं. 
 
तानेरा मोर स्कॉटलैंड के समर आइल्स समूह का सबसे बड़ा द्वीप है. 2020 में इसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दिया गया था. जो शुरुआत एक छोटे से आइलैंड को खरीदने से हुई थी, वह अब प्रकृति, संस्कृति और स्थानीय समुदाय को बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान बन चुका है.

जब वेस तानेरा लौटे, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह द्वीप "दम तोड़ रहा है." इसे किसी प्राइवेट लग्जरी रिसॉर्ट के रूप में विकसित करने के बजाय, उन्होंने इसकी ऐतिहासिक इमारतों और लैंडस्केप को सुधारने और इसके सामुदायिक जीवन को पुनर्जीवित करने का फैसला किया. तब से यह प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण बहाली, रोजगार और सामुदायिक पहलों को कवर करने वाले लगभग 100 मिलियन पाउंड (करीब 135 मिलियन डॉलर) के बड़े पुनरुद्धार अभियान में बदल चुका है.

यह भी पढ़ें: कागजों पर दाम बढ़ना ही काफी नहीं, रियल एस्टेट में निवेश से पहले समझें असली खेल

सम्बंधित ख़बरें

Scotland and Netherlands
वनडे वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट पर मचा बवाल, लगा बड़ा आरोप
commonwealth games 2026 ends in glasgow
ग्लास्गो में खत्म हुआ CWG 2026, भारत को मिली 2030 की मेजबानी
Megan Keith
CWG का भावुक पल! ब्रॉन्ज जीतते ही 100 साल के दादा के गले लगी ये एथलीट
commonwealth games 2026
CWG में भारत की धूम! लवप्रीत के नाम सिल्वर, तो सीमा ने जीता ब्रॉन्ज
80 goals, 129 caps, no World Cup: Neymar ends Brazil career in tears after Round of 16 exit
ब्राजील का FIFA में सपना टूटा, नेमार का भी संन्यास का ऐलान

50 से अधिक इमारतों का कायाकल्प

यहां 50 से अधिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया गया है, जिनमें ऐतिहासिक कॉटेज और अन्य जर्जर हो चुके ढांचे शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट के तहत द्वीप के अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए लगभग 4.5 मील लंबी सड़कें और नए पैदल मार्ग भी बनाए गए हैं.

Advertisement

तानेरा का प्राकृतिक परिदृश्य भी एक बड़े बदलाव से गुजरा है. यहां 1,00,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जबकि लगभग 15 लाख लीटर मीठे पानी का निवास स्थान बनाने के लिए देशी जलीय पौधों के साथ आठ तालाबों का पुनरुद्धार किया गया है.
फल के बगीचों और चरागाहों के संरक्षण के साथ-साथ लगभग 28 एकड़ ऐतिहासिक कृषि भूमि को भी फिर से उपजाऊ बनाया गया है.

यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के इतिहास से जुड़े पारंपरिक शिल्पों को भी नया जीवन दे रहा है. हेरिंग मछली पकड़ने वाली दो ऐतिहासिक नौकाओं 'क्लैन गॉर्डन' और 'सेंट विंसेंट' की मरम्मत की गई, जिसमें स्थानीय बोटयार्डों ने लगभग 16,000 घंटे का कुशल कार्य योगदान दिया.

'तानेरा ट्वीड' बनाने के लिए एक पुरानी करघा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि यहां की वर्कशॉप्स में नाव के पाल बनाने, ब्रेड बनाने, कला, लेखन, फूल सजाने और भूमि प्रबंधन जैसी गतिविधियां सिखाई जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: घर महंगे, ऑफिस गुलजार, जानिए देश के रियल एस्टेट मार्केट का पूरा हाल

द्वीप के पार एक नया समुदाय

तानेरा में सार्वजनिक/साझा सुविधाओं का विकास किया गया है, जिनमें एक पब, प्रार्थना स्थल, आर्ट स्टूडियो, सिनेमा, जिम, सौना और एक सामुदायिक रसोईघर शामिल है. एक पुरानी खदान को भी कार्यालयों, आवास और कार्यशालाओं वाले एक ऑपरेटिंग सेंटर में बदल दिया गया है.

Advertisement

द्वीप प्रबंधन के अनुसार, नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS), पुलिस और सशस्त्र बलों जैसे व्यवसायों के 1,300 से अधिक सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों ने यहां आकर रिस्टोरेटिव स्टे में भाग लिया है. यह प्रोजेक्ट व्यापक हाइलैंड्स क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है. तानेरा का कहना है कि उसके 60% से अधिक पूर्णकालिक कर्मचारी स्कॉटिश हाइलैंड्स से आते हैं, जबकि किसी भी समय लगभग 150 लोग द्वीप पर काम कर सकते हैं और ठहर सकते हैं.

मुख्य भूमि तक पहुंचा पुनरुद्धार

यह प्रोजेक्ट अब तानेरा मोर द्वीप से आगे तक फैल चुका है. 2024 में, मुख्य भूमि की लगभग 8,000 एकड़ जमीन 'कोइगाच कम्युनिटी डेवलपमेंट कंपनी' को दान में दी गई थी. इसके अलावा 'अकनाहार्ड फार्म' (Achnahaird Farm) में पुनरुद्धार का काम चल रहा है, जबकि ऐतिहासिक 'समर आइल्स होटल' का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसके 2027 में दोबारा खुलने की उम्मीद है..

यह भी पढ़ें: लाखों के फ्लैट, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां...नोएडा एक्सटेंशन के 'महाजाम' का अंत कब

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    जब सूरज को चांद ने ढका, ठीक उसी पल स्केटबोर्डर ने मारी जबरदस्त छलांग, Video Viral |
    क्या है पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती मामला? जिसमें हाईकोर्ट से मान सरकार को लगा झटका |
    'बाल झड़े तो सिर पर पहनने लगी टोपी', सुल्तानपुर में Hair Loss से तंग लड़की ने लगाई फांसी |
    TRE-4 से पहले अभ्यर्थियों की बड़ी जीत! बिहार में STET 2026 की राह साफ, 17 अगस्त से आवेदन शुरू |
    काम- चुगली करना, इससे महिला ने इतने पैसे कमाए कि खरीदे 2 घर! |
    न्यूड फोटोशूट-एडल्ट फिल्म, इंटीमेट सीन से नहीं हिचका एक्टर, बोला- मजबूरी है |
    मुजफ्फरनगर दंगा केस में BJP नेताओं को बड़ी राहत, 25 आरोपियों पर नहीं चलेगा मुकदमा |
    किताबें गायब, पैटर्न बदला... आखिर 10वीं-12वीं के छात्र कैसे न हों डिप्रेशन के शिकार? |
    सावन में दिखा भक्ति का अनोखा रूप, भीष्म पितामह की तरह कीलों पर लेटा कांवड़िया |
    खंभे पर सिर पटका, खोपड़ी में फ्रैक्चर और सड़क पर फेंका... चार साल के मासूम बेटे के साथ पिता की हैवानियत
    Advertisement