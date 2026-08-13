दम तोड़ते द्वीप पर लगाए 1 लाख पेड़, अरबपति ने ऐसे बदला स्कॉटलैंड के खत्म होते द्वीप का नक्शा

एक अरबपति बिजनेसमैन इयान वेस ने स्कॉटलैंड के 'तानेरा मोर' (Tanera Mòr) नाम के एक सुनसान पड़ रहे द्वीप को नया जीवन देने का बड़ा बीड़ा उठाया है. साल 2017 में उन्होंने इस टापू को करीब 18 करोड़ रुपये (1.7 मिलियन पाउंड) में खरीदा था. इसे केवल अपने लिए एक लग्जरी प्राइवेट रिसॉर्ट बनाने के बजाय, वेस ने इसे फिर से एक हंसता-खेलता गांव बनाने का फैसला किया और इसके विकास पर अब तक लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं.



तानेरा मोर स्कॉटलैंड के समर आइल्स समूह का सबसे बड़ा द्वीप है. 2020 में इसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दिया गया था. जो शुरुआत एक छोटे से आइलैंड को खरीदने से हुई थी, वह अब प्रकृति, संस्कृति और स्थानीय समुदाय को बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान बन चुका है.

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जब वेस तानेरा लौटे, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह द्वीप "दम तोड़ रहा है." इसे किसी प्राइवेट लग्जरी रिसॉर्ट के रूप में विकसित करने के बजाय, उन्होंने इसकी ऐतिहासिक इमारतों और लैंडस्केप को सुधारने और इसके सामुदायिक जीवन को पुनर्जीवित करने का फैसला किया. तब से यह प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण बहाली, रोजगार और सामुदायिक पहलों को कवर करने वाले लगभग 100 मिलियन पाउंड (करीब 135 मिलियन डॉलर) के बड़े पुनरुद्धार अभियान में बदल चुका है.

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50 से अधिक इमारतों का कायाकल्प

यहां 50 से अधिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया गया है, जिनमें ऐतिहासिक कॉटेज और अन्य जर्जर हो चुके ढांचे शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट के तहत द्वीप के अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए लगभग 4.5 मील लंबी सड़कें और नए पैदल मार्ग भी बनाए गए हैं.

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तानेरा का प्राकृतिक परिदृश्य भी एक बड़े बदलाव से गुजरा है. यहां 1,00,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जबकि लगभग 15 लाख लीटर मीठे पानी का निवास स्थान बनाने के लिए देशी जलीय पौधों के साथ आठ तालाबों का पुनरुद्धार किया गया है.

फल के बगीचों और चरागाहों के संरक्षण के साथ-साथ लगभग 28 एकड़ ऐतिहासिक कृषि भूमि को भी फिर से उपजाऊ बनाया गया है.

यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के इतिहास से जुड़े पारंपरिक शिल्पों को भी नया जीवन दे रहा है. हेरिंग मछली पकड़ने वाली दो ऐतिहासिक नौकाओं 'क्लैन गॉर्डन' और 'सेंट विंसेंट' की मरम्मत की गई, जिसमें स्थानीय बोटयार्डों ने लगभग 16,000 घंटे का कुशल कार्य योगदान दिया.

'तानेरा ट्वीड' बनाने के लिए एक पुरानी करघा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि यहां की वर्कशॉप्स में नाव के पाल बनाने, ब्रेड बनाने, कला, लेखन, फूल सजाने और भूमि प्रबंधन जैसी गतिविधियां सिखाई जा रही हैं.

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द्वीप के पार एक नया समुदाय

तानेरा में सार्वजनिक/साझा सुविधाओं का विकास किया गया है, जिनमें एक पब, प्रार्थना स्थल, आर्ट स्टूडियो, सिनेमा, जिम, सौना और एक सामुदायिक रसोईघर शामिल है. एक पुरानी खदान को भी कार्यालयों, आवास और कार्यशालाओं वाले एक ऑपरेटिंग सेंटर में बदल दिया गया है.

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द्वीप प्रबंधन के अनुसार, नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS), पुलिस और सशस्त्र बलों जैसे व्यवसायों के 1,300 से अधिक सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों ने यहां आकर रिस्टोरेटिव स्टे में भाग लिया है. यह प्रोजेक्ट व्यापक हाइलैंड्स क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है. तानेरा का कहना है कि उसके 60% से अधिक पूर्णकालिक कर्मचारी स्कॉटिश हाइलैंड्स से आते हैं, जबकि किसी भी समय लगभग 150 लोग द्वीप पर काम कर सकते हैं और ठहर सकते हैं.

मुख्य भूमि तक पहुंचा पुनरुद्धार

यह प्रोजेक्ट अब तानेरा मोर द्वीप से आगे तक फैल चुका है. 2024 में, मुख्य भूमि की लगभग 8,000 एकड़ जमीन 'कोइगाच कम्युनिटी डेवलपमेंट कंपनी' को दान में दी गई थी. इसके अलावा 'अकनाहार्ड फार्म' (Achnahaird Farm) में पुनरुद्धार का काम चल रहा है, जबकि ऐतिहासिक 'समर आइल्स होटल' का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसके 2027 में दोबारा खुलने की उम्मीद है..

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