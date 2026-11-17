रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक है. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के साथ-साथ अपने गानों से भी लोगों का दिल जीता. फिल्म के म्यूजिक में पुराने हिंदी गानों के नए वर्जन से लेकर कई ओरिजिनल गाने भी शामिल थे. मेकर्स ने इसके कई गानों को ग्रैमी अवॉर्ड्स 2027 की अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए भेजा था. लेकिन हैरानी की बात ये है कि 16 नवंबर को जारी हुई नॉमिनेशन लिस्ट में फिल्म का एक भी गाना जगह नहीं बना पाया.

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ग्रैमी 2027 की रेस से बाहर हुई धुरंधर

आदित्य धर की धुरंधर के गानों को ग्रैमी की कई बड़ी कैटेगरी में शामिल होने के लिए भेजा गया था. इनमें बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया, बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस और बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस जैसी कैटेगरी शामिल थीं. इसके अलावा फिल्म के कुछ दूसरे गाने भी अलग-अलग म्यूजिक कैटेगरी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, ग्रैमी की फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में फिल्म का कोई भी गाना शामिल नहीं हो पाया.

फिल्म का गाना फिर से जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है, उसे बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया कैटेगरी में भेजा गया था. लेकिन ये गाना भी नॉमिनेशन हासिल नहीं कर पाया. इस कैटेगरी में हाउस (Wuthering Heights), आई नो इट, आई न्यू यू (Toy Story 5), नीड समवन (The Pitt), नो प्लेस लाइक होम (Wicked: For Good) और रनवे (The Devil Wears Prada 2) जैसे गानों को जगह मिली.

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आरी आरी भी हुआ बाहर

धुरंधर का एक और चर्चित गाना 'आरी आरी' भी ग्रैमी की नई कैटेगरी बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस में नॉमिनेशन पाने के लिए शामिल हुआ था. इस गाने को बॉम्बे रॉकर्स, खान साब, जैस्मिन सैंडलस, रिबेल, टोकन और सुधीर यादवांशी जैसे कलाकारों ने गाया था. हालांकि, ये गाना भी फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना सका.

इस कैटेगरी में बेबीमेटल और पॉलीफिया के गाने 'सनसेट किस', बिनी के 'अनंग किलिग', आईवीई के 'बैंग बैंग', किइकीइ के '404 (न्यू एरा)', लिसा के 'यस' और एसबी19 के 'वीजा' को नॉमिनेशन मिला. फिल्म के दो गाने 'जान से गुजरते हैं' और 'कन्हैया' को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में भेजा गया था. लेकिन ये दोनों गाने भी नॉमिनेशन हासिल करने में नाकाम रहे.

वहीं, जैस्मिन सैंडलस और सतिंदर सरताज की आवाज में गाए गए गाने 'जाइए सजना' को बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए भेजा गया था. लेकिन इस गाने को भी ग्रैमी की फाइनल लिस्ट में जगह नहीं मिली. धुरंधर बॉलीवुड की उन फिल्मों में से थी, जिसके गाने सबसे ज्यादा मशहूर हुए थे. शाश्वत सचदेवा ने इन्हें कंपोज किया था, और गानों से ही 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू निकाल दिया था. लेकिन इन गानों को ग्रैमी अवॉर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, ऐसे में फैंस को बड़ा धक्का लग सकता है.

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