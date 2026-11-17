पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. यमन की राजधानी सना में हवाई हमलों की खबर है, वहीं बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मौजूद रडार सिस्टम को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमला करने की बात कही है. इसके बाद बहरीन के गृह मंत्रालय ने संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया. इन घटनाओं ने क्षेत्र में एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की आशंका बढ़ा दी है.

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हूती समर्थक मीडिया के मुताबिक, यमन की राजधानी सना के बनी अल-हारिथ जिले के बनी जर्मूज इलाके में चार हवाई हमले किए गए. हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इन हमलों में कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं. हूती समूह के मुताबिक, हमले में अल-नहदा इलाके में यतीम बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था ऑर्फन्स फाउंडेशन की एक जूता फैक्ट्री को निशाना बनाया गया.

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हालांकि, इन हमलों को किसने अंजाम दिया, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. नुकसान और हताहतों को लेकर भी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. यमन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की सेना और हूती विद्रोहियों के बीच जुलाई से लड़ाई तेज होने की खबरें हैं. इसी बीच राजधानी सना में हुए इन हमलों ने तनाव को और बढ़ा दिया है.

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बहरीन में अमेरिकी रडार सिस्टम पर हमले का दावा

दूसरी ओर, ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया. ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक, IRGC ने इसे क्षेत्र में अमेरिकी सेना की कथित गतिविधियों का जवाब बताया है. हाल के दिनों में बहरीन में अमेरिकी रडार सिस्टम पर हमले के कई दावे किए गए हैं.

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इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने संभावित खतरे को लेकर मोबाइल फोन पर अलर्ट जारी किया. लोगों से नजदीकी सुरक्षित जगह पर जाने और आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की अपील की गई. बहरीन के सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि ईरान की ओर से ड्रोन हमलों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया. वहीं, राजधानी मनामा में धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबर भी सामने आई है.

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